BC mantém juros básicos em 15% ao ano pela terceira vez seguida

Taxa Selic está no maior nível em quase 20 anos

Agência Brasil

05/11/2025 - 18h04
O recuo da inflação e a desaceleração da economia fizeram o Banco Central (BC) não mexer nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a Taxa Selic, juros básicos da economia, em 15% ao ano. A decisão era esperada pelo mercado financeiro.

Em nota, o BC informou que o ambiente externo se mantém incerto por causa da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais.

No Brasil, destacou o comunicado, a inflação continua acima da meta, apesar da desaceleração da atividade econômica, o que indica que os juros continuarão alto por bastante tempo.

“O cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. O comitê avalia que a estratégia de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta”, destacou o BC.

O Copom não descartou a possibilidade de voltar a elevar os juros “caso julgue apropriado”.

Essa é a terceira reunião seguida em que o Copom mantém os juros básicos. A taxa está no maior nível desde julho de 2006, quando estava em 15,25% ao ano.

Após chegar a 10,5% ao ano em de maio do ano passado, a taxa começou a ser elevada em setembro de 2024. A Selic chegou a 15% ao ano na reunião de julho, sendo mantida nesse nível desde então.

Inflação

A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em setembro, o IPCA acelerou para 0,48%, influenciada pela conta de energia. Com o resultado, o indicador acumula alta de 5,17% em 12 meses, acima do teto da meta contínua de inflação.

No entanto, o IPCA-15 de outubro, que funciona como uma prévia da inflação oficial, veio abaixo das expectativas. O indicador desacelerou por causa dos preços dos alimentos, que caíram pelo quinto mês seguido.

Pelo novo sistema de meta contínua, em vigor desde janeiro, a meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior é 4,5%.

No modelo de meta contínua, a meta passa ser apurada mês a mês, considerando a inflação acumulada em 12 meses. Em novembro de 2025, a inflação desde dezembro de 2024 é comparada com a meta e o intervalo de tolerância. Em dezembro, o procedimento se repete, com apuração a partir de janeiro de 2025. Dessa forma, a verificação se desloca ao longo do tempo, não ficando mais restrita ao índice fechado de dezembro de cada ano.

No último Relatório de Política Monetária, divulgado no fim de setembro pelo Banco Central, a autoridade monetária diminuiu para 4,8% a previsão do IPCA para 2025, mas a estimativa pode ser revista, dependendo do comportamento do dólar e da inflação. A próxima edição do documento, que substituiu o antigo Relatório de Inflação, será divulgada no fim de dezembro.

As previsões do mercado estão mais otimistas. De acordo com o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo BC, a inflação oficial deverá fechar o ano em 4,55%, levemente acima acima do teto da meta. Há um mês, as estimativas do mercado estavam em 4,8%.

Crédito mais caro

O aumento da taxa Selic ajuda a conter a inflação. Isso porque juros mais altos encarecem o crédito e desestimulam a produção e o consumo. Por outro lado, taxas maiores dificultam o crescimento econômico. No último Relatório de Política Monetária, o Banco Central diminuiu de 2,1% para 2% a projeção de crescimento para a economia em 2025.

O mercado projeta crescimento um pouco melhor. Segundo a última edição do boletim Focus, os analistas econômicos preveem expansão de 2,16% do PIB em 2025.

A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e serve de referência para as demais taxas de juros da economia. Ao reajustá-la para cima, o Banco Central segura o excesso de demanda que pressiona os preços, porque juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.

Ao reduzir os juros básicos, o Copom barateia o crédito e incentiva a produção e o consumo, mas enfraquece o controle da inflação. Para cortar a Selic, a autoridade monetária precisa estar segura de que os preços estão sob controle e não correm risco de subir.

CAMPO GRANDE

Refis começa nesta quarta-feira com 80% de descontos

Esta é a oportunidade para contribuintes campo-grandenses regularizarem débitos tributários e não tributários, além de ficar em dia com as contas municipais

05/11/2025 12h30

População não perdeu tempo e, no primeiro dia, já foi renegociar dívidas

População não perdeu tempo e, no primeiro dia, já foi renegociar dívidas MARCELO VICTOR

Programa de Regularização Fiscal, popularmente conhecido como Refis, começou nesta quarta-feira (5) e vai até 12 de dezembro, no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizado na rua Marechal Rondon, número 2.655, Centro, em Campo Grande.

O programa regulariza créditos e oferece descontos para quem tem débitos com o município. Nesta edição, os descontos chegam a 80% para pagamento à vista.

Esta é a oportunidade para contribuintes campo-grandenses regularizarem débitos tributários e não tributários, de natureza principal ou acessória, constituídos até 10 de novembro de 2025, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não.

Os descontos são aplicados em dívidas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis).

A exceção é para:

  • tributos com fato gerador no exercício de 2025, exceto aqueles de lançamento por homologação
  • infração à legislação de trânsito
  • indenização devida ao Município de Campo Grande
  • débitos de natureza contratual, contrapartida financeira, outorga, arrendamento ou alienação de imóveis
  • penalidades de natureza ambiental
  • saldos de parcelamento oriundos da modalidade de transação excepcional

O objetivo é que contribuinte campo-grandense renegocie suas dívidas e fique em dias com as contas do município.

FORMAS DE PAGAMENTO

Pessoas físicas e jurídicas podem optar pelo parcelamento ou pagamento à vista. Confira as formas de pagamento:

 DÉBITOS DE NATUREZA IMOBILIÁRIA (IPTU)

  • à vista com remissão de 80% sobre acréscimos;
  • parcelado, com remissão de 60% sobre os acréscimos, observado o quantitativo de parcelas, assim especificados:
  1. em até 6 parcelas mensais e consecutivas, com entrada de, no mínimo, 5% do valor total do débito;
  2. de 7 até 12 parcelas mensais e consecutivas, com entrada de, no mínimo, 10% do total do débito;
  3. de 13 até 18 parcelas mensais e consecutivas, com entrada de, no mínimo, 15% do valor total do débito;

DÉBITOS DE NATUREZA ECONÔMICA (ISSQN e ITBI)

  • à vista com remissão de 80% sobre os acréscimos;
  • até 6 meses, com parcelas mensais consecutivas de valor mínimo de R$ 100,00 - remissão de 60% sobre os acréscimos;
  • de 7 a 12 meses, com parcelas mensais e consecutivas de valor mínimo de R$ 500,00 - remissão de 60% sobre os acréscimos;
  • de 13 a 18 meses, com parcelas mensais e consecutivas de valor mínimo de R$ 1.000,00 - remissão de 60% sobre os acréscimos;
  • de 19 a 24 meses, com parcelas mensais e consecutivas de valor mínimo de R$ 1.250,00 - remissão de 60% sobre os acréscimos;
  • de 25 a 36 meses, com parcelas mensais e consecutivas de valor mínimo de R$ 1.500.00 - remissão de 60% sobre os acréscimos;
  • de 37 a 48 meses, com parcelas mensais e consecutivas de valor mínimo de R$ 2.000,00 - remissão de 60% sobre os acréscimos;
  • de 49 a 60 meses, com parcelas mensais e consecutivas de valor mínimo de R$ 2.500,00 - remissão de 60% sobre os acréscimos.

 As parcelas vencidas e vincendas de quaisquer débitos, decorrentes de saldos remanescentes de parcelamentos, poderão aderir a este programa, na condição de pagamento à vista ou parcelado, observado os valores mínimos:

  • à vista com desconto linear de 30% do valor consolidado
  • em 6 parcelas iguais, mensais e consecutivas com desconto linear de 20% (vinte por cento) do valor consolidado
  • em 12 parcelas iguais, mensais e consecutivas, com desconto linear de 10% do valor consolidado

O programa também propõe a regularização somente das parcelas vencidas de saldos remanescentes de parcelamento, exclusivamente em condição a vista, com desconto de 25% sobre o valor consolidado das parcelas vencidas.

Segundo o Diogrande, há duas novidades para esta edição do Refis:

  •  Negociações específicas entre a prefeitura e contribuintes com débitos iguais ou superiores a R$ 150 mil, possibilitando até 120 parcelas mediante análise da Câmara de Conciliação Fiscal (CCF).

  • O Termo de Adesão ao REFIS referente à opção de parcelamento de que trata esta Lei Complementar será cancelado, mediante notificação prévia ao sujeito passivo, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa, na hipótese de inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta Lei Complementar ou inadimplência por mais de 60 dias, e acarretará:

  1. a imposição de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo
  2. na perda dos descontos e o imediato restabelecimento do débito, amortizando, apenas, o valor efetivamente recolhido, exceto o valor dos honorários e custas iniciais
  3. na imediata inscrição em dívida ativa, e consequente emissão da Certidão de Dívida Ativa
  4. a propositura da ação de execução fiscal ou o seu prosseguimento

REFIS

Programa de Regularização Fiscal, popularmente conhecido como Refis, é um programa de regularização de crédito que oferece descontos para quem tem débitos com o município de Campo Grande.

Esta é a oportunidade para que contribuinte campo-grandense renegocie suas dívidas e fique em dias com as contas do município.

Os descontos são aplicados em dívidas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis), com exceção de multas ambientais e de trânsito. Pessoas físicas e jurídicas podem optar pelo parcelamento ou pagamento à vista.

A Prefeitura de Campo Grande já recuperou muitos milhões em renegociação de dívidas do Refis.

Em 2025, a administração municipal juntou R$ 23 milhões nos cofres públicos municipais com o Refis.

Em 2024, houve o "Concilia Campo Grande", que arrecadou cerca de R$ 30 milhões.

Em 2023, aconteceram duas edições do Refis: a primeira arrecadou R$ 64 milhões e a segunda R$ 53 milhões.

Em 2022, R$ 54,1 milhões entraram nos cofres do município.

Em 2021, R$ 96,2 milhões foram arrecadados, o maior montante já recuperado com o Refis em apenas uma edição.

Em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, foram recuperados R$ 81,5 milhões.

Em 2019, a gestão contou com R$ 76 milhões renegociados.

A Prefeitura de Campo Grande recuperou R$ 531 milhões aos cofres municipais em oito edições do programa, entre 2017 e 2023.

A Caçada Desenfreada

6 Erros que transformam a Black Friday em um pesadelo financeiro

Aprenda a evitar a maquiagem de preços, compras por impulso e golpes para economizar de verdade e fazer compras conscientes

05/11/2025 10h15

Reprodução IA

A Black Friday se tornou um ritual de consumo global, um dia em que a promessa de grandes descontos nos faz apertar o botão de "comprar" com uma velocidade que beira a imprudência.

É a adrenalina da caça, a ilusão de que estamos "ganhando" ao gastar. Mas, por trás da euforia das ofertas, esconde-se uma armadilha sutil, onde a pressa e a falta de planejamento transformam a tão esperada economia em um verdadeiro pesadelo financeiro.

Conversamos com especialistas em finanças e comportamento do consumidor para desvendar os seis erros mais comuns que, ano após ano, fazem com que milhares de brasileiros troquem a satisfação da compra inteligente pelo amargo sabor do arrependimento.


1. A ilusão do "tudo é desconto": não pesquisar o preço antes

Este é o erro fundamental, a base de todas as frustrações. A Black Friday é famosa pela prática da "maquiagem de preços", onde o valor do produto é inflacionado semanas antes para que o desconto pareça monumental no dia.

O erro humanizado: É como ir ao supermercado de olhos vendados. Você confia cegamente na etiqueta vermelha, sem saber se o "preço original" é real. A emoção do momento anula a lógica.

A história de Maria, que comprou uma TV achando que economizou R$ 500, mas descobriu que o preço era o mesmo de um mês antes, é um eco de milhares de casos.

A lição: A pesquisa prévia é o seu escudo. Use ferramentas de histórico de preços e monitore o valor do produto por, pelo menos, 30 dias. Se não sabe o preço real, não sabe o desconto real.

2. O cartão de crédito como amigo: subestimar o poder do parcelamento

A facilidade de parcelar em "12x sem juros" é um canto de sereia. O consumidor, focado no valor da parcela, perde a dimensão do montante total que está comprometendo sua renda futura.

O erro humanizado: A parcela de R$ 100 parece inofensiva. Mas quando você soma 10 parcelas de R$ 100, mais 5 de R$ 200, o monstro da dívida se revela.

O erro não é o parcelamento em si, mas a falta de visão de futuro. É esquecer que a soma de pequenas parcelas pode estrangular o orçamento dos próximos meses, transformando a alegria da compra em estresse crônico.

A lição: Calcule o valor total das parcelas e projete-o no seu orçamento mensal. Se a soma comprometer mais de 30% da sua renda, repense. Lembre-se: a Black Friday passa, mas as parcelas ficam.

3. A compra impulsiva: o desejo que não estava na lista

A Black Friday é um festival de gatilhos mentais. O "últimas unidades", o "só hoje" e o cronômetro regressivo nos forçam a tomar decisões rápidas sobre itens que nunca pensamos em comprar.

O erro humanizado: Você entra no site para comprar um fone de ouvido e sai com uma batedeira que nunca usará. É a clássica "compra por oportunidade".

O cérebro interpreta o desconto como uma perda se você não aproveitar. É o medo de ficar de fora (FOMO) ditando suas finanças. O resultado? Um armário cheio de coisas inúteis e uma conta bancária vazia.

A lição: Faça uma lista de desejos antes da Black Friday e seja fiel a ela. Se não estava na lista, não é uma necessidade. O maior desconto é aquele que você não gasta.

4. Ignorar o custo oculto: frete e prazo de entrega

O consumidor se concentra no preço final do produto e esquece de somar o frete, que muitas vezes anula o desconto. Além disso, a pressa em comprar faz com que ignorem o prazo de entrega, que pode ser de meses.

O erro humanizado: Aquele tênis com 50% de desconto parece perfeito, até que o frete custa R$ 80. Ou pior: você compra um presente de Natal que só chegará em janeiro. A frustração não é só financeira, é emocional. É a expectativa quebrada de ter o produto em mãos no tempo certo.

A lição: Sempre verifique o valor do frete e o prazo de entrega antes de finalizar a compra. Em alguns casos, comprar em uma loja física ou com um frete mais caro, mas com entrega garantida, pode ser a melhor opção.

5. A cibersegurança em segundo plano: cair em golpes e sites falsos

Na pressa de encontrar a "oferta imperdível", muitos consumidores clicam em links maliciosos, compram em sites falsos ou fornecem dados em páginas não seguras.

O erro humanizado: A busca pelo preço mais baixo nos torna vulneráveis. O site falso, idêntico ao original, é a isca perfeita. A vítima, cega pela ganância do desconto, entrega seus dados bancários a criminosos. O prejuízo aqui é duplo: o dinheiro perdido e a dor de cabeça de ter que lidar com fraudes e clonagem de cartão.

A lição: Desconfie de ofertas boas demais. Verifique o cadeado de segurança na URL, confira o CNPJ da loja e, principalmente, digite o endereço do site no navegador, em vez de clicar em links de e-mail ou redes sociais.

6. Não ter um orçamento definido: o limite que não existe

Muitas pessoas entram na Black Friday sem saber exatamente quanto podem gastar. A ausência de um teto financeiro é um convite ao descontrole.

O erro humanizado: É como ir a um cassino sem um limite de perda. A cada compra, você se convence de que "só mais uma" não fará mal.

O resultado é o estouro do orçamento e a sensação de que a Black Friday, em vez de ajudar, desorganizou toda a sua vida financeira. O erro não é o gasto, mas a falta de respeito pelo próprio planejamento.

A lição: Defina um valor máximo para gastar e separe esse dinheiro. Use um cartão pré-pago ou um limite específico. Se o dinheiro acabar, a Black Friday acabou para você. A disciplina é a maior aliada da economia.

