Arroba do boi gordo dispara 43% em 2025 em meio a mercado conturbado

Preço da arroba do boi teve alta valorização neste mês, quando comparado com o mesmo período do ano passado - GERSON OLIVEIRA

A arroba do boi gordo alcançou o patamar de R$ 311,10 em Mato Grosso do Sul nas primeiras semanas deste mês, o que representa uma valorização de 43% em relação a abril do ano passado.

A análise é do Sistema de Inteligência e Gestão Territorial da Bovinocultura de Corte de MS (Sigabov), da Famasul. Nos últimos 12 meses, o maior valor da arroba pago no Estado foi em novembro de 2024, chegando a R$ 319,67 – cerca de 42% superior ao pago em novembro do ano anterior.

Conforme dados divulgados pelo Sigabov, durante o mês de março foi possível observar a diminuição da escala de abate em MS. A escala é um termômetro de como está a oferta de animais para o abate, isto é, quando está baixa, é sinal de redução de oferta. Dessa forma, há um natural aumento no preço pago pela arroba, como forma de alongar a escala de abate por parte dos frigoríficos.

Em meio à disparada do preço do boi, há vários acontecimentos nos mercados mundiais. No primeiro trimestre, houve uma aceleração das compras dos Estados Unidos da carne brasileira, e em Mato Grosso do Sul as vendas quase dobraram, como divulgou o Correio do Estado em primeira mão.

Além disso, o Brasil vem ganhando mercados na Ásia, no Oriente Médio e em países da América Latina.

Bezerro valorizado

Acompanhando o viés de valorização da arroba do boi gordo, o preço do bezerro também registra alta significativa em Mato Grosso do Sul. Apesar do cenário positivo para as cotações, o momento ainda exige cautela. O elevado número de abates de fêmeas sugere que não há, por agora, confirmação de uma transição para um novo ciclo de alta na pecuária de corte.

Segundo nota técnica distribuída pela Famasul, a redução na oferta de bezerros tende a se acentuar até 2026, o que, aliado à demanda aquecida por reposição, sustenta os preços em alta no curto e no médio prazos.

Na cotação da Scot Consultoria, o preço do bezerro macho da raça nelore de 12 meses, pesando 240 quilos, fechou esta quarta-feira cotado a R$ 3.372,60. Pelo Cepea, que tem MS como referência no mercado nacional, o bezerro de 12 meses, pesando 202 quilos, foi cotado na mesma data a R$ 2.824,30, a prazo.

Pelo relatório do Sigabov, o primeiro trimestre deste ano apresentou o maior número de abate de fêmeas desde 2019. Cerca de 46% das fêmeas abatidas nos três primeiros meses deste ano tinham mais de 36 meses, de 25 meses a 36 meses eram 26% e de 13 meses a 24 meses, 28%.

O abate de fêmeas neste ano é 22% maior do que a média de abate de fêmeas dos últimos cinco anos. O abate de fêmeas no primeiro trimestre foi 13% maior do que no primeiro trimestre do ano anterior (2024). Persistindo este quadro, o grande número de abates pode vir a influenciar a produção de bezerros nos próximos anos.

Abates crescem

No primeiro trimestre deste ano, foram abatidos em Mato Grosso do Sul cerca de 1.082.954 animais. Esse valor é 19% maior do que a média de animais abatidos nos últimos cinco anos e 9% superior ao mesmo período de 2024.

Somente em 2014 foram abatidos mais animais no primeiro bimestre do que neste ano, cerca de 5% a mais. Quando consideramos o período de 2019 a 2025, este ano é o que apresenta o maior número de animais abatidos no primeiro trimestre.

Conforme já adiantado em reportagens anteriores pelo Correio do Estado, o crescimento das exportações de carne, para mercados já consolidados e para novos mercados abertos, tem sustentado o preço da arroba do boi gordo em Mato Grosso do Sul. O Estado exporta, em média, 22% da carne bovina produzida.

Cautela

Para a Famasul, embora os preços estejam em alta, o cenário ainda requer cautela. Fatores como a guerra tarifária entre Estados Unidos e China, as variações climáticas e as novas exigências ambientais por parte da União Europeia podem trazer volatilidade ao mercado. Por outro lado, o Brasil pode se beneficiar de possíveis redirecionamentos de compras internacionais, consolidando-se como fornecedor estratégico.

