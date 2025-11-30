Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Estimativa

Aumento do salário mínimo para 2026 pode ser menor que o esperado

Reajuste deve acontecer por causa da queda da inflação. Mesmo assim, a projeção é de que o valor seja 7,2% maior que deste ano

Karina Varjão

Karina Varjão

30/11/2025 - 10h00
O governo federal brasileiro reduziu a projeção do salário mínimo estimado para o ano de 2026 de R$ 1.631 para R$ 1.627. 

A atualização do valor foi informada pelo Ministério do Planejamento através de documentos enviados ao Congresso para custeio da análise da proposta de orçamento para o próximo ano. 

O reajuste do valor tem a ver com a estimativa na queda do valor da inflação, já que seu comportamento é um dos componentes da fórmula para a correção do piso salarial. 

Com um aumento menor do que o esperado no preço de produtos e serviço, a expectativa é que a inflação também seja menor, causando um reajuste também menor para o salário mínimo. 

Mesmo assim, se a projeção for confirmada, a atualização do valor ainda deve ser 7,2% maior do que o piso atual de R$ 1.518, ou de R$ 109, valor pouco maior que o reajuste do salário do ano de 2024 (R$ 1.412) para 2025. 

O valor definitivo será divulgado nos próximos dias pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

Como é calculado

O cálculo utilizado para definir o salário mínimo leva em consideração alguns critérios como:

  • Inflação - a correção dos valores é voltada para garantir o poder de compra dos trabalhadores, sendo corrigido de acordo com a variação dos preços dos bens e serviços;
  • Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País - quando a economia cresce, o governo pode usar parte desse crescimento para aumentar, de forma real, o valor do salário;
  • Nova política de reajuste - com o novo arcabouço fiscal de 2024, a política de valorização foi ajustada. Assim, o cálculo do salário mínimo considera a variação do INPC e o crescimento do PIB, mas não pode gerar um impacto superior a 2,5% nas contas públicas. Essa regra busca equilibrar o aumento das rendas dos trabalhadores com a responsabilidade fiscal do País. 

Nova regra de correção  

Pela legislação anterior, o reajuste do salário mínimo era calculado com base na variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado em 12 meses até novembro, somado ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes.

A nova regra mantém o ganho real acima da inflação vinculado ao PIB, mas limita esse acréscimo ao teto de correção do arcabouço fiscal, que varia entre 0,6% e 2,5% ao ano.  

O salário mínimo é um dos principais parâmetros para o cálculo do Orçamento, já que despesas obrigatórias, como aposentadorias, pensões e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), estão diretamente vinculadas ao seu valor.

Com a nova política, o governo estima uma economia de R$ 15,3 bilhões para os anos de 2025 e 2026.  
 

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 307, sábado (29/11); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/11/2025 07h24

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 307 da + Milionária na noite desta sábado, 29 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 13 apostas ganhadoras, R$ 18.677,55; 
  • 4 acertos + 2 trevos - 51 apostas ganhadoras, R$ 1.569,54;
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 709 apostas ganhadoras, R$ 112,90;
  • 3 acertos + 2 trevos - 874 apostas ganhadoras, R$ 50,00;
  • 3 acertos + 1 trevo - 7063 apostas ganhadoras, R$ 24,00;
  • 2 acertos + 2 trevos - 6294 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
  • 2 acertos + 1 trevo - 52435 apostas ganhadoras, R$ 6,00. 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 307 são:

  •   28, 10, 14, 01, 31, 13
  • Trevos sorteados: 01 E 04

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 308

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 3 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 308. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2325, sábado (29/11); veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/11/2025 07h19

Confira o resultado do concurso de ontem

Confira o resultado do concurso de ontem Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2325 da Timemania na noite deste sábado, 29 de novembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 55 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 6 apostas ganhadoras, R$ 85.134,31
  • 5 acertos - 426 apostas ganhadoras, R$ 1.712,96
  • 4 acertos - 8.034 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos - 79.686 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: CAMPINENSE /PB - 20.257 apostas ganhadoras, R$ 8,50

 

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2325 são:

  • 73, 42, 11, 40, 13, 66, 67
  • Time do Coração: 21 (CAMPINENSE PB)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2326

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 2 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2326. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

