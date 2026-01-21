Aposta do interior de MS ganha R$ 30,3 mil na Mega-Sena

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na noite de ontem, a Caixa Econômica Federal, responsável por apostas de loterias, realizou o sorteio da Mega-Sena que resultou no prêmio de mais de R$ 30 mil para uma aposta do interior de Mato Grosso do Sul.

O sortudo ou sortuda é de Ribas do Rio Pardo, e conseguiu acertar cinco dos seis números que garantem o prêmio máximo. Com outras 71 apostas, outros ganhadores de cinco acertos levaram R$ 30.333,06 pra casa.

Com uma aposta simples feita presencialmente na Lotérica Águia de Ouro, a quantidade de números apostados foram seis. Os números sorteados no concurso 2962 da Mega-Sena, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 33 - 38 - 53 - 06 - 56 - 29.

Nenhuma aposta ganhou o prêmio principal, mas 3.954 jogadores conseguiram levar o prêmio mínimo, de R$ 910,46 pelo acerto de 4 números.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2965

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 22 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2965. O valor da premiação está estimado em R$ 55 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado