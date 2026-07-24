3° lote de restituição do IR injeta R$ 67 milhões na economia de MS

Terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF 2026 - ano base 2025) vai injetar R$ 67.927.589,17 na economia de Mato Grosso do Sul, neste mês de julho de 2026.
41.141 contribuintes sul-mato-grossenses podem consultar, a partir desta sexta-feira (24), o valor da restituição que receberão no 3° lote, neste site.
No Brasil, 2.743.200 contribuintes serão contemplados, em um lote que soma R$ 4,61 bilhões.
A quantia será paga na próxima sexta-feira (31).
O pagamento é realizado na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por meio de chave pix.
COMO CONSULTAR?
Veja o passo a passo de como consultar a restituição:
- Acesse este site
- Clique em "Consultar restituição de Imposto de Renda"
- Clique em "Iniciar"
- Informe o CPF e data de nascimento
- Clique em "Consultar"
CALENDÁRIO
Veja as datas de restituição de cada lote:
- 1° lote: 29 de maio
- 2° lote: 30 de junho
- 3° lote: 31 de julho
- 4° lote: 31 de agosto
* Vale ressaltar que o número de lotes foi reduzido de cinco para quatro
Confira a ordem de prioridades nas restituições:
- Idade igual ou superior a 80 anos;
- Idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;
- Pessoa que tenha maior fonte de renda vinda do magistério;
- Quem utilizou conjuntamente a declaração pré-preenchida e optou pela restituição no Pix;
- Quem utilizou exclusivamente a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição no Pix; e
- Demais contribuintes