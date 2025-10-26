Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

BRASIL

Aposentados e pensionistas foram ressarcidos em R$2,3 milhões

Valor ressarcido pelo governo federal é voltado para vítimas de descontos irregulares de mensalidades cobradas por associações,

Da redação (com informações da Agência Brasil)

26/10/2025 - 19h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Chega a R$ 2,3 bilhões o valor ressarcido pelo governo federal às vítimas de descontos irregulares de mensalidades cobradas por associações, sindicatos, entidades de classe e organizações de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com o balanço mais recente, divulgado pelo instituto, esses valores, corrigidos pela inflação, correspondem aos cerca de 3,37 mil pagamentos já emitidos. Os pagamentos estão agendados até o dia 27 de outubro.

“Nesta nova fase do acordo, mais de 500 mil beneficiários que já haviam contestado descontos e aguardavam a análise da resposta das entidades vão poder aderir ao ressarcimento”, informou o INSS.

Em nota, o instituto informou ter identificado nova irregularidade. “Pelo menos seis entidades usaram softwares para falsificar assinaturas ao responder às contestações dos aposentados e pensionistas. Muitas também enviaram gravações de áudio como resposta, o que não é aceito como prova”, disse o INSS.

Os descontos das mensalidades associativas diretamente dos benefícios previdenciários estão suspensos desde 23 abril deste ano, quando a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram a chamada Operação Sem Desconto, tornando pública a existência de um “esquema nacional” que lesou milhões de aposentados e pensionistas de todo o Brasil.

A CGU e o INSS já instauraram 52 processos administrativos de Responsabilização (PAR) contra 50 associações e três empresas investigadas por supostamente terem fraudado o instituto, lesado aposentados e pensionistas e pagando propina a agentes públicos.

Após identificar a fraude, o governo federal decidiu restituir os aposentados e pensionistas atingidos, desde que se comprometessem a, posteriormente, não entrar com ação contra o governo. Isso não inviabiliza que as vítimas do golpe não entrem com ações contra as entidades responsáveis pela fraude.

 

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1133, sábado (25/10): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h

26/10/2025 07h40

Compartilhar
Confira o rateio do Dia de Sorte

Confira o rateio do Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1133 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 25 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). Prêmio de R$ 200 mil. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 400 mil.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 21 apostas ganhadoras (R$ 3.936,77 cada);
  • 5 acertos - 1.185 apostas ganhadoras (R$ 25,00 cada);
  • 4 acertos - 14.639 apostas ganhadoras (R$ 5,00 cada);
  • Mês da Sorte: Abril - 49.201 apostas ganhadoras (R$ 2,50 cada);

Confira o resultado da Dia de Sorte 1133:

12 - 21 - 04 - 08 - 26 - 10 - 20 

Mês da sorte: ABRIL

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1134

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 28 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 1134.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2312, sábado (25/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso.

26/10/2025 07h35

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2312 da Timemania na noite deste sábado, 25 de outubro de 2025. Prêmio de R$ 39 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 40 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 61.962,49 cada);
  • 5 acertos - 304 apostas ganhadoras (R$ 1.455,88 cada);
  • 4 acertos - 5.750 apostas ganhadoras (R$ 10,50 cada);
  • 3 acertos - 53.857 apostas ganhadoras (R$ 3,50 cada);
  • Time do Coração: Brasil de Pelotas/RS - 13.024 apostas ganhadoras (R$ 8,50 cada);

A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira o resultado da Timemania 2312:

59 - 65 - 06 - 10 - 05 - 74 - 21

Time do Coração: 18 (BRASIL- RS)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2313

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 28 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 2313. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não. 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Responsáveis por enganar consumidores com "golpe das panelas" são condenados em MS
JUSTIÇA

/ 2 dias

Responsáveis por enganar consumidores com "golpe das panelas" são condenados em MS

2

Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura
ÔNIBUS

/ 2 dias

Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura

3

Festival Okinawa ocorre neste sábado com shows, cosplay e comida típica
Campo grande

/ 2 dias

Festival Okinawa ocorre neste sábado com shows, cosplay e comida típica

4

Prefeitura é investigada por suposta cobrança ilegal de salários de professores substitutos
Política

/ 2 dias

Prefeitura é investigada por suposta cobrança ilegal de salários de professores substitutos

5

"Mais louco do Brasil" terá de explicar aluguel de 150 banheiros para festa
investigação do MPMS

/ 2 dias

"Mais louco do Brasil" terá de explicar aluguel de 150 banheiros para festa

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.