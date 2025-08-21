Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Maior do mundo

Arauco capta US$ 2,2 bilhões para megafábrica de celulose em MS

Dinheiro para planta de inocência virá de nove bancos, em operação com BID, Banco Mundial e banco de fomento da Finlândia

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

21/08/2025 - 20h14
A multinacional chilena Arauco anunciou nesta quinta-feira (21) a captação de US$ 2,2 bilhões (R$ 12 bilhões, na cotação do dia) para financiar o Projeto Sucuriú, que inclui a maior fábrica de celulose em uma única linha, em construção em Inocência (MS).

A Arauco informou ao Correio do Estado que a transação envolve um pacote abrangente de financiamento, cuja coordenação global da operação foi feita pelo banco JP Morgan.

O financiamento inclui um empréstimo de US$ 1,25 bilhão, co-liderado pelo BID Invest (um braço do Banco Interamericano de Desenvolvimento) e pela IFC (braço do Banco Mundial), incluindo oito bancos participantes, e US$ 970 milhões em financiamento da Agência de Crédito à Exportação, garantido pela Finnvera (o banco de fomento da Finlândia).

O Projeto Sucuriú, que inclui uma megafábrica de celulose com capacidade para processar 3,5 milhões de toneladas por ano em uma única linha de produção, terá investimentos de US$ 4,6 bilhões ao todo. A operação de financiamento conquistada pela Arauco praticamente banca metade da obra.

A construção da megafábrica de celulose em Inocência é um dos maiores investimentos privados do Brasil e da América do Sul em andamento no momento.

“Como o país mais competitivo na produção de celulose, o Brasil oferece terreno fértil para o manejo florestal sustentável e para o crescimento industrial. O Projeto Sucuriú aproveitará esse potencial, impulsionando a competitividade e a sustentabilidade no setor de celulose do país”, informou a Arauco.

O projeto integra tecnologias de ponta e práticas sustentáveis, além de enfrentar desafios-chave de desenvolvimento ao fortalecer a produtividade industrial, aumentar as exportações e promover materiais regenerativos e energia renovável”, complementou.

Além de produzir milhões de toneladas de celulose, a megafábrica de Inocência, quando pronta, ainda vai produzir 400 MW de energia — mais energia gerada que algumas termelétricas e pequenas hidrelétricas — e aproveitará parte dessa energia na própria operação, injetando o restante no sistema.

“O envolvimento das instituições multilaterais e da agência de crédito à exportação alinha o compliance com padrões ambientais e sociais internacionais, aumenta o engajamento de atores-chave e apoia os serviços de consultoria técnica nas áreas de clima, social e da cadeia de valor. Por meio desse investimento estratégico, os financiadores reforçam seu compromisso com o desenvolvimento industrial sustentável e o crescimento liderado pelo setor privado no Brasil”, informou a Arauco em comunicado.

As obras

As obras da Arauco, iniciadas no ano passado, devem ser concluídas até o fim de 2027. Quando pronta, a fábrica irá gerar 6 mil empregos. Durante a construção, pelo menos 14 mil pessoas devem trabalhar ao mesmo tempo no canteiro, no pico das obras.

A movimentação colossal de profissionais e de recursos também gera efeitos colaterais. Um primeiro calote de uma empresa terceirizada contra uma quarteirizada veio à tona na semana passada, divulgado em primeira mão pelo Correio do Estado.

Calotes também foram vistos na construção de outra megafábrica, a da Suzano em Ribas do Rio Pardo (atualmente a maior do mundo), inaugurada no ano passado.

Calote em quarteirizada

No caso mais recente, em Inocência, a empresa que fornece alimentação coletiva, a Dom Chef, executa na Justiça a FPM, que arrendou sua estrutura para fornecer milhares de refeições diárias — café, almoço e jantar — aos trabalhadores da Arauco e de terceirizadas que atuam no canteiro de obras do Projeto Sucuriú.

A Dom Chef apontou um calote da FPM no valor de R$ 663 mil e recorreu à Justiça para receber esses valores, em ação na qual figuram como partes o Consórcio MLC Aterpa, que executa a obra, e a própria multinacional chilena Arauco, apontada como devedora solidária, por ser a principal beneficiária dos serviços prestados no canteiro.

A FPM, segundo documentos e notas fiscais apresentados pela Dom Chef, faturou, entre agosto de 2024 e junho deste ano, R$ 23,5 milhões com a venda de refeições aos trabalhadores no canteiro de obras do Projeto Sucuriú, a megafábrica de celulose da Arauco.

O contrato entre as duas empresas, supervisionado pelo Consórcio MLC Aterpa e cujo beneficiário é a Arauco, estabelece que a Dom Chef ficaria com 5% do total faturado pela FPM com a venda de refeições.

A alegação da Dom Chef é de que o valor devido pela FPM no período é de R$ 1,17 milhão, mas que somente R$ 546 mil foram pagos, restando ainda R$ 663 mil em aberto.

A empresa FPM, originária de Maceió (AL), mas que constituiu sede em Mato Grosso do Sul para fornecer as refeições, segundo acusa a Dom Chef, está inadimplente no contrato desde janeiro deste ano.

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3475, quinta-feira (21/08)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

21/08/2025 19h19

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3475 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 21 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Os números da Lotofácil 3475 são:

  • 22 - 01 - 23 - 06 - 05 - 04 - 14 - 18 - 20 - 25 - 21 - 15 - 03 - 24 - 11

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3476

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 22 de agosto a partir das 20 horas, pelo concurso 3476. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2284, quinta-feira (21/08)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/08/2025 19h15

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2284 da Timemania na noite desta quinta-feira, 21 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 16,8 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2284 são:

  • 25 - 24 - 22 - 33 - 73 - 07 - 70
  • Time do Coração: 10 - Atlético/MG

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2285

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 23 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2285. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

