IMPACTO ANUAL

Benefícios sociais movimentam R$ 1,8 bilhão na economia de MS

Somente o programa Bolsa Família beneficiou mensalmente, em média, 200 mil famílias no Estado

Súzan Benites

Súzan Benites

22/01/2026 - 08h40
Os benefícios sociais destinados aos cidadãos de Mato Grosso do Sul injetaram mais de R$ 1,8 bilhão na economia estadual ao longo dos 12 meses do ano passado. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), somente o programa Bolsa Família destinou R$ 1,579 bilhão a MS entre janeiro e dezembro de 2025.

Já o programa Mais Social, mantido pelo governo do Estado, injeta mensalmente, em média, R$ 18 milhões na economia sul-mato-grossense, para atender mais de 40 mil famílias. Considerando essa média ao longo dos mesmos 12 meses, foram R$ 216 milhões disponibilizados no mercado local.

Somados, os dois programas de transferência de renda movimentaram R$ 1,795 bilhão na economia de Mato Grosso do Sul no período.

Conforme especialistas entrevistados pelo Correio do Estado, os recursos provenientes dos benefícios sociais são fundamentais para manter a economia aquecida, uma vez que garantem a circulação de dinheiro no comércio local.

No entanto, eles ponderam que esses programas também podem, em determinados contextos, dificultar a inserção dos beneficiários no mercado de trabalho formal.

Para o economista Eduardo Matos, os benefícios sociais têm duas vertentes de atuação: a primeira é a função social, voltada à inclusão econômica das famílias, e a segunda é o impacto econômico direto, já que os recursos financeiros são integralmente convertidos em consumo.

“Pelo ponto de vista econômico, a injeção de recursos financeiros na camada mais baixa da economia significa consumo, e o consumo, por sua vez, movimenta o comércio, tanto de bens quanto de serviços, o que impulsiona a economia local”, ressalta Matos.

O doutor em Administração Leandro Tortosa destaca que esses programas contribuem para “lubrificar as engrenagens que movimentam a cadeia econômica do País”, uma vez que há comprovação de que os valores impactam diretamente diversos setores.

Com base em um amplo estudo do Banco Mundial (“Cash Transfers and Formal Labour Markets – Evidence from Brazil”), Tortosa aponta que, a cada US$ 1,00 investido pelo governo, o benefício social retorna aproximadamente US$ 2,16 para a comunidade local.

“O estudo mostrou que, em média, 54% do gasto dos beneficiários é destinado a serviços, sendo dois terços realizados em lojas físicas”, explica.

Já o especialista em Gestão de Pessoas Carlos Ornellas apresenta um contraponto a essa conclusão, ao citar um estudo divulgado em 2024 pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

Segundo o levantamento, a ampliação dos benefícios do Bolsa Família nos últimos anos tem contribuído para a redução da busca por emprego entre grupos mais vulneráveis da população, como mulheres, jovens e trabalhadores com menor escolaridade.

“Com o aumento expressivo no valor médio do benefício, que praticamente triplicou em relação ao patamar pré-pandemia, observou-se um efeito direto e relevante na queda da participação laboral”, explica.

MAIS SOCIAL

O programa Mais Social atende, em média, 40 mil pessoas em Mato Grosso do Sul, cada uma recebendo mensalmente R$ 450. De acordo com dados da transparência do governo estadual, o benefício injeta cerca de R$ 18 milhões por mês nas famílias cadastradas.

Criado pelo governo do Estado, o programa é voltado a famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, com o objetivo de promover inclusão social e ampliar o acesso a políticas públicas.

Segundo a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), o Mais Social assegura o mínimo necessário para a mesa de milhares de famílias.

Com ações de mapeamento e busca ativa de famílias em situação de vulnerabilidade, além do aperfeiçoamento e da inversão da lógica dos programas sociais, mais de 40 mil pessoas deixaram a condição de pobreza no Estado entre 2023 e 2024, de acordo com a Síntese dos Indicadores Sociais, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em dezembro.

“Fizemos o diagnóstico e a adequação dos nossos programas sociais para que se transformassem em programas estruturantes, acabando com o assistencialismo e inserindo as pessoas na vida produtiva por meio de incentivos positivos. Com isso, estamos perseguindo a erradicação da extrema pobreza e a redução da pobreza”, afirma a secretária de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino.

Ainda conforme o IBGE, a proporção de pessoas em condição de extrema pobreza em Mato Grosso do Sul caiu 40,74% em dois anos, passando de 2,7%, em 2022, para 2,0%, em 2023, e, finalmente, para 1,6%, em 2024. O instituto considera extremamente pobres as famílias que recebem até US$ 2,15 por dia.

Para reduzir ainda mais esse índice, a Sead realiza, desde 17 de março de 2025, uma busca ativa em todo o Estado.

Por meio do cruzamento de dados e do uso de georreferenciamento, equipes do Mais Social estão percorrendo os 79 municípios sul-mato-grossenses para incluir no programa famílias vulneráveis que ainda não recebem nenhum benefício.

NACIONAL

Em dezembro, o valor médio do Bolsa Família em Mato Grosso do Sul foi de R$ 701,84, totalizando R$ 125,6 milhões repassados a 180,3 mil famílias nos 79 municípios do Estado.

Benefícios sociais movimentam a economia de Mato Grosso do SulBenefícios sociais movimentam a economia de Mato Grosso do Sul - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Relançado em março de 2023 pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o programa garante um benefício mensal mínimo de R$ 600, com acréscimos conforme a composição familiar. Entre os adicionais está o Benefício Primeira Infância, de R$ 150 por criança de zero a 6 anos.

Em Mato Grosso do Sul, 109 mil crianças nessa faixa etária recebem o valor extra, o que representa um investimento superior a R$ 15,2 milhões.

Outro adicional é o de R$ 50 destinado a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, além de gestantes e nutrizes. No Estado, 166,7 mil crianças e adolescentes recebem esse complemento, assim como 7,3 mil gestantes e 3,3 mil nutrizes, com aporte superior a R$ 8 milhões.

Campo Grande é o município com o maior número de beneficiários em Mato Grosso do Sul neste mês, com 45,6 mil famílias atendidas. Na sequência aparecem Dourados (12.240), Corumbá (9.025), Ponta Porã (8.526) e Três Lagoas (7.006).

Paranhos lidera o ranking de maior valor médio do benefício no Estado, com R$ 809,27 neste mês. Em seguida estão Ladário (R$ 741,94), Corumbá (R$ 735,26), Maracaju (R$ 734,93) e Miranda (R$ 734,11).

Outra inovação da atual versão do Bolsa Família é a regra de proteção, que permite aos beneficiários permanecerem no programa por até um ano mesmo após conseguirem emprego com carteira assinada ou aumento de renda.

Nesses casos, a família passa a receber 50% do valor do benefício. Esse mecanismo alcançou, em dezembro, 2,3 milhões de famílias em todo o País.

“A pessoa sai do Bolsa Família, mas não do Cadastro Único. Se lá na frente perder o emprego ou a renda, retorna automaticamente à proteção social. São quase um milhão de famílias no Brasil que agora têm mais dignidade. Isso mostra que o povo do Bolsa Família quer trabalhar, quer emprego decente e ajudar o Brasil a crescer”, diz o ministro Wellington Dias.

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 322, quarta-feira (21/01): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

22/01/2026 08h30

Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 322 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 18 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 18 apostas ganhadoras, (R$ 15.581,58)
  • 4 acertos + 2 trevos - 38 apostas ganhadoras, (R$ 1.703,25)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 664 apostas ganhadoras, (R$ 139,25)
  • 3 acertos + 2 trevos - 725 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 6823 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 6550 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 55492 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 322 são:

  • 46 - 14 - 04 - 01 - 18 - 40
  • Trevos sorteados: 3 - 6

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 323

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 24 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 323. O valor da premiação está estimado em R$ 18,5 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2878, quarta-feira (21/01): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

22/01/2026 08h28

Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2878 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,5 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 62.322,68)
  • 18 acertos - 56 apostas ganhadoras, (R$ 2.782,27)
  • 17 acertos - 545 apostas ganhadoras, (R$ 285,88)
  • 16 acertos - 3224 apostas ganhadoras, (R$ 48,32)
  • 15 acertos - 14324 apostas ganhadoras, (R$ 10,87)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2878 são:

  • 14 - 65 - 42 - 79 - 93 - 52 - 49 - 77 - 05 - 01 - 17 - 30 - 41 - 68 - 81 - 95 - 33 - 90 - 84 - 55

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2879

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2879. O valor da premiação está estimado em R$ 5,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

