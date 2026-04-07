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BNDES desembolsa R$ 21 milhões para restauração de 900 ha da Floresta Nacional de Irati

Estão previstas ações de manejo sustentável e restauração ecológica em 900,7 hectares, com um financiamento total de R$ 110,1 milhões

Estadão Conteúdo

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07/04/2026 - 21h00
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 7, ter desembolsado R$ 21 milhões para o projeto de restauração da Floresta Nacional de Irati, no sudeste do Paraná. O projeto, tocado pela concessionária Flona Irati, do grupo Ibemapar, prevê substituição gradual de espécies como pinus e eucalipto por vegetação nativa do bioma de Mata Atlântica.

Estão previstas ações de manejo sustentável e restauração ecológica em 900,7 hectares, com um financiamento total de R$ 110,1 milhões, no âmbito da iniciativa BNDES Florestas.

A concessionária Flona Irati, do grupo Ibema Participações S.A, holding que atua na produção de papéis, cuidará também da conservação dos 3.810,64 hectares de floresta existentes.

"A unidade conecta importantes fragmentos de Mata Atlântica no interior do Paraná, como a Área de Proteção Ambiental (APA) Serra da Boa Esperança e a Reserva Biológica das Araucárias, contribuindo para a manutenção de corredores ecológicos e da biodiversidade regional", ressaltou o BNDES, em nota. "Entre as ações previstas estão a implantação de uma brigada de incêndio florestal, a revitalização das estruturas turísticas, de lazer e administrativas da unidade, o monitoramento da biodiversidade e o apoio à pesquisa e à educação ambiental. A concessionária promoverá, ainda, ações de integração produtiva das comunidades locais e a capacitação de seus membros em práticas florestais sustentáveis, ampliando os benefícios socioeconômicos da concessão."

O banco de fomento lembra que o projeto da Flona Irati foi a primeira concessão florestal federal no bioma de Mata Atlântica, em modelagem que prevê a produção de madeira de espécies exóticas aliada à recuperação da vegetação nativa e manejo sustentável.

"O primeiro desembolso ao projeto da Flona Irati foi viabilizado pela parceria com os bancos BTG Pactual e Safra, que compartilharam os valores liberados com a apresentação de fianças bancárias. Com isso, já são seis os grandes bancos comerciais nacionais que já ofereceram fianças bancárias para as empresas que tiveram investimentos florestais com nativas apoiadas pelo BNDES, sobretudo com recursos do Fundo Clima Florestas, no âmbito do BNDES Florestas", ressaltou o BNDES.

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LOTERIA

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2377, terça-feira (07/04)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/04/2026 20h00

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2377 da Timemania na noite desta terça-feira, 7 de abril de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 17 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2377 são:

  • 61 - 67 - 21 - 35 - 58 - 40 - 54
  • Time do Coração: Bahia (BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2378

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 9 de abril, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2378. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2993, terça-feira (07/04)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/04/2026 20h00

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Confira resultado do concurso da Mega Sena

Confira resultado do concurso da Mega Sena Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2993 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 7 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 15 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2993 são:

  • 43 - 51 - 15 - 31 - 42 - 03

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2994

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 9 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2994. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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