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Arroba do boi sobe 18,9% no Estado e chega a R$ 376

Cotações avançaram no fim de outubro, sustentadas pela menor oferta de animais

Súzan Benites

Súzan Benites

31/10/2026 - 08h30
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O preço da arroba do boi gordo chegou a R$ 376,39 em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira, considerando o valor do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). Sem o imposto, a cotação ficou em R$ 370,26. No mesmo dia, a arroba da vaca gorda alcançou R$ 357,00 com o Funrural e R$ 351,18 no mercado livre do tributo.

Conforme os dados da Granos Corretora, os valores representam uma recuperação em relação à terça-feira, quando o boi gordo era negociado a R$ 374,58 com o Funrural e R$ 368,48 sem o desconto. No intervalo de três dias, a valorização foi de R$ 1,81 por arroba no primeiro caso e de R$ 1,78 no segundo caso.

Para a vaca, o avanço foi um pouco maior. A cotação passou de R$ 352,92 para R$ 357,00 com Funrural, aumento de R$ 4,08 por arroba. Sem o imposto, saiu de R$ 347,17 para R$ 351,18, acréscimo de R$ 4,01.

As cotações, divulgadas pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), refletem a recuperação dos preços no mercado pecuário estadual nos fim de outubro. Durante o período, entretanto, houve oscilações. 

Na quarta-feira, por exemplo, o boi chegou a R$ 378,33 com o Funrural, enquanto a vaca era negociada a 
R$ 360,83. No dia seguinte, os valores recuaram antes de apresentar nova recuperação.

OFERTA RESTRITA

A movimentação ocorre em um cenário de oferta mais restrita de animais terminados. “A menor oferta de animais terminados segue como principal fator de sustentação das cotações.

Do lado da demanda, a proximidade do fim do ano tende a favorecer o consumo interno, contribuindo para a manutenção dos preços em patamares elevados”, aponta o boletim técnico da Famasul.

Os números de abate ajudam a explicar a pressão sobre a oferta. Em setembro, Mato Grosso do Sul movimentou 302,8 mil bovinos destinados ao abate, redução de 6% em relação a agosto e de 15% na comparação com setembro de 2025, quando foram registrados 356,3 mil animais.

No acumulado de janeiro a setembro, o Estado contabilizou aproximadamente 3 milhões de cabeças abatidas, queda de 6,6% frente aos 3,21 milhões registrados nos nove primeiros meses do ano passado.

Ainda conforme os dados da Granos Corretora, o boi gordo acumula valorização de 18,9% em relação a outubro de 2025, enquanto a arroba da vaca apresenta alta de 21,8%. Os porcentuais foram calculados com base nos preços de referência desta sexta-feira e indicam que a valorização das fêmeas foi superior à dos machos no comparativo anual.

EXPORTAÇÕES

Para o mestre em Economia Eugênio Pavão, o avanço dos preços está diretamente ligado ao perfil exportador de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, a carne bovina é uma das principais fontes de geração de divisas para o Estado e o aumento das vendas externas reduz a disponibilidade do produto no mercado interno.

“A carne é uma das principais fontes de recursos do exterior para Mato Grosso do Sul. Mesmo diante das restrições impostas por alguns mercados, como as cotas da China, e por estar entre os produtos isentos da taxação americana, o setor continua fortemente voltado às exportações”, afirma.

Conforme dados do MDIC as exportações de carne bovina in natura de MS somaram US$ 1,64 bilhão entre janeiro e setembro, com embarques de 260,5 mil toneladas. A receita cresceu 26,3% e o volume avançou 8,3% em relação ao mesmo período de 2025.

A China permaneceu como principal destino da produção estadual, com 36,7% do faturamento das exportações e compras de 94,2 mil toneladas.

Segundo o economista, quanto maior a quantidade destinada ao mercado externo, menor tende a ser a oferta local. “A oferta internacional representa uma redução da oferta interna e isso acaba contribuindo para o aumento dos preços no varejo”.

Pavão ainda explica que o aumento da arroba não chega imediatamente ao consumidor porque a carne percorre uma longa cadeia até chegar às prateleiras, mas que o reflexo deve chegar ao consumidor final.

“O produtor rural vende para os frigoríficos. Depois, a carne segue para grandes distribuidores e, somente então, chega aos supermercados, açougues e restaurantes. Em cada etapa existem custos, margens e negociações que influenciam a formação do preço final. Neste momento, a formação dos preços é determinada pelas condições de mercado. A concorrência, os estoques de carne congelada e outros fatores acabam influenciando diretamente os reajustes”.
 

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 917, sexta-feira (30/10): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/10/2026 08h49

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 917 da Super Sete na noite desta sexta-feira, 30 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 12.771.709,59)
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 16.873,79)
  • 5 acertos - 93 apostas ganhadoras (R$ 1.036,79)
  • 4 acertos - 1.579 apostas ganhadoras (R$ 61,06)
  • 3 acertos - 13.568 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 917 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 1
  • Coluna 2: 9  
  • Coluna 3: 2
  • Coluna 4: 9
  • Coluna 5: 4
  • Coluna 6: 6
  • Coluna 7: 5

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 918

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais e devido ao feriado, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 918. O valor da premiação está estimado em R$ 100 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3027, sexta-feira (30/10): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/10/2026 08h48

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3027 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 30 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 16 apostas ganhadoras (R$ 6.982,53)
  • 4 acertos - 1.392 apostas ganhadoras (R$ 91,72)
  • 3 acertos - 23.545 apostas ganhadoras (R$ 2,71)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras (R$ 11.172,03)
  • 4 acertos - 906 apostas ganhadoras (R$ 140,92)
  • 3 acertos - 18.423 apostas ganhadoras (R$ 3,46)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3027 são:

Primeiro sorteio

  • 05 - 33 - 22 - 10 - 27 - 31

Segundo sorteio

  • 50 - 01 - 36 - 04 - 24 - 38

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3028

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais e devido ao feriado, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3028. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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