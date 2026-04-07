BNDES desembolsa R$ 21 milhões para restauração de 900 ha da Floresta Nacional de Irati

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 7, ter desembolsado R$ 21 milhões para o projeto de restauração da Floresta Nacional de Irati, no sudeste do Paraná. O projeto, tocado pela concessionária Flona Irati, do grupo Ibemapar, prevê substituição gradual de espécies como pinus e eucalipto por vegetação nativa do bioma de Mata Atlântica.

Estão previstas ações de manejo sustentável e restauração ecológica em 900,7 hectares, com um financiamento total de R$ 110,1 milhões, no âmbito da iniciativa BNDES Florestas.

A concessionária Flona Irati, do grupo Ibema Participações S.A, holding que atua na produção de papéis, cuidará também da conservação dos 3.810,64 hectares de floresta existentes.

"A unidade conecta importantes fragmentos de Mata Atlântica no interior do Paraná, como a Área de Proteção Ambiental (APA) Serra da Boa Esperança e a Reserva Biológica das Araucárias, contribuindo para a manutenção de corredores ecológicos e da biodiversidade regional", ressaltou o BNDES, em nota. "Entre as ações previstas estão a implantação de uma brigada de incêndio florestal, a revitalização das estruturas turísticas, de lazer e administrativas da unidade, o monitoramento da biodiversidade e o apoio à pesquisa e à educação ambiental. A concessionária promoverá, ainda, ações de integração produtiva das comunidades locais e a capacitação de seus membros em práticas florestais sustentáveis, ampliando os benefícios socioeconômicos da concessão."

O banco de fomento lembra que o projeto da Flona Irati foi a primeira concessão florestal federal no bioma de Mata Atlântica, em modelagem que prevê a produção de madeira de espécies exóticas aliada à recuperação da vegetação nativa e manejo sustentável.

"O primeiro desembolso ao projeto da Flona Irati foi viabilizado pela parceria com os bancos BTG Pactual e Safra, que compartilharam os valores liberados com a apresentação de fianças bancárias. Com isso, já são seis os grandes bancos comerciais nacionais que já ofereceram fianças bancárias para as empresas que tiveram investimentos florestais com nativas apoiadas pelo BNDES, sobretudo com recursos do Fundo Clima Florestas, no âmbito do BNDES Florestas", ressaltou o BNDES.

Assine o Correio do Estado