Agro de MS recebe crédito recorde do BNDES

O setor agropecuário teve R$ 576,8 milhões em crédito aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no primeiro semestre de 2026. O valor é recorde, o maior da série histórica catalogada pelo banco de fomento, que teve início em 1995.
O volume de recursos liberados para o agro do Estado pelo BNDES é 74% superior ao aprovado no primeiro semestre de 2025, quando o desembolso foi de R$ 331,1 milhões.
Do montante aprovado neste ano pelo banco, a maior parte dos recursos (89%) foi destinada a micro, pequenas e médias empresas, em ações que, segundo o BNDES, fortalecem o empreendedorismo no Estado.
Em todo país, foram aprovados R$ 24,8 bilhões em crédito para o setor agropecuário no mesmo período, maior valor da história. É também 431% maior que o primeiro semestre de 2022 (R$ 4,7 bilhões) e 46% acima de 2025 (R$ 17 bilhões).
O BNDES informou ao Correio do Estado que a maioria das operações foram linhas ligadas ao Plano Safra e ao BNDES Crédito Rural.
Dentre as linhas do Plano Safra, as principais são Pronaf, Pronamp, o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) e o Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota).
Os recursos são para uso em capital de giro, investimentos e compra de máquinas e equipamentos. Os juros do Plano Safra variam entre 8 e 12,5% ao ano (valores inferiores à Taxa Selic, que é 14%) e para agricultura familiar, os juros variam entre 0,5% e 7,5% ao ano.
O BNDES Crédito Rural é voltado a projetos de investimento, aquisição de máquinas, custeio, apoio a cooperativas e emissão de Cédulas de Produto Rural Financeira (CPR-F) ou Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) lastreados em direitos creditórios do agronegócio.
No País
Em todo o Brasil, o BNDES aprovou R$ 24,8 bilhões em crédito para o setor agropecuário no mesmo período, maior valor da história. É também 431% maior que o primeiro semestre de 2022 (R$ 4,7 bilhões) e 46% acima de 2025 (R$ 17 bilhões).
“O BNDES tem sido um dos principais parceiros do setor agropecuário brasileiro, com apoio ao crédito para investimentos, capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos e para ampliar a capacidade de armazenagem. Além disso, o Banco tem tido orçamentos recordes para o Plano Safra. Este ano, será de R$ 72 bilhões”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.
Balanço
Os dados fazem parte do balanço do 1º semestre do BNDES, que serão apresentados nesta quarta-feira. Outro destaque do balanço é o aumento de recursos aprovados por cooperativas de crédito para o agro. Chegou a R$ 10,3 bilhões no período, volume 668% superior ao primeiro semestre de 2022 e 34% maior que o mesmo período de 2025.
“O fomento ao cooperativos tem sido um eixo estratégico do BNDES, pois essas cooperativas de crédito cumprem um papel estratégico na democratização do acesso ao crédito no Brasil. Estão presentes onde muitas vezes o sistema financeiro tradicional não chega, especialmente em pequenos municípios e regiões rurais. Essas instituições fortalecem o empreendedorismo local, apoiam micro, pequenas e médias empresas e impulsionam a geração de emprego e renda”, diz Mercadante.