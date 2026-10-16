Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Financiamento

BNDES injeta R$ 8,8 bi em MS e liberação de crédito dispara 86%; veja setores beneficiados

Injeção de recursos para pequenas e médias empresas atingiu todos os municípios do Estado, com salto histórico na infraestrutura e apoio de peso ao agronegócio

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

16/10/2026 - 16h26
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou 86,3% mais crédito para micro, pequenas e médias empresas de Mato Grosso do Sul no período compreendido entre 2023 e 2026 do que entre 2019 e 2022. 

Nos últimos quatro anos, o banco de fomento liberou R$ 8,8 bilhões para este segmento no Estado, enquanto entre 2019 e 2022, o volume liberado foi de R$ 4,73 bilhões. 

Somente neste ano, entre os meses de janeiro e setembro, o banco liberou R$ 1,51 bilhão para as empresas de MS. 

“Desde 2023, o BNDES aprovou R$ 354 bilhões para micro, pequenas e médias empresas, mais que o dobro do volume dos quatro anos anteriores. Esse resultado é fruto de uma determinação: fazer do Banco um catalisador do crédito para quem produz, gera emprego e movimenta a economia. Com nossos agentes parceiros, levamos recursos a empresas de todos os portes e regiões, e isso se traduz em mais renda, mais trabalho e mais oportunidades na vida das pessoas. Cada real que chega a um pequeno negócio vira salário, vira consumo no comércio do bairro, vira dinamismo na economia local”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Do total aprovado entre 2023 e setembro de 2026 para o Mato Grosso do Sul, R$ 3,99 bilhões foram para a agropecuária (+13,7% em relação ao aprovado entre 2019 e 2022), R$ 3,5 bi para infraestrutura (+731,8%), R$ 882,7 milhões para comércio e serviços (+45,7%) e R$ 428 milhões para indústria (+128,1%), informou o BNDES ao Correio do Estado. Em 2026, os recursos atenderam todos os municípios do estado. 

Os recursos são para investimentos, incluindo crédito para inovação, renovação de frota e aquisição de máquinas e equipamentos, além de linhas de capital de giro, que podem ser utilizadas para formação de estoques, pagamento de fornecedores ou outras necessidades do dia a dia das empresas.

Os agentes financeiros credenciados pelo BNDES respondem por mais de 90% das aprovações para as micro e pequenas empresas. Bancos públicos e privados, cooperativas de crédito e bancos cooperativos estão entre estes agentes. 

Essa rede atende hoje 94% dos municípios brasileiros. Nessas operações, os agentes financeiros são responsáveis pela análise e aprovação do crédito e pela negociação das condições e garantias com os clientes. 

Acesso 

As empresas interessadas em acesso ao crédito do BNDES podem procurar diretamente os agentes financeiros credenciados ou realizar o pedido de crédito por meio da plataforma BNDES Impulso.

A partir do preenchimento de informações sobre o perfil da empresa e a finalidade do financiamento, a plataforma apresenta sugestões de produtos e de instituições financeiras parceiras do BNDES mais adequadas àquela necessidade, possibilitando o posterior encaminhamento da solicitação de crédito e a negociação direta entre a empresa e a instituição financeira.

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1323 quinta-feira (15/10): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

16/10/2026 09h12

Compartilhar
Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1323 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 450 mil.

Premiação

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 462.533,46)
  • 6 acertos - 25 apostas ganhadoras, (R$ 3.064,16)
  • 5 acertos - 1.033 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 13.779 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

Março - 44.950 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1323 são:

  • 11 - 02 - 29 - 31 - 10 - 12 - 03
  • Mês da sorte: 03 - Março

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1324

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 16 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1324 O valor da premiação está estimado em R$ 100 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2455, quinta-feira (15/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

16/10/2026 09h09

Compartilhar
Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2455 da Timemania na noite desta quinta-feira, 15 de outubro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 20 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 86.209,27)
  • 5 acertos - 165 apostas ganhadoras, (R$ 1.492,80)
  • 4 acertos - 2.543 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 25.594 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

LONDRINA /PR - 7.295 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2455 são:

  • 31 - 60 - 28 - 32 - 07 - 61 - 76
  • Time do Coração: 51 - Londrina (PR)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2456

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 18 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2456. O valor da premiação está estimado em R$ 21 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7143, quinta-feira (15/10)
Economia

/ 23 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7143, quinta-feira (15/10)

2

Resultado da Loteria Federal 6109-3 de hoje, quarta-feira (14/10)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6109-3 de hoje, quarta-feira (14/10)

3

A reflexão do Pequeno Príncipe sobre o amor: "Corre-se o risco de chorar quando se deixa domar"
Vínculos emocionais

/ 1 dia

A reflexão do Pequeno Príncipe sobre o amor: "Corre-se o risco de chorar quando se deixa domar"

4

Grupo traficou 24 toneladas de drogas em caminhões de minério em MS
OPERAÇÃO CAPOLÍNEA

/ 1 dia

Grupo traficou 24 toneladas de drogas em caminhões de minério em MS

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3070, terça-feira (14/10): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3070, terça-feira (14/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 1 semana

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário