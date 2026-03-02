Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Decisão

Anvisa determina apreensão de palmitos e suspensão de melatonina irregular; saiba mais

Com isso, foram proibidos a comercialização, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o consumo dos produtos da empresa

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

02/03/2026 - 22h00
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira, 2, a apreensão de palmitos em conserva da marca Palmito Lemos e a suspensão da melatonina sublingual em gotas (sabor maracujá) da empresa Vita BE Cosméticos.

No primeiro caso, a decisão foi tomada após uma inspeção à sede da empresa responsável, a BR Indústria de Alimentos, localizada em Pariquera-Açu, no interior de São Paulo.

Durante a visita, realizada no dia 11 de fevereiro, foi constatado que a companhia funcionava sem licença sanitária e sem comprovar boas práticas de produção, segundo a Anvisa.

Com isso, foram proibidos a comercialização, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o consumo dos produtos da empresa.

No segundo caso, o suplemento alimentar da empresa Vita BE Cosméticos teve a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso suspensos.

A medida foi adotada após a agência identificar que o produto era fabricado com um ingrediente não avaliado quanto à segurança para uso sublingual. Além disso, a fiscalização constatou a veiculação de alegações não aprovadas pela Anvisa na propaganda, como regulação do sono e prevenção da insônia.

O Estadão procurou as duas empresas, mas não obteve resposta até a publicação do texto. O espaço segue aberto.

LOTERIA

Resultado da Quina de hoje, concurso 6965, segunda-feira (02/03)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

02/03/2026 20h00

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6965 da Quina na noite desta segunda-feira, 2 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8,7 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6965 são:

  • 26 - 74 - 68 - 07 - 12

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6966

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 3 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 6966. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2931, segunda-feira (02/03)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

02/03/2026 20h00

Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2931 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 2 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,2 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2931 são:

Primeiro sorteio: 34 - 45 - 14 - 40 - 23 - 31 

Segundo sorteio: 13 - 31 - 34 - 07 - 22 - 46

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2932

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 2932. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

