Arroz importado deverá ser vendido ao consumidor por R$4 o quilo

O arroz importado pelo Governo Federal para segurar o valor do grão no Brasil, deverá ser vendido a R$4 o quilo, de acordo com informações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), publicadas nesta quarta-feira (15).

Ao longo de 2024, a Conab deve importar até um milhão de toneladas de arroz por meio de leilões públicos. O primeiro leilão vai adquirir 104 mil toneladas do grão, empacotados em embalagens de 2kg padronizadas com a marca do Governo Federal e deverão ser destinados às cidades de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Pará e Bahia.

“O arroz que vamos comprar terá uma embalagem especial e vai constar o preço que deve ser vendido ao consumidor”, reforçou o presidente da Conab, Edegar Pretto.

Toda a ação faz parte da Medida Provisória n° 1.217/2024, que pretende reduzir as consequências econômicas (e sociais) dos eventos climáticos no Rio Grande do Sul e orienta a distribuição do produto em regiões metropolitanas.

O ministro Carlos Fávaro (Mapa) ressaltou que a iniciativa visa evitar alta nos preços, e que o arroz importado não irá concorrer com agricultores locais. O produto importado deve ser repassado apenas aos pequenos mercados.

“O Governo Federal não pensa, em hipótese alguma, em concorrer com os produtores de arroz que passam por dificuldades. Nosso objetivo é evitar especulação financeira e estabilizar o preço do produto nos mercados de todo o país”, argumentou.

“É arroz pronto para consumo, já descascado, para não afetar a relação de produtores, cerealistas e atacadistas”, explicou Fávaro.