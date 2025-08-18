Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

BC só incorpora em seus modelos medidas de impacto fiscal que já se tornaram lei, diz diretor

O diretor de Política Econômica do Banco Central, disse nesta segunda-feira, 18, que a autarquia só incorpora em seus modelos as medidas de impacto fiscal que já se tornaram lei

Laura Brasil

Laura Brasil

18/08/2025 - 23h00
O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, disse nesta segunda-feira, 18, que a autarquia só incorpora em seus modelos as medidas de impacto fiscal que já se tornaram lei. "O que já foi aprovado em lei vai ser implementado", comentou, durante evento da Warren Investimentos.

Ele confirmou que o lançamento do crédito consignado a trabalhadores do setor privado já está contemplado nas projeções do BC.

Conforme Guillen, as medidas fiscais entram no debate do BC como uma variável exógena, sendo que sua incorporação no modelo é difícil.

Ainda assim, ele entende que, mesmo sendo mais expansionista, o impacto da política fiscal sobre a atividade e consequentemente sobre a inflação é baixo.

Loterias

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2811, segunda-feira (18/08)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/08/2025 19h19

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2811 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,4 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2811 são:

  • 28 - 33 - 57 - 87 - 46 - 54 - 68 - 22 - 81 - 70 - 77 - 48 - 55 - 37 - 96 - 92 - 79 - 05 - 44 - 47 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2812

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2812. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Loterias

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2848, segunda-feira (18/08)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/08/2025 19h14

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2848 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,7 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2848 são:

Primeiro sorteio

  • 35 - 36 - 30 - 38 - 31 - 08

Segundo sorteio

  • 14 - 21 - 10 - 38 - 50 - 24

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2849

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 19 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2849. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

