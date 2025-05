Agro: BNDES aprova R$ 113 milhões para C.Vale investir em MS e no PR

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A cooperativa paranaense C.Vale vai receber R$ 113,1 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para ampliar sua capacidade de armazenagem em suas unidades no Paraná e em Mato Grosso do Sul.

As unidades contempladas são as de Amambai, no Cone-Sul de Mato Grosso do Sul, além das cidades do noroeste paranaense Brasilândia do Sul e Goioerê. Também há previsão de uso dos recursos para a construção de um depósito de embalagens em Palotina (PR), cidade onde está localizada a sede da cooperativa.

Conforme o BNDES informou ao Correio do Estado, os financiamentos do banco para a armazenagem, em vários ramos da agropecuária, já alcançam R$ 2,9 bilhões no ano-safra 2024/2025. O valor, segundo o BNDES, é o maior da série histórica iniciada em 2013.

Das unidades contempladas, a de Amambai, cidade localizada no Cone-Sul de Mato Grosso do Sul, é a que terá a maior capacidade de armazenagem. O financiamento do banco permitirá que a unidade armazene até 33 mil toneladas a mais. As outras unidades serão ampliadas em 12 mil toneladas (Brasilândia do Sul) e 20 mil toneladas (Goioerê).

“O setor agropecuário nacional é fundamental para a economia do Brasil. Somente entre janeiro e abril deste ano, aprovamos R$ 1,3 bilhão para ampliar e modernizar a armazenagem no país. O valor é 137% superior a 2023 e 303% maior que o valor aprovado em 2022. Resultado do compromisso do governo do presidente Lula de fortalecer a produção agrícola brasileira e melhorar a gestão de estoques para o enfrentamento de sazonalidades”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O diretor financeiro da C.Vale, Marcelo Afonso Riedi, também comentou:

“As linhas aprovadas pelo BNDES à C.Vale são essenciais para o fortalecimento e crescimento da cooperativa, ampliando sua eficiência operacional e capacidade de armazenagem. Esses investimentos não apenas elevam sua competitividade, mas também reforçam seu propósito de despertar prosperidade e criar oportunidades no campo, beneficiando diretamente seus associados e impulsionando o desenvolvimento regional e nacional”.

