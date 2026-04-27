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Após corrida contra o tempo, Mato Grosso do Sul recebe empréstimo de 1,2 bilhão

Governador diz que valor já está disponível e que reunião será realizada para discutir cronograma de execução dos projetos nas rodovias de MS

Glaucea Vaccari e Naiara Camargo

Glaucea Vaccari e Naiara Camargo

27/04/2026 - 11h00
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Após o governador Eduardo Riedel (PP) enfrentar o que chamou de "corrida contra o tempo" para assegurar o empréstimo de empréstimo de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), o valor foi disponibilizado para Mato Grosso do Sul.

Extrato do contrato de contragarantia referente ao contrato de financiamento foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (27).

O valor será usado para o financiamento parcial do Programa de manutenção proativa, adequação à resiliência climática e segurança viária de rodovias do Estado de Mato Grosso do Sul (Rodar MS), para restaurar 730 quilômetros de rodovias do Estado.

No dia 16 de abril, o governador havia demonstrado preocupação e disse que corria contra o tempo para conseguir a efetivação do empréstimo, que foi aprovado no Senado no dia 15. Isto porque, conforme disse Riedel na ocasião, o prazo para assinatura do contrato era dia 20, véspera de feriado, que emendou com o fim de semana gerando um feriadão.

O contrato, no entanto, foi assinado e o valor já está disponível para investimentos, conforme explicou o governador em agenda pública nesta segunda-feira.

"[O dinheiro] já está disponível. A partir da disponibilidade a gente começa a executar os projetos que a gente já vinha fazendo na confiança de que iria sair o recurso, para não esperar agora ter que fazer o projeto e aplicar", disse.

Sobre quais obras serão executadas prioritariamente e quando começam, o governador explicou que participará de uma reunião nesta terça-feira (28), para "entender o cronograma de aplicação dos projetos vinculados a esse recurso".

Empréstimo bilionário

O recurso, mais US$ 50 milhões (R$ 250 milhões) de contrapartida estadual, serão destinados ao programa Rodar MS, voltado à manutenção, adaptação às mudanças climáticas e melhoria da segurança viária das rodovias estaduais.

Estão previstas nas modalidades de Contrato de Reabilitação e Manutenção (Crema) e de projeto, construção e manutenção (DBM) as rodovias MS-134, MS-141, MS-145, MS-147, MS-274, MS-276, MS-395, MS-473, MS-475, MS-478 e MS-480, enquanto na modalidade Contrato de Reabilitação e Manutenção – Parcerias Público e Privadas (Crema-PPP) estão previstas obras nas rodovias MS-377 e MS-240.

Ao todo, serão beneficiando os seguintes municípios: Jateí, Naviraí, Iguatemi, Eldorado, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Nova Andradina, Angélica, Anaurilândia, Bataguassu, Taquarussu, Água Clara, Três Lagoas, Inocência e Paranaíba.

O empréstimo, solicitado pelo governador Eduardo Riedel (PP), foi avalizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aprovado pelo Senado, com condições consideradas favoráveis, com juros de IPCA + 1% ao ano, prazo de pagamento de até 18 anos e período de carência.

Pela Constituição, cabe ao Senado autorizar operações de crédito externo de interesse da União, estados, Distrito Federal e municípios.

loteria

Resultado da Loteria Federal 6060-7 de ontem, sábado (25/04); veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

26/04/2026 07h26

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Confira o resultado da Loteria Federal

Confira o resultado da Loteria Federal Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6060-7 da Loteria Federal na noite deste sábado, 25 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 5º prêmio: Aracaju/SE    R$ 20.503,00
  • 4º prêmio: São Paulo/SP-  R$ 25.000,00
  • 3º prêmio: Iturama/MG  -  R$ 30.000,00
  • 2º prêmio: São Paulo/SP  -  R$ 35.000,00
  • 1º Prêmio: Ponta Grossa/PR -  R$ 500.000,00

Resultado da extração 6060-7:

5º prêmio: 50656

4º prêmio: 33561

3º prêmio: 77247

2º prêmio: 42087

1º prêmio: 76036

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

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loteria

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3000, sábado (25/04); veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/04/2026 07h23

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Confira o resultado da Mega-Sena

Confira o resultado da Mega-Sena Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3000 da Mega-Sena na noite deste sábado, 25 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 103 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 65 apostas ganhadoras, (R$ 64.627,76)
  • 4 acertos - 5.255 apostas ganhadoras, (R$ 1.317,67)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3000 são:

  • 60, 40, 23, 22, 36, 52

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3001

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no terça-feira, 28 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 3001. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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