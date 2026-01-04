Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Bancos e fintechs incorporam IA à análise de risco e otimizam concessão de crédito

A IA se destaca pela capacidade de identificar potenciais riscos, segundo estudo da Febraban

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

04/01/2026 - 21h00
Em uma atividade já profundamente ligada à análise de dados como a avaliação de risco para a concessão de crédito, a revolução recente com o uso da inteligência artificial trouxe impactos diretos. Os principais bancos e fintechs do Brasil têm acelerado a incorporação da IA na concepção e oferta de produtos a clientes, em aplicativos cada vez mais avançados. Mas a ferramenta também já apresenta resultados de eficiência "dentro de casa", antes mesmo da originação de crédito, na definição de limites para cartões ou na avaliação do perfil de risco.

De forma geral, ganhos de eficiência operacional e a redução de custos são os principais benefícios percebidos pela maioria das instituições na adoção da IA. De acordo com estudo da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), estes pontos são citados por 74% das empresas que usam as ferramentas.

A IA se destaca pela capacidade de identificar potenciais riscos, um valor percebido por 63% dos bancos consultados na Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária. A tecnologia tem sido aplicada ainda na previsão de tendências e comportamentos em 37% dos casos.

Na busca pela eficiência operacional, 50% dos bancos apontam ter uma integração em larga escala da IA na análise de risco de crédito. Por outro lado, 25% afirmam não utilizar as ferramentas neste tema. É o segundo setor mais desenvolvido - apenas detecção de fraudes e lavagem de dinheiro são assuntos em que a IA está mais madura, de acordo com a pesquisa da Febraban.

Bruno Diniz, especialista em fintech da consultoria Spiralem, comenta que a área de crédito permite mensurar facilmente os impactos. "Melhorias nos modelos de concessão acabam se transformando em ganhos imediatos em termos de inadimplência, precificação da operação e eficiência", afirma. No Brasil, há um elemento que beneficia a adoção das análises de dados: o Open Finance. A infraestrutura consegue facilitar a visão holística a respeito do tomador de crédito, seja pessoa física ou empresa, indica Diniz.

As fintechs e bancos ainda usam mecanismos de análise de dados mais tradicionais no coração do motor de crédito, segundo Diniz. Os modelos de IA generativa, como o ChatGPT, por exemplo, estão sendo incorporados em etapas da análise. Ainda assim, o especialista aponta que há desafios técnicos, pelo risco de "alucinação" das ferramentas, e regulatórios.

Casos

No Nubank, a IA esteve por trás de um programa que aumentou significativamente os limites de cartão de crédito para um grupo de clientes. Em teleconferência com analistas, o CEO da fintech, David Vélez, explicou que o desenvolvimento dos modelos busca incorporar mais e melhores fontes de dados, a expansão das amostras de treinamento e o refinamento das técnicas de modelagem. "Traduzindo isso em resultados comerciais, nossos modelos iniciais permitiram uma grande atualização nas políticas de limite de cartão de crédito no Brasil, permitindo aumentar significativamente os limites mantendo o mesmo apetite de risco", ressaltou.

A empresa de infraestrutura de tecnologia financeira Celcoin, que atende cerca de 300 empresas na sua vertical de crédito, adquiriu a startup Vulkan Labs. A empresa é especializada em motor de decisão de risco orientado por IA. A solução é orientada por fontes de dados como o Open FInance e a base do Serasa.

O iFood Pago está avançando no crédito para pessoas físicas, além da oferta para restaurantes. A área financeira da empresa de delivery se apoia em dados gerados pelo comportamento dos clientes e parceiros e, com IA, consegue fazer uma avaliação mais completa da capacidade de pagamento dos restaurantes e oferecer crédito para quem enfrenta dificuldade nos bancos.

"Criamos um algoritmo que enxerga a capacidade operacional de um restaurante e dá uma nota de sustentabilidade operacional e financeira", afirmou o CEO do iFood, Diego Barreto, em entrevista à Broadcast, em outubro.

No Mercado Pago, o principal ganho gerado pela IA vem da possibilidade de incluir novas variáveis aos modelos. O vice-presidente sênior da fintech do Mercado Livre, André Chaves, explica que, agora, a tecnologia é capaz de incorporar na análise mais do que variáveis numéricas, mas também dados não estruturados, como texto e, em breve, voz e vídeo. Na prática, isso permite uma análise mais aprofundada do comportamento dos clientes, para além de renda ou histórico formal, o que ajuda a otimizar a concessão de crédito.

À frente

A hiper personalização nos serviços bancários é um objetivo perseguido pelo setor. O uso de IA é um catalisador para alcançar este patamar em temas como a concessão de crédito, avalia Diniz. Ele enxerga que crédito baseado em fluxo de caixa, por exemplo, pode evoluir a ponto de ter análises em tempo real.

"Espero para os próximos dois a três anos a evolução de governança para os motores de crédito com base na análise de dados. Estamos nos movendo nesta direção, mas é preciso observar este aspecto."

Monitoramento de carteiras de crédito e mecanismo de avisos de riscos são outras verticais que devem se desenvolver no uso da IA, assim como cobrança, negociação e prevenção a fraudes podem ganhar eficiência.

Diniz considera que a evolução da análise de dados pode até mesmo contribuir para a "democratização" da concessão de crédito Ele chama atenção, porém, para o risco de que os modelos de IA carreguem vieses que reforçam padrões discriminatórios e desigualdades, por exemplo.

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 317, sábado (03/01): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/01/2026 08h28

Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 317 da + Milionária na noite deste sábado, 3 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 15,5 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 15 apostas ganhadoras, (R$ 17.868,03)
  • 4 acertos + 2 trevos - 41 apostas ganhadoras, (R$ 2.155,08)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 739 apostas ganhadoras, (R$ 119,56)
  • 3 acertos + 2 trevos - 775 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 8032 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 6266 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 62880 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 317 são:

  • 50 - 40 - 23 - 28 - 08 - 49 
  • Trevos: 1 - 2

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 318

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 7 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 317. O valor da premiação está estimado em R$ 16 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2338, sábado (03/01): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/01/2026 08h26

Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2338 da Timemania na noite deste sábado, 3 de janeiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 550 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 91.023,42)
  • 5 acertos - 76 apostas ganhadoras, (R$ 1.710,96)
  • 4 acertos - 1.502 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 14.895 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: SPORT /PE - 4.754 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2338 são:

  • 35 - 11 - 14 - 40 - 67 - 37 - 33
  • Time do Coração: Sport (PE)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2340

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 6 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2340. O valor da premiação está estimado em R$ 700 mil.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

