Saiba como consultar se tem direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026

A consulta ao pagamento do Abono Salarial PIS/Pasep 2026 já está disponível a partir desta quinta-feira (5). Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao benefício por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

O pagamento é referente ao ano-base 2024. Ao todo, serão beneficiados cerca de 2 milhões de trabalhadores, com um montante de R$ 32,3 bilhões a serem pagos ao longo do calendário.

Serão contemplados 1,8 milhão de trabalhadores da iniciativa privada, inscritos no Programa de Integração Social (PIS), que receberão o pagamento pela Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 2,29 bilhões.

Outros 217,2 mil servidores públicos, inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), receberão pelo Banco do Brasil, somando R$ 301,9 milhões.

Para consultar pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador deve baixar o aplicativo no celular, verificar se está atualizado, fazer login com a conta Gov.br e acessar, no menu, a opção Benefícios e depois Abono Salarial.

Nas plataformas digitais, é possível consultar informações como o valor do benefício, o banco responsável pelo pagamento e a data exata do depósito.

O valor do Abono Salarial é proporcional ao tempo trabalhado em 2024. O cálculo considera o salário mínimo vigente, dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano-base. Em 2026, os valores variam entre R$ 136 e R$ 1.621.

O primeiro lote de pagamento será liberado no dia 16 de fevereiro, contemplando os trabalhadores nascidos em janeiro, com a liberação de R$ 2,5 bilhões. Os valores ficarão disponíveis para saque até 30 de dezembro. Os pagamentos seguem o mês de nascimento do beneficiário, conforme calendário oficial.

Têm direito ao Abono Salarial em 2026 os trabalhadores que estejam cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, tenham recebido até R$ 2.766 de remuneração média mensal no período trabalhado, tenham exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias no ano-base, consecutivos ou não, e tenham os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial.

Em caso de dúvidas, o trabalhador pode procurar os canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, as unidades regionais do Trabalho ou a central Alô Trabalho, pelo telefone 158.

Calendário de Pagamento Abono Salarial PIS/Pasep 2026

Mês de Nascimento Data de Pagamento Janeiro 15 de fevereiro Fevereiro 15 de março Março e Abril 15 de abril Maio e Junho 15 de maio Julho e Agosto 15 de junho Setembro e Outubro 15 de julho Novembro e Dezembro 15 de agosto

