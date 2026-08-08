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Antaq "empurra" leilão da hidrovia do Paraguai para 2028

Plano estratégico da agência adia cronograma da concessão, condiciona o certame ao acordo entre Brasil, Paraguai e Bolívia e diverge da previsão do governo federal, que trabalha com licitação em 2027

Rodolfo César, de Corumbá

08/08/2026 - 07h40
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A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) já trabalha com a possibilidade de a concessão do tramo sul da hidrovia do Rio Paraguai ser leiloada apenas no segundo semestre de 2028.

A previsão consta da segunda revisão do Plano Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028, aprovada pela diretoria colegiada em junho, e representa mais um adiamento do cronograma do projeto, que inicialmente seria licitado em 2024, depois passou para 2025 e, oficialmente, segue previsto pelo Ministério de Portos e Aeroportos para 2027.

O novo planejamento estabelece que a Antaq conclua até o primeiro semestre de 2027 os ajustes determinados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), além da análise jurídica do edital e do contrato de concessão. Somente após essas etapas o processo poderá ser encaminhado para licitação.

Na prática, porém, o cronograma depende da solução de um impasse diplomático que trava o projeto desde janeiro deste ano.

As negociações entre Brasil, Paraguai e Bolívia sobre a gestão compartilhada da hidrovia seguem sem definição e foram agravadas pelas divergências surgidas recentemente entre os governos brasileiro e paraguaio.

Mesmo que haja consenso entre os três países, o acordo ainda precisará ser aprovado pelos respectivos Legislativos nacionais e referendado pela comissão trinacional responsável pela gestão da hidrovia. Somente depois disso as minutas poderão ser submetidas definitivamente à Antaq.

Enquanto não houver esse aval, o TCU não retomará a análise da concessão, interrompida desde 21 de janeiro. A Corte dispõe de até 90 dias para emitir parecer após o reinício da tramitação.

Na tentativa de destravar o projeto, a Antaq intensificou as articulações nas últimas semanas.

Nos dias 28 e 29 de julho, técnicos da agência participaram de reuniões com representantes do Ministério das Relações Exteriores (MRE), do Ministério de Portos e Aeroportos e da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para discutir a proposta técnica do acordo internacional sobre o Rio Paraguai.

Também houve encontro institucional com o embaixador do Itamaraty.

A movimentação demonstra a preocupação do governo federal de evitar um novo atraso. O Ministério de Portos e Aeroportos pretendia realizar o leilão em 2024, depois transferiu a previsão para este ano e, atualmente, informa oficialmente que o certame ocorrerá em 2027, sem mencionar o cronograma estabelecido no novo PEI da Antaq.

A concessão da hidrovia do Rio Paraguai será a primeira deste modal em todo o BrasilA concessão da hidrovia do Rio Paraguai será a primeira deste modal em todo o Brasil - Foto: Rodolfo César

CRONOGRAMA

A revisão do PEI alterou uma das principais metas da agência. A conclusão dos estudos da concessão, inicialmente prevista para o primeiro semestre de 2025, foi adiada para o primeiro semestre de 2027.

Em nota técnica, a Antaq justificou a mudança afirmando que houve necessidade de “reprogramação do prazo em decorrência do alongamento do cronograma das etapas finais dos KRs operacionais, especialmente aquelas relacionadas à consolidação de análises jurídico-regulatórias e à deliberação por instâncias decisórias”.

Segundo a Gerência de Governança, Gestão e Planejamento da agência, “embora tenham sido registrados avanços relevantes nas etapas iniciais e intermediárias dos estudos, com significativo porcentual de execução já concluído, a finalização do ciclo depende de etapas subsequentes de maior complexidade e de caráter institucional, o que impacta o prazo originalmente estabelecido”.

Ainda conforme a área técnica, “a dilação proposta visa conferir maior realismo à conclusão das entregas, mitigar riscos de descontinuidade e assegurar a consistência técnica dos produtos finais”, além de alinhar os resultados estratégicos ao novo cronograma operacional.

Com isso, o documento passou a estabelecer como meta a aprovação dos estudos até o primeiro semestre de 2027 e definiu como objetivo “leiloar até o segundo semestre de 2028 a hidrovia do Paraguai”.

O novo calendário foi incorporado à segunda revisão do PEI 2025-2028 e à primeira revisão do Plano de Gestão Anual (PGA) 2026, ambos aprovados pela diretoria colegiada no dia 11 de junho deste ano.

Ao votar favoravelmente à proposta, o relator do processo, diretor Frederico Dias, afirmou que a revisão ocorreu em razão da necessidade de alinhar os instrumentos de planejamento às restrições orçamentárias, às alterações promovidas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) e à evolução dos projetos estratégicos da agência.

Segundo ele, foram “revisados os cronogramas de estudos e projetos vinculados às concessões hidroviárias, bem como ações destinadas à ampliação da movimentação de cargas nesse modal, em consonância com as diretrizes institucionais de desenvolvimento da infraestrutura hidroviária nacional”.

O diretor conclui que “as alterações propostas visam conferir maior realismo, exequibilidade e alinhamento aos instrumentos de planejamento institucional, preservando a coerência entre os objetivos estratégicos da agência, sua capacidade operacional e as iniciativas previstas para o período de vigência do PEI 2025-2028 e do PGA 2026”.

A nota técnica ressalta ainda que a revisão do planejamento segue a metodologia objectives and key results (OKR), segundo a qual os cronogramas podem ser revistos sempre que houver mudanças de contexto, restrições orçamentárias, limitações tecnológicas ou dependências institucionais capazes de comprometer a execução das metas.

HIDROVIA

O projeto de concessão abrange aproximadamente 600 quilômetros da hidrovia do Rio Paraguai, sendo 590 km entre Corumbá e a Foz do Rio Apa, em Porto Murtinho, além de outros 10 km do Canal do Tamengo, em Corumbá.

Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, estão previstos investimentos de R$ 63,8 milhões em dragagem, derrocagem, sinalização e manutenção da navegabilidade do trecho, considerado estratégico para ampliar o transporte hidroviário de cargas entre Mato Grosso do Sul e os países da Bacia do Prata.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2960, sexta-feira (07/08): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

08/08/2026 08h17

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2960 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 7 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 170.698,93)
  • 18 acertos - 88 apostas ganhadoras, (R$ 2.424,70)
  • 17 acertos - 713 apostas ganhadoras, (R$ 299,26)
  • 16 acertos - 4620 apostas ganhadoras, (R$ 46,18)
  • 15 acertos - 20231 apostas ganhadoras, (R$ 10,54)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2960 são:

  • 78 - 18 - 26 - 16 - 60 - 43 - 27 - 50 - 88 - 49 - 69 - 57 - 91 - 29 - 21 - 65 - 15 - 37 - 46 - 11

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2961

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 10 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2961. O valor da premiação está estimado em R$ 9,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2993, sexta-feira (07/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

08/08/2026 08h11

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2993 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 7 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 750 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras (R$ 4.661,77)
  • 4 acertos - 575 apostas ganhadoras (R$ 83,39)
  • 3 acertos - 9.612 apostas ganhadoras (R$ 2,49)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 15 apostas ganhadoras (R$ 2.517,36)
  • 4 acertos - 374 apostas ganhadoras (R$ 128,20)
  • 3 acertos - 6.322 apostas ganhadoras (R$ 3,79)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2993 são:

Primeiro sorteio

  • 11 - 03 - 07 - 50 - 08 - 28

Segundo sorteio

  • 40 - 38 - 49 - 36 - 50 - 47 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2994

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 10 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2994. O valor da premiação está estimado em R$ 1 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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