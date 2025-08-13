Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Investimento bilionário

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco

Quarteirizada da Arauco cobra mais de R$ 600 mil em serviço de alimentação, em Inocência; caso lembra os de Ribas do Rio Pardo

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

13/08/2025 - 05h00
Os calotes na construção de uma megafábrica de celulose em Mato Grosso do Sul, que também ocorreram em vários contratos para a execução da planta da Suzano em Ribas do Rio Pardo, começaram a surgir no canteiro de obras da fábrica da Arauco, que está sendo levantada na cidade de Inocência, distante 332 quilômetros de Campo Grande.

As duas megafábricas de celulose, as maiores do planeta, orçadas em aproximadamente US$ 4,6 bilhões (cerca de R$ 25 bilhões), também ostentam números vultosos quando se trata do calote reclamado por empresas quarteirizadas.

No caso mais recente, em Inocência, empresa que fornece alimentação coletiva, a Dom Chef, executa na Justiça a FPM, que arrendou sua estrutura para fornecer milhares de refeições diárias – café, almoço e jantar – aos trabalhadores da Arauco e de terceirizadas que atuam no canteiro de obras do Projeto Sucuriú.

A Dom Chef apontou um calote da FPM no valor de R$ 663 mil e recorreu à Justiça para receber esses valores, em ação na qual figuram como partes o Consórcio MLC Aterpa, que executa a obra, e a própria multinacional chilena Arauco, apontada como devedora solidária, por ser a principal beneficiária dos serviços prestados no canteiro.

A FPM, segundo documentos e notas fiscais apresentados pela Dom Chef, faturou, entre agosto de 2024 e junho deste ano, R$ 23,5 milhões com a venda de refeições aos trabalhadores no canteiro de obras do Projeto Sucuriú, a megafábrica de celulose da Arauco.

O contrato entre as duas empresas, supervisionado pelo Consórcio MLC Aterpa e cujo beneficiário é a Arauco, estabelece que a Dom Chef ficaria com 5% do total faturado pela FPM com a venda de refeições.

A alegação da Dom Chef é de que o valor devido pela FPM no período é de R$ 1,17 milhão, mas que somente R$ 546 mil foram pagos, restando ainda R$ 663 mil em aberto.

A empresa FPM, originária de Maceió (AL), mas que constituiu sede em Mato Grosso do Sul para fornecer as refeições, segundo acusa a Dom Chef, está inadimplente no contrato desde janeiro deste ano.

O canteiro de obras, contudo, continua em funcionamento, e as notas fiscais referentes às refeições oferecidas, não apenas aos funcionários da Arauco, mas também a todas as empresas terceirizadas que atuam no local, continuam sendo emitidas.

O processo de exibição de documentos, que a Dom Chef usa para ter acesso às notas fiscais e pedir sua parte no contrato conforme o valor faturado, tramita em segredo de Justiça. A execução, porém, é pública. 

A FPM não se manifestou no processo de execução e não foi encontrada. 

A Arauco, procurada, enviou a seguinte nota: “A Arauco não comenta processos em segredo de Justiça e informa que todos os pagamentos a fornecedores e terceirizados são realizados rigorosamente em dia, conforme os contratos vigentes”.

A megafábrica

A planta processadora de celulose da Arauco em Inocência, quando pronta – até o fim de 2027 –, terá capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose de fibra curta por ano e será a maior processadora de celulose em linha única do mundo. Os investimentos previstos somam
US$ 4,6 bilhões.

No auge da obra, a Arauco deve empregar 14 mil pessoas no canteiro de obras. Quando concluída, vai empregar 6 mil trabalhadores na operação.

Desde o lançamento do projeto, em 2023, a Arauco tem afirmado que busca evitar que a enxurrada de calotes registrada a aproximadamente 70 km dali, em Ribas do Rio Pardo, na construção da megafábrica da Suzano – o Projeto Cerrado, já em operação –, se repita.

A disputa entre as empresas da área de alimentação que atuam no Projeto Sucuriú acende o alerta para a execução dos contratos no canteiro de obras em Inocência.

Outros calotes

Em 2024, foram registrados diversos calotes na construção da megafábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, que já está em operação e pode processar até 2,9 milhões de toneladas de celulose por ano. 

O valor das dívidas apontadas por quarteirizadas que não tiveram seus contratos honrados no canteiro de obras desse projeto ultrapassa R$ 10 milhões. A maioria dos processos ainda tramita na Justiça de Ribas do Rio Pardo, tendo a Suzano – beneficiária dos serviços, mas não diretamente envolvida nos contratos – sido apontada como devedora solidária.

A VBX Transportes, empresa de locação e gerenciamento de máquinas terceirizada da Suzano, não pagou mais de uma dezena de fornecedores, de postos e distribuidoras de combustíveis a donos de caminhões e patrolas. Também houve processos em que outra terceirizada da Suzano, a Enesa S.A., foi apontada como inadimplente por uma quarteirizada, a GD Fabricação e Montagem de Equipamentos Industriais Ltda.

Na época, no caso específico desta da VBX, a Suzano quitou as dívidas trabalhistas dos funcionários da empresa e de terceirizadas que atuaram no canteiro para mitigar os efeitos do calote.
 

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1101, terça-feira (12/08)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/08/2025 19h10

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1101 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 12 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão. 

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1101 são:

  • 03 - 24 - 14 - 22 - 19 - 13 - 26
  • Mês da sorte: 04 - Abril

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1102

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 14 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1102. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Loterias

Resultado da Quina, concurso 6798, terça-feira (12/08)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/08/2025 19h07

Confira o sorteio da quina

Confira o sorteio da quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6798 da Quina na noite desta terça-feira, 12 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6798 são:

  • 50 - 21 - 60 - 11 - 42 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6799

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quarta-feira, 13 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6799. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

