BNDES injeta R$ 8,8 bi em MS e liberação de crédito dispara 86%; veja setores beneficiados

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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou 86,3% mais crédito para micro, pequenas e médias empresas de Mato Grosso do Sul no período compreendido entre 2023 e 2026 do que entre 2019 e 2022.

Nos últimos quatro anos, o banco de fomento liberou R$ 8,8 bilhões para este segmento no Estado, enquanto entre 2019 e 2022, o volume liberado foi de R$ 4,73 bilhões.

Somente neste ano, entre os meses de janeiro e setembro, o banco liberou R$ 1,51 bilhão para as empresas de MS.

“Desde 2023, o BNDES aprovou R$ 354 bilhões para micro, pequenas e médias empresas, mais que o dobro do volume dos quatro anos anteriores. Esse resultado é fruto de uma determinação: fazer do Banco um catalisador do crédito para quem produz, gera emprego e movimenta a economia. Com nossos agentes parceiros, levamos recursos a empresas de todos os portes e regiões, e isso se traduz em mais renda, mais trabalho e mais oportunidades na vida das pessoas. Cada real que chega a um pequeno negócio vira salário, vira consumo no comércio do bairro, vira dinamismo na economia local”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Do total aprovado entre 2023 e setembro de 2026 para o Mato Grosso do Sul, R$ 3,99 bilhões foram para a agropecuária (+13,7% em relação ao aprovado entre 2019 e 2022), R$ 3,5 bi para infraestrutura (+731,8%), R$ 882,7 milhões para comércio e serviços (+45,7%) e R$ 428 milhões para indústria (+128,1%), informou o BNDES ao Correio do Estado. Em 2026, os recursos atenderam todos os municípios do estado.

Os recursos são para investimentos, incluindo crédito para inovação, renovação de frota e aquisição de máquinas e equipamentos, além de linhas de capital de giro, que podem ser utilizadas para formação de estoques, pagamento de fornecedores ou outras necessidades do dia a dia das empresas.

Os agentes financeiros credenciados pelo BNDES respondem por mais de 90% das aprovações para as micro e pequenas empresas. Bancos públicos e privados, cooperativas de crédito e bancos cooperativos estão entre estes agentes.

Essa rede atende hoje 94% dos municípios brasileiros. Nessas operações, os agentes financeiros são responsáveis pela análise e aprovação do crédito e pela negociação das condições e garantias com os clientes.

Acesso

As empresas interessadas em acesso ao crédito do BNDES podem procurar diretamente os agentes financeiros credenciados ou realizar o pedido de crédito por meio da plataforma BNDES Impulso.

A partir do preenchimento de informações sobre o perfil da empresa e a finalidade do financiamento, a plataforma apresenta sugestões de produtos e de instituições financeiras parceiras do BNDES mais adequadas àquela necessidade, possibilitando o posterior encaminhamento da solicitação de crédito e a negociação direta entre a empresa e a instituição financeira.