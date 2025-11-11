Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Governo

Alems aprova pedido do Governo de empréstimo de quase R$1 bilhão para o Banco do Brasil

Com a aprovação, a matéria segue para análise das comissões de mérito, para então ser analisado em segunda discussão

Karina Varjão

Karina Varjão

11/11/2025 - 15h31
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovou na sessão plenária desta terça-feira (11) o Projeto de Lei 281/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Governo do Estado a contratar um empréstimo com o Banco do Brasil no valor de até R$950 milhões. 

O projeto foi aprovado em primeira discussão por maioria e tramita em regime de urgência, após ter parecer favorável pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) em reunião extraordinária na manhã de hoje. Com a aprovação, a matéria segue para análise das comissões de mérito, para então ser analisado em segunda discussão.

Na última terça-feira (5), o governador do Estado, Eduardo Riedel apresentou a proposta em uma reunião na própria Alems, alegando que o projeto tem como objetivo arrecadar recursos para projetos estratégicos de investimentos em despesas de capital constantes do Plano Plurianual dos orçamentos anuais do Estado, além da capitalização do fundo garantidor de Parcerias Público-Privadas e fortalecimento dos Fundos Estaduais, tendo a União como garantia. 

O valor do empréstimo será somado aos investimentos nos programas MS Ativo 1 e 2, que já somam mais de R$1,1 bilhão em obras realizadas e em execução em todo o Mato Grosso do Sul. 

O deputado Pedro Kemp (PT) afirmou na tribuna que esse projeto vai contra o que o próprio Estado alega, de que não há desequilíbrio financeiro em Mato Grosso do Sul. 

“Essa situação não condiz com o discurso que o Governo faz de equilíbrio fiscal. Então é preciso a gente dizer com clareza que o Estado está com dificuldades financeiras. Tanto é que no dia 6 de agosto foi publicado um decreto fazendo cortes drásticos de despesas. Eu fico preocupado se esses cortes atingem áreas prioritárias, como a saúde”, disse. 

Kemp também disse que se preocupa porque o projeto visa obras e que existem outras prioridades nos municípios. O deputado João Henrique Catan (PL) corroborou com a fala de Kemp e acusou o governador Riedel de “assalto” aos municípios. 

“A criação artificial de que o governador Eduardo Riedel é um gestor cai por terra quando ele inaugura o primeiro governo do Estado que lança um programa ‘2’ sem terminar o ‘1’, o MS Ativo 1, com percentual insuficiente de rendimento, lança o ‘2’, sem cumprir o 1. É muito fácil, fazer um empréstimo emergencial, mas todos os anos, R$1,5 bilhão de renúncia fiscal é tirado do rateio do ICMS para os municípios”, acusou. 

Kemp finalizou sua fala dizendo que é necessário fazer um debate sobre as finanças do Estado para encontrar “o que está causando esse aperto, esse sufoco, que obriga o governo a lançar mão de empréstimo para fazer esses investimentos”. 

Favorável ao projeto, o deputado Coronel David (PL) alegou que o recurso irá ajudar a levar muitas obras para o interior do Estado. O deputado Pedro Caravina (PSDB) também afirmou que há muita expectativa nos projetos que estão em andamento e o deputado Paulo Duarte (PSB) justificou as despesas, entre outros motivos, pelo Governador não ter aumentado a alíquota modal do Estado. 

“Se o Governador tivesse aumentado a alíquota em 2023, cada ponto percentual corresponderia a R$400 milhões por ano. Se ele passasse de 17 para 20, ele teria uma arrecadação de R$1,2 bilhão. Ele optou por não aumentar na época e por isso, está solicitando o empréstimo”, afirmou Duarte. 

Foram 19 votos favoráveis, 2 votos contrários (Gleice Jane/PT e João Henrique/PL) e duas abstenções (Pedro Kemp/PT e Zeca do PT/PT).

Crise financeira

A contratação de um novo empréstimo se une ao contrato bilionário que o governo estuda em firmar com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outras instituições financeiras no valor de R$ 2 bilhões, a fim de reforçar o caixa estadual para custear obras de infraestrutura, confirmado pelo deputado estadual Vander Loubet . 

O pedido chama atenção pelo fato de parte significativa do montante ser direcionada ao custeio da administração, uma prática considerada mais arriscada do ponto de vista fiscal, pois significa usar recursos de dívida para pagar despesas correntes.

Como noticiado pelo Correio do Estado no mês de agosto, esse movimento acontece após o anúncio de corte de 25% nas despesas de custeio da administração e pelo desembarque oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) da base governista. 

Na época, Riedel reconheceu dificuldades fiscais causadas pela diminuição de exportação de gás para a Bolívia nos últimos dois anos, uma das principais fontes de receita estadual.

“Já começaram [os cortes de gastos]. O que está acontecendo? O volume de gás importado da Bolívia sempre gerou uma arrecadação importante para o Estado e diminuiu bastante nos últimos dois anos. E foi preciso adotar essa medida de contenção de gastos para a gente poder preservar investimento. Assim, ninguém fica preocupado com o recurso do atendimento das ações básicas, de investimento, porque isso é prioridade para a gente”, afirmou o governador em entrevista na TV Morena no dia 21 de agosto. 

Ainda em setembro do ano passado, o governo assinou contrato de financiamento de R$2,3 bilhões com o BNDES para melhorar 818 quilômetros de rodovias.

Assine o Correio do Estado

Cidade morena

Pela 4ª vez no ano Campo Grande registra deflação, diz IBGE

Após interrupção em setembro, Campo Grande têm nova redução na inflação, puxado pela queda no preço do arroz, mudança na bandeira tarifária, entre outros fatores. 

11/11/2025 12h53

Compartilhar
Impacto de -0,17 no grupo de Alimentação e bebidas foi principalmente influenciado pelas quedas no preço do arroz (-5,30%).

Impacto de -0,17 no grupo de Alimentação e bebidas foi principalmente influenciado pelas quedas no preço do arroz (-5,30%). Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Entre as regiões, pela 4ª vez no ano Campo Grande registrou um cenário de deflação, conforme valores do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Esse Índice Nacional de Preços ao Consumidor, referente ao mês de outubro de 2025, marcou 0,09% em nível Brasil, valor que nacionalmente está 0,39 ponto percentual (p.p) abaixo dos 0,48 registrado no mês anterior. 

Nacionalmente, o principal impacto no mês de outubro foi a variação negativa nos grupos: Artigos de residência (-0,34%), Habitação (-0,30%) e Comunicação (-0,16%), enquanto Alimentação (0,01%) e bebidas e o de Vestuário (0,51%) ficaram do lado das altas. 

Cabe apontar que o IPCA em Campo Grande referente ao período de setembro, e divulgado em outubro, em que a Cidade Morena ficou acima da média nacional, trouxe uma interrupção de deflações consecutivas anotadas pela Cidade Morena até agosto. 

Deflação em CG

Para além do marco de -0,08% em outubro, que representa 0,63 (p.p.) abaixo do registrado em setembro, Campo Grande acumula alta de 2,74% no IPCA no ano. 

Na Capital do MS, cinco dos nove grupos pesquisados apontaram variação negativa que impulsionou Campo Grande de volta ao cenário de deflação, sendo: 

  • (-0,59%) - Transportes;
  • (-0,33%) - Comunicação;
  • (-0.17%) - Alimentação e bebidas;
  • (-0,16%) - Habitação e
  • (-0,11%) - Saúde e cuidados pessoais

Cabe esclarecer que, apesar dos "maiores" impactos no índice, os grupos de transporte e comunicação não respondem por um peso tão ponderante em relação à Habitação e Alimentação. 

Na tabela de mesa abaixo, que traz a variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços do IPCA de outubro, é possível observar esse ponto:

Vale lembrar que, com o resultado (IPCA) do mês de agosto Campo Grande atingiu o terceiro mês consecutivo de deflação, quando influenciada principalmente pelos grupos de Habitação (-1,87%), Alimentação e bebidas (-0,17%) e Transportes (-0,12%).

Depois da interrupção em setembro, esse cenário de deflação volta a repetir-se na Capital, influenciada pela queda no preço do arroz, mudança na bandeira tarifária, entre outros fatores. 

No segundo principal grupo de queda dos preços, apesar do pouco peso mensal no índice, o campo-grandense viu o custo no conserto de automóveis cair cerca de 0,10 ponto percentual, anotando impacto negativo de 2,91%. 

Sobre as mudanças no preço da energia elétrica, fator de influência nacional, a mudança na bandeira tarifária de "vermelha patamar 2" em setembro para "vermelha patamar 1" mudou o custo da cobrança medida em cima de cada 100 quilowatt-hora (Kwh). 

Em outras palavras, ao invés dos R$7,87 cobrado até setembro deste ano, no último mês passou a vigorar a cobrança adicional de R$4,46 na conta de luz a cada 100 Kwh consumidos. 

Ainda em habitação, além da energia elétrica, o índice também foi puxado pelos preços mais baixos dos detergentes (-1,69%) e materiais hidráulicos (-1,15%, enquanto o cimento (1,14%), o saco para lixo
(1,12%) e o gás de botijão (0,71%) puxaram o "cabo de guerra" para o lado das altas. 

Por fim, mas não menos importante, uma vez que corresponde ao grupo com maior peso no índice, o impacto de -0,17 no grupo de Alimentação e bebidas foi principalmente influenciado pelas quedas no preço do arroz (-5,30%).

Além desse subitem, produtos como a banana-dágua (-3.05%) e o o frango em pedaços (-1,71%) mais barato ajudou na tendência de queda, diante da explosão no preço da batata-inglesa (20,59%) e as altas no valor da mandioca (8,16%) e da cebola (6,91%).

 

Assine o Correio do Estado

DINHEIRO NO BOLSO

Primeira parcela do 13º será adiantada este ano? Veja a data limite e quem recebe

Descubra a data limite para a 1ª parcela, quem tem direito e por que ela vem sem descontos. Guia completo para planejar suas finanças de fim de ano

11/11/2025 09h15

Compartilhar

Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

A chegada do final do ano traz consigo uma das notícias mais esperadas pelos trabalhadores brasileiros: o pagamento do Décimo Terceiro Salário. Esse dinheiro extra, que funciona como um alívio financeiro e um impulso para a economia, sempre gera dúvidas, especialmente sobre a primeira parcela.

Afinal, a primeira metade do 13º será adiantada este ano? A resposta é mais sobre regra do que sobre exceção.


A regra de ouro: o prazo final é novembro

A confusão sobre o "adiantamento" surge porque a lei estabelece um período longo para o pagamento da primeira parcela, mas com um prazo final inegociável.

Por determinação legal, a primeira parcela do 13º salário deve ser paga pelo empregador entre 1º de fevereiro e 30 de novembro.

O que acontece é que a maioria das empresas opta por pagar o benefício o mais próximo possível do prazo final, ou seja, em novembro. Portanto, se você receber a primeira parcela em novembro, ela não está sendo "adiantada", mas sim paga dentro do prazo legal.

A data limite:

  • Prazo Máximo: O pagamento da primeira parcela deve ser feito até o dia 30 de novembro.
  • Atenção ao Calendário: Se o dia 30 de novembro cair em um final de semana ou feriado, o pagamento deve ser antecipado para o último dia útil anterior.

Quem tem direito a receber?

O 13º salário é um direito constitucional garantido a praticamente todos os trabalhadores com carteira assinada (CLT), incluindo trabalhadores rurais, avulsos e domésticos.

Além disso, aposentados e pensionistas do INSS também recebem o 13º, embora o governo federal costume antecipar o pagamento para o primeiro semestre do ano, em um movimento que, de fato, é um adiantamento.

Atenção aos casos especiais:

 


O segredo da primeira parcela: por que ela é "Melhor"

A primeira parcela corresponde a 50% do valor do salário bruto do mês anterior ao pagamento. O grande diferencial, e o que a torna tão bem-vinda, é que ela não sofre descontos de Imposto de Renda (IRRF) ou de contribuição previdenciária (INSS).

Os descontos são aplicados integralmente apenas na segunda parcela, que deve ser paga até o dia 20 de dezembro.

 


Planeje antes de gastar

Receber a primeira parcela é um momento de alívio, mas é crucial ter um plano. O conselho mais importante é: não gaste o dinheiro antes de saber o valor exato da segunda parcela.

Use a primeira metade para:

  1. Quitar Dívidas: Priorize aquelas com juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial.
  2. Criar uma Reserva: Guarde o valor para cobrir as despesas fixas de janeiro (IPTU, IPVA, material escolar).

O 13º salário é um direito seu e uma ferramenta poderosa para começar o próximo ano com as finanças em dia. Use-o com sabedoria.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6874, sábado (08/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6874, sábado (08/11): veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2938, sábado (08/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2938, sábado (08/11): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3535, segunda-feira (10/11)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3535, segunda-feira (10/11)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6875, segunda-feira (10/11)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6875, segunda-feira (10/11)

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1139, sábado (08/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1139, sábado (08/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)