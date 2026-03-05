Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

INVESTIMENTO

BNDES aprovou R$ 13,4 bilhões para Mato Grosso do Sul em três anos

Maior parte dos recursos foi aplicada na indústria, mas também há R$ 2,3 bilhões para rodovias e barcaças

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

05/03/2026 - 08h10
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou, desde 2023, R$ 13,4 bilhões em investimentos diretos em Mato Grosso do Sul, e quase a metade deste valor (R$ 6,2 bilhões) deve beneficiar a indústria local.

O banco de fomento ainda liberou volumes bilionários para investimento em infraestrutura (R$ 3,56 bilhões), além de uma única operação para aquisição de barcaças para a LHG Mining, de R$ 3,7 bilhões.

Infraestrutura

Dos investimentos em infraestrutura liberados pelo BNDES desde 2023, o maior dos créditos foi para o governo de Mato Grosso do Sul, que está usando o recurso a que teve acesso para a pavimentação de rodovias, a maioria delas, no Vale da Celulose.

Nesses investimentos diretos de infraestrutura do banco de fomento federal também há um crédito de R$ 288 milhões para a Energisa MS, que usará os recursos para a modernização de sua rede.

Também há R$ 694,4 milhões para a Way-306, para financiar obras de ampliação da rodovia em poder da concessão, a MS-306.

Há ainda o crédito de R$ 118,5 milhões para a Anastácio Transmissão, empresa sob o guarda-chuva da Axia Energia, a antiga Eletrobras. O valor será investido em linhas de transmissão.

Um crédito de R$ 98,25 milhões foi repassado à Sanesul para a ampliação da rede de esgoto. O empréstimo do BNDES vai ajudar nas obras de universalização, atualmente em parceria público-privada.

Um dos municípios atendidos será Itaquiraí, onde até o ano passado a cobertura de esgotamento sanitário estava próxima de zero.

Para finalizar a rubrica dos investimentos, há ainda R$ 60 milhões da modalidade Finame para a MRV Prime Engenharia, recurso aplicado na construção civil.

Indústria

O BNDES já aprovou R$ 6,2 bilhões para a indústria no estado de Mato Grosso do Sul desde 2023. Os recursos integram o Plano Mais Produção (P+P), braço de financiamento da Nova Indústria Brasil (NIB), política de desenvolvimento industrial do governo de Lula.

Para a região Centro-Oeste, o volume total aprovado do P+P foi de R$ 35,4 bilhões no mesmo período.

Em MS, a maior parte dos recursos foi destinada para área de produtividade (R$ 5,7 bilhões), seguida de inovação (R$ 364 milhões) e indústria verde (R$ 80,9 milhões).

Até dezembro deste ano, o BNDES vai destinar mais R$ 70 bilhões para a NIB. Os novos recursos serão aplicados após o banco ter alcançado, ainda em dezembro de 2025, a meta de destinar R$ 300 bilhões.

Nesta modalidade, o maior investimento único foi para a Cooperativa Agrícola Sul Mato-Grossense (Copasul), localizada em Naviraí, e que teve crédito de R$ 800 milhões aprovado para a implantação de uma nova unidade de processamento de soja na cidade onde está sediada.

Em outra iniciativa, o BNDES planeja aportar até R$ 175 milhões em um novo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), em parceria com a AGI Brasil, empresa que atua na fabricação de equipamentos para armazenagem de granéis, e com a gestora de recursos Opea Capital.

A nova unidade industrial da Copasul, cujo investimento total chega a R$ 1,4 bilhão, terá capacidade de processar até 988 mil toneladas de soja ao ano.

Também há investimentos para bioenergia, como os repassados para a usina Laguna, em Batayporã, que atingiram R$ 170,4 milhões, e para a usina Santa Helena (R$ 62,4 milhões).

Há recursos do BNDES aportados em grandes indústrias, como a Suzano, e em cooperativas, como a C.Vale. O crédito atende unidades em Mato Grosso do Sul e também em outros estados.

“Sob orientação do governo de Lula, o BNDES tem sido um dos principais instrumentos para a construção de um setor produtivo brasileiro inovador, competitivo e sustentável. Com apoio do BNDES, o Brasil está desenvolvendo novos medicamentos e projetos de inteligência artificial, implantando e expandindo centros de pesquisa e desenvolvimento, ampliando a exportação e a oferta de energia renovável e de biocombustíveis e levando conectividade a milhares de brasileiros. As empresas que receberam recursos da NIB tiveram um ganho de produtividade de 27,83%. Crédito que chegou para negócios de todos os tamanhos. Em Mato Grosso do Sul, 40,9% dos recursos foram para micro, pequenas e médias empresas”, afirmou Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Barcaças

O maior investimento do BNDES no Estado é para a compra de barcaças para transportar minério na hidrovia do Rio Paraguai.

Trata-se de financiamento de R$ 3,7 bilhões para a LHG Logística Ltda., destinado à construção de 400 balsas e 15 empurradores para o transporte hidroviário de minérios de ferro e manganês pelo Rio Paraguai, em território brasileiro, e também pelo Rio Paraná, em território argentino.

O projeto permitirá a ampliação do escoamento na logística de minérios que são extraídos em Corumbá e carregados nas barcaças, atravessando 2.500 km pela hidrovia, cruzando o Paraguai, até chegar ao terminal marítimo de Nova Palmira, no Uruguai, onde são carregados em navios de longo curso.

*Saiba

Um único contrato com a LHG Mining, gigante de mineração do grupo J&F, terá desembolso de R$ 3,7 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2932, quarta-feira (04/03): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/03/2026 08h32

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2932 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 4 de março de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 7.333,95)
  • 4 acertos - 605 apostas ganhadoras, (R$ 124,68)
  • 3 acertos - 11.417 apostas ganhadoras, (R$ 3,30)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 13 apostas ganhadoras, (R$ 4.569,62)
  • 4 acertos - 597 apostas ganhadoras, (R$ 126,35)
  • 3 acertos - 11.391 apostas ganhadoras, (R$ 3,31)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2932 são:

Primeiro sorteio

  • 02 - 49 - 28 - 15 - 06 - 20

Segundo sorteio

  • 47 - 16 - 07 - 41 - 22 - 44

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2933

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 6 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2933. O valor da premiação está estimado em R$ 3,7 milhões. 

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6967, quarta-feira (04/03): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/03/2026 08h28

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6967 da Quina na noite desta quarta-feira, 4 de março de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 11 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 65 apostas ganhadoras, (R$ 7.770,61)
  • 3 acertos - 4.790 apostas ganhadoras, (R$ 100,42)
  • 2 acertos - 91.063 apostas ganhadoras, (R$ 5,28)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6967 são:

  • 77 - 26 - 68 - 47 - 74

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6975

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 5 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 6975. O valor da premiação está estimado em R$ 12,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

