BNDES amplia crédito para MS e libera R$ 6,9 bilhões em 2024

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ampliou as aprovações de crédito para Mato Grosso do Sul em 2024, alcançando R$ 6,9 bilhões.

O montante representa um crescimento de 14,1% em relação a 2023, quando foram liberados R$ 6,05 bilhões, e mais que triplica os recursos destinados em 2022, que somaram R$ 2,2 bilhões.

No ano passado, os financiamentos contemplaram diversos setores da economia: agropecuário (R$ 1,2 bilhão), comércio e serviços (R$ 239,7 milhões), indústria (R$ 4,9 bilhões) e infraestrutura (R$ 593 milhões).

Pequenos negócios tiveram papel significativo na expansão do crédito, com micro, pequenas e médias empresas recebendo R$ 1,6 bilhão – um avanço de 4,2% em relação a 2023 e de 24,3% em relação a 2022.

“Os resultados de 2024 contribuem para fortalecer a economia de Mato Grosso do Sul e demonstram que, no governo do presidente Lula, o BNDES retomou a missão de promover o desenvolvimento econômico em todas as regiões do País”, frisou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e completou.

“Apenas em inovação na indústria do Estado, o banco aprovou R$ 81 milhões em crédito no ano passado, um volume superior ao realizado em 2023 [R$ 16,8 milhões] e muito maior que o de 2022, quando o volume de crédito aprovado foi de apenas R$ 3,2 milhões com essa finalidade para MS”, detalhou Mercadante.

REGIÃO

As aprovações de crédito para a Região Centro-Oeste totalizaram R$ 29,3 bilhões em 2024, um crescimento de 98,4% em relação a 2022, quando foram liberados R$ 14,7 bilhões, e 31,2% superior ao registrado em 2023 (R$ 22,3 bilhões).

Nos últimos dois anos, o volume de crédito aprovado pelo BNDES para a região chegou a R$ 51,5 bilhões, um aumento expressivo de 296,2%, em comparação com os dois últimos anos da gestão anterior, que somou R$ 13 bilhões.

Os recursos aprovados em 2024 atenderam diferentes setores, incluindo agropecuária (R$ 10,4 bilhões), comércio e serviços (R$ 2,6 bilhões), indústria (R$ 7,6 bilhões) e infraestrutura (R$ 8,7 bilhões). Além disso, micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) receberam R$ 13,5 bilhões no período.

O financiamento para inovação empresarial na região também apresentou crescimento significativo, chegando a R$ 823,5 milhões – um avanço de 203,8% em relação a 2023 e de impressionantes 2.548,6% em relação a 2022, quando foram destinados R$ 31,1 milhões.

No mesmo período, o apoio às exportações somou R$ 100 milhões, um desempenho diferente de 2022, quando não houve liberações do banco para esse fim.

NACIONAL

No cenário nacional, as aprovações de crédito somaram R$ 212,6 bilhões em 2024, representando um aumento de 22% na comparação com 2023 e de 61% em relação a 2022.

O destaque foi o avanço da indústria, que recebeu R$ 52,4 bilhões – um crescimento de 132% em relação a 2022. A agropecuária também registrou alta expressiva, alcançando R$ 52,3 bilhões, um aumento de 92% em relação ao mesmo ano.

O setor de comércio e serviços, por sua vez, atingiu R$ 33,4 bilhões, crescendo 83% na mesma base de comparação. Pela primeira vez desde 2018, o financiamento à indústria superou o crédito destinado à agropecuária.

“O crédito para indústria superou o crédito para o agronegócio, o que mostra o sucesso das políticas voltadas para o fortalecimento da indústria, principalmente da Nova Indústria Brasil, nesses últimos dois anos”, explicou o diretor financeiro do BNDES, Alexandre Abreu.

Além dos R$ 212,6 bilhões em aprovações, o BNDES garantiu mais R$ 63,9 bilhões em crédito para micro, pequenas e médias empresas, por meio de três modalidades: o Fundo Garantidor de Investimentos Tradicional (BNDES FGI), o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (FGI Peac) e o FGI Peac Crédito Solidário RS, criado para apoiar MPMEs do Rio Grande do Sul afetadas pelas inundações.

As consultas de crédito somaram R$ 327,7 bilhões, um aumento de 21% em relação a 2023 e de 127% na comparação com 2022. Já os desembolsos atingiram R$ 133,7 bilhões em 2024, crescendo 17% sobre 2023 e 37% em relação a 2022, mantendo a trajetória de expansão.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que muitas operações aprovadas recentemente estão voltadas para projetos de infraestrutura de médio e longo prazo, reforçando a meta de alcançar 2% do PIB em aprovações até 2026.

26,4 BILHÕES DE REAIS DE LUCRO NO ANO PASSADO

Em 2024, o BNDES lucrou R$ 26,4 bilhões, crescimento de 20,5% em relação a 2023, e realizou a maior injeção de crédito da história da instituição, com aprovações e garantias que somaram R$ 276,5 bilhões. Também foi o ano em que o BNDES alcançou a maior carteira de crédito desde 2017, no valor de R$ 584,8 bilhões, e a menor inadimplência do sistema financeiro (0,001%).

