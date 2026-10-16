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Economia

Conquista Trabalhista

6x1 acaba: trabalhadores do comércio de Campo Grande terão duas folgas

Nova regra começa a valer em dezembro, reduz a jornada semanal sem cortar salários e é comemorada pelo sindicato da Capital.

Welyson Lucas

16/10/2026 - 17h42
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O fim da escala de trabalho 6x1, que obriga milhões de brasileiros a trabalhar seis dias para descansar apenas um, foi oficializado nesta sexta-feira (16) e promete mudar a rotina dos trabalhadores do comércio de Campo Grande.

A medida garante dois dias de descanso por semana e prevê a redução gradual da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição dos salários.

Na Capital, a mudança foi comemorada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande (SECCG), que considera a decisão uma conquista histórica para a categoria.

A mudança foi oficializada pelo Congresso Nacional com a promulgação da Emenda Constitucional nº 141/2026, originada da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019.

O texto havia sido aprovado pelo Senado na quarta-feira (14), em dois turnos, com 75 votos favoráveis e apenas um contrário em cada votação.

Com a promulgação, a nova regra passa a integrar a Constituição Federal e dispensa sanção presidencial. Entretanto, a aplicação das mudanças será gradual, permitindo que empregadores reorganizem as escalas de trabalho antes da entrada em vigor das novas exigências.

Para os comerciários de Campo Grande, acostumados à rotina de trabalho em lojas, supermercados e outros estabelecimentos que funcionam aos fins de semana, a mudança representa a possibilidade de mais tempo para descanso, convivência familiar e atividades pessoais.

O presidente do SECCG, Carlos Santos, afirma que a decisão encerra uma reivindicação antiga de uma das categorias mais afetadas pelas longas jornadas de trabalho.

"Recebemos a promulgação com muita alegria e aquele desabafo definitivo: mais uma conquista foi feita, mais uma justiça foi feita para o trabalhador comerciário. O fim da escala 6x1 sempre foi um anseio da classe, uma reivindicação antiga, e agora ele está garantido na Constituição, com data marcada para começar a valer", afirma.

O que muda na jornada de trabalho?

Na prática, a principal mudança é a substituição da escala tradicional de seis dias de trabalho e apenas um de descanso pelo modelo de cinco dias de trabalho e dois de folga por semana.

A nova regra também determina a redução do limite semanal de horas trabalhadas, mas estabelece um período de adaptação para os empregadores.

Atualmente, a Constituição permite uma jornada normal de até oito horas diárias e 44 horas semanais. Com a emenda, esse limite será reduzido em duas etapas.

A partir de 15 de dezembro deste ano, a jornada máxima passará para 42 horas semanais, com a garantia de dois dias de descanso remunerado. Depois de mais 12 meses, o limite será de 40 horas semanais, completando o período de transição de 14 meses.

Durante a etapa de 42 horas, acordos ou convenções coletivas poderão permitir a distribuição das horas pelos cinco dias de trabalho, inclusive com jornadas diárias superiores a oito horas, desde que sejam respeitadas as condições previstas na nova regra.

Ao final da transição, a jornada normal ficará limitada a oito horas por dia e 40 horas por semana, sem prejuízo das regras legais sobre horas extras.

A emenda também estabelece que um dos dias de descanso deverá ocorrer preferencialmente aos domingos. Isso não significa, porém, que todos os trabalhadores terão folgas obrigatórias aos sábados e domingos.

Estabelecimentos que funcionam aos fins de semana poderão organizar escalas de revezamento, respeitando os períodos de descanso e as disposições legais e coletivas.

Comerciários comemoram conquista histórica

Para Carlos Santos, a mudança representa muito mais do que a redução das horas trabalhadas. Segundo o dirigente sindical, o novo modelo poderá melhorar a qualidade de vida de profissionais que, durante anos, precisaram conciliar jornadas extensas com responsabilidades familiares.

Representantes do sindicato e trabalhadores do comércio durante atividade em estabelecimento comercial. Foto: Divulgação/SECCG.

Ele destaca que o comércio é uma das atividades econômicas em que o trabalho aos sábados, domingos e feriados faz parte da rotina de milhares de empregados.

Na avaliação do presidente do sindicato, a garantia de um segundo dia de descanso semanal poderá contribuir para reduzir o desgaste físico e emocional provocado pelas jornadas prolongadas.

"São duas iniciativas que darão vida nova aos comerciários e aos trabalhadores em geral de todo o país: o fim da escala 6x1, que devolve ao trabalhador o direito de dois dias de descanso por semana, e a redução da jornada para 40 horas, sem cortar um único centavo do salário. Medidas assim devolvem ao trabalhador o que ele tem de mais precioso: tempo. Tempo para a família, para a saúde, para o descanso, para a vida. A Constituição passa, enfim, a reconhecer que o trabalhador não é máquina, é gente", celebra.

O dirigente também relaciona a antiga escala às dificuldades enfrentadas por trabalhadores que passam grande parte da semana fora de casa e acabam concentrando compromissos pessoais e familiares no único dia de folga.

"O comerciário vem sofrendo, anos e anos, com doenças do trabalho, com a alta carga de horário, sem poder descansar, sem poder ter um dia ao lado da sua família", relata.

Na avaliação do sindicato, a nova jornada poderá permitir que os trabalhadores participem mais da criação dos filhos, acompanhem compromissos escolares, cuidem da saúde e tenham mais oportunidades de lazer.

"Com essa nova lei do 5 por 2, acreditamos que a família comerciária de Campo Grande vai ter, enfim, um pouco mais de dignidade", afirma Carlos Santos.

Empresas terão prazo para adaptar escalas

A mudança também exigirá uma reorganização das escalas de trabalho em diferentes setores da economia, especialmente nas atividades que funcionam durante os sete dias da semana.

No comércio de Campo Grande, a adaptação poderá envolver o remanejamento das equipes, mudanças nos horários de atendimento e negociações entre trabalhadores e empregadores para assegurar o funcionamento dos estabelecimentos.

A emenda permite que acordos e convenções coletivas estabeleçam formas de compensação de horários e organização dos descansos, desde que sejam respeitadas as garantias previstas na Constituição.

Em situações excepcionais, a negociação coletiva poderá permitir escalas diferentes da 5x2, com compensação das folgas dentro do mesmo mês.

Ao final desse período, deverá ser assegurada uma média equivalente a dois dias de descanso remunerado por semana.

Isso significa que o fim da escala 6x1 não determina automaticamente o fechamento do comércio em dois dias da semana, mas exige que as empresas garantam os descansos devidos aos funcionários.

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande informou que pretende acompanhar a implementação das novas regras e orientar os trabalhadores sobre os direitos garantidos pela emenda constitucional.

Representantes sindicais durante atividade de mobilização em área comercial. Foto: Divulgação/SECCG.

A entidade também defende o diálogo com representantes dos empregadores para organizar a transição sem prejudicar os direitos da categoria.

Quem terá direito à nova escala?

As mudanças beneficiam trabalhadores contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluindo profissionais do comércio, da indústria e do setor de serviços.

A emenda, porém, estabelece exceções para empregados com diploma de nível superior que recebam pelo menos duas vezes e meia o teto do INSS, equivalente a aproximadamente R$ 21,2 mil. As novas regras também não se aplicam diretamente aos servidores públicos.

Segundo dados apresentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 14,9 milhões de brasileiros trabalham atualmente na escala 6x1 e poderão ser beneficiados pela mudança.

Em Campo Grande, o Sindicato dos Empregados no Comércio (SECCG) afirma que acompanhará a adaptação das empresas e orientará os trabalhadores para garantir o cumprimento dos novos direitos.

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1323 quinta-feira (15/10): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

16/10/2026 09h12

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1323 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 450 mil.

Premiação

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 462.533,46)
  • 6 acertos - 25 apostas ganhadoras, (R$ 3.064,16)
  • 5 acertos - 1.033 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 13.779 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

Março - 44.950 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1323 são:

  • 11 - 02 - 29 - 31 - 10 - 12 - 03
  • Mês da sorte: 03 - Março

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1324

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 16 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1324 O valor da premiação está estimado em R$ 100 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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Loterias

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2455, quinta-feira (15/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

16/10/2026 09h09

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2455 da Timemania na noite desta quinta-feira, 15 de outubro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 20 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 86.209,27)
  • 5 acertos - 165 apostas ganhadoras, (R$ 1.492,80)
  • 4 acertos - 2.543 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 25.594 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

LONDRINA /PR - 7.295 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2455 são:

  • 31 - 60 - 28 - 32 - 07 - 61 - 76
  • Time do Coração: 51 - Londrina (PR)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2456

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 18 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2456. O valor da premiação está estimado em R$ 21 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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