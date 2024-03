A uma semana do fim, Desenrola renegociou 31% das dívidas em MS

Faltando praticamente uma semana para o fim do prazo do Desenrola Brasil, o volume de dívidas renegociadas em Mato Grosso do Sul foi de 31% do valor disponível no início do programa, em setembro do ano passado.

Dos R$ 87,8 milhões em dívidas com instituições bancárias e concessionárias prestadoras de serviço, um total de R$ 28 milhões foi renegociado até esta semana, conforme dados repassados pelo Ministério da Fazenda ao Correio do Estado.

Conforme a perspectiva, o volume renegociado pode ser considerado baixo ou alto. A julgar pelo crédito disponível para renegociação, 31% pode ficar abaixo das expectativas do governo federal e das instituições, entretanto, o montante renegociado neste ano, período da prorrogação do programa, que era para ter sido finalizado em dezembro de 2023, mais que dobrou.

Até quinta-feira, 35 mil pessoas haviam renegociado suas dívidas com os descontos oferecidos pelo Desenrola Brasil, a um valor de R$ 28 milhões. Em dezembro, na semana anterior ao Natal, 19.149 pessoas renegociaram seus débitos, e o montante total de dívidas chegou a R$ 13,4 milhões.

Ainda segundo o Ministério da Fazenda, Mato Grosso do Sul ocupa a oitava posição no ranking geral de estados cujos cidadãos mais negociam suas dívidas. São Paulo lidera essa lista, com 400,3 mil pessoas buscando o auxílio do programa coordenado pelo Ministério da Fazenda.

A faixa 1 do Desenrola é direcionada a pessoas cuja renda é de no máximo dois salários mínimos ou que estão inscritas no CadÚnico. O valor da dívida deve ser de, no máximo, R$ 5 mil.

Conjuntura

Mas as dívidas não são somente de cidadãos elegíveis para a faixa 1 do Desenrola. Em Mato Grosso do Sul, pouco mais de 1 milhão de pessoas, 49% da população economicamente ativa, estão inadimplentes, segundo a Serasa Experian.

Em Campo Grande, onde, segundo dados do IBGE, residem 897.938 moradores, 409 mil pessoas (52%) precisam regularizar sua situação para limpar seus nomes.

O economista e cientista de dados Michel Constantino analisa a conjuntura atual.

“Tenho estudado sobre essa questão financeira da população e observei que muitos não têm planejamento financeiro. Por isso, o efeito é sempre temporário e as dívidas devem crescer com o tempo. O primeiro ponto é pagar as dívidas que têm mais juros, depois fazer uma reserva financeira, nem que sejam 10% do salário, para se preparar para esses momentos”, explicou Michel Constantino.

Outro especialista que compartilha dessa opinião é o mestre em Economia Lucas Mikael. Segundo o especialista, a falta de gerenciamento financeiro entre os sul-mato-grossenses leva as pessoas a gastarem mais do que podem, resultando em dificuldades na hora de resolver os problemas. Muitas vezes, acabam aceitando qualquer negociação, mesmo que não seja vantajosa, na esperança de resolver suas pendências.

“A porcentagem é pequena, mas poucos sul-mato-grossenses têm esse gerenciamento financeiro. Por isso, os consumidores, ao participarem de iniciativas como o Desenrola Brasil, frequentemente não avaliam as propostas e acabam aceitando os termos e os benefícios, que são bons, mas temporários”, relatou.

Segundo Constantino, a situação econômica de Mato Grosso do Sul, de baixo índice desemprego e crescimento econômico, ajuda na evolução de programas de renegociação de dívidas.

“Essa melhoria financeira tem tudo a ver com o aumento do salário mínimo e a geração de empregos. Primeiramente, ninguém gosta de ficar devendo. Por isso que os programas do Desenrola Brasil têm facilitado cada vez mais as pessoas a limparem seus nomes na praça e a respirarem aliviadas no fim do mês”, relatou o economista.

Descontos

O Ministério da Fazenda informou que os Correios e a Serasa promovem desde quinta-feira o dia D de megafeirão para renegociação de dívidas com descontos de até 96%.

Os interessados em quitar seus débitos poderão comparecer em qualquer agência dos Correios dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul até o dia 28. Os endereços e os horários de funcionamento das unidades podem ser consultados no aplicativo do Serasa Experian e no site dos Correios (mais.correios.com.br).

“As ofertas para negociação de dívidas com descontos de até 96% do Programa Desenrola Brasil, além de outras ofertas de 700 empresas parceiras da Serasa, podem ser negociadas presencialmente em mais de 6 mil agências dos Correios espalhadas pelo País”, informou o Ministério da Fazenda.

As ofertas do Desenrola Brasil foram incluídas no mutirão graças a uma parceria da Serasa Limpa Nome com os Correios, com apoio do Ministério da Fazenda.

De acordo com o governo federal, a ação é para combater a inadimplência, que inclui outras dívidas da Serasa, e é mais uma opção de acesso ao programa, além das plataformas do Desenrola, da Serasa e todas as agências bancárias.

