Economia

Logística

BNDES libera R$ 350 milhões para Rumo ampliar capacidade da Malha Norte em MS e MT

Concessionária vai comprar vagões-tanque e locomotivas híbridas para transportar etanol de milho de MS e MT para o Sudeste

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

19/01/2026 - 04h40
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 350 milhões para a Rumo adquirir seis locomotivas híbridas e 160 vagões-tanque. As novas composições serão usadas na Malha Norte, que atende os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Os recursos liberados pelo BNDES para a compra dos novos vagões e locomotivas da Malha Norte têm origem no Fundo Clima.

Com o projeto, o transporte terá capacidade ampliada em 928 mil m³ por ano (32% a mais em relação ao volume de biocombustíveis transportado em 2024).

O objetivo da Rumo é ampliar o escoamento de etanol de milho produzido em Mato Grosso e também de parte do etanol de milho que será produzido futuramente em Mato Grosso do Sul. Para os próximos anos, a Atvos deve construir uma planta de etanol de milho na região, na unidade de Costa Rica.

As locomotivas híbridas são equipamentos ferroviários que combinam dois sistemas de tração primários — um motor a combustão interna (como diesel) e um motor elétrico alimentado por baterias ou geradores —, permitindo diferentes modos de operação com maior eficiência energética. Nesse arranjo, o motor de combustão pode atuar apenas em regimes ótimos para gerar eletricidade ou fornecer tração direta, enquanto o sistema elétrico complementa a potência, reduz picos de consumo e armazena energia recuperada por frenagem regenerativa, garantindo que ambos os sistemas contribuam ativamente para o deslocamento.

“A adoção de tração híbrida representa a alternativa tecnológica mais viável de descarbonização da matriz ferroviária no curto e médio prazo, por ter menor custo de implementação e menor dependência de obras civis complexas, o que reforça o caráter inovador da iniciativa. Com a tecnologia híbrida e a substituição do modal de transporte rodoviário pelo ferroviário, o projeto estima a redução de 62,3 mil toneladas de CO por ano. O transporte rodoviário é oito vezes mais emissor de CO por tonelada-quilômetro útil (TKU)”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

A vice-presidente da Rumo Logística afirmou que a empresa está buscando mais tecnologia. 

“Investir no modal ferroviário é crucial para avançarmos na descarbonização da matriz de transportes brasileira no longo prazo, ajudando o país a consolidar sua liderança global em cadeias produtivas que requerem uma logística competitiva e sustentável, com vocação para transportar grandes volumes a longas distâncias. Por isso, ampliar o investimento na ferrovia, com acesso competitivo a linhas de financiamento, como o Fundo Clima, é uma forma de reconhecer e valorizar os atributos de sustentabilidade desse modal e sua contribuição estratégica para a economia nacional. Demos um passo muito importante e certamente temos espaço para aumentar substancialmente a participação da ferrovia na nossa matriz”, destaca Natália Marcassa, vice-presidente da Rumo.

Malha Norte

A Malha Norte é o único modal ferroviário em atividade em Mato Grosso do Sul. A ferrovia liga as cidades de Rondonópolis a Aparecida do Taboado, onde se conecta com a Malha Paulista. Em território sul-mato-grossense, além de Aparecida do Taboado, passa por Costa Rica, Chapadão do Sul e Inocência.

Altamente lucrativa, a Malha Norte tem forte demanda graneleira, de combustíveis (etanol de milho) e de celulose, produtos que são levados para a região Sudeste, de onde boa parte é exportada.
Ela é o oposto da Malha Oeste, ferrovia que, em Mato Grosso do Sul, liga as cidades de Corumbá e Três Lagoas, passando por Campo Grande, e que está praticamente desativada.

A Malha Oeste, coincidentemente, também pertence à Rumo Logística, que contraiu o empréstimo com o BNDES.

Investimento

Governo de MS entrega mais de R$ 110 milhões em infraestrutura no interior

Os pacotes de obra foram entregues durante a última semana em Caarapó, Naviraí, Três Lagoas e Águas Claras

18/01/2026 16h00

Obra de ampliação da rede de esgoto em Caarapó

Obra de ampliação da rede de esgoto em Caarapó Álvaro Rezende / Governo de MS

O governo de Mato Grosso do Sul entregou, ao longo da última semana, uma série de pacotes de obras nos municípios de Caarapó, Naviraí, Três Lagoas e Água Clara. Juntos, os investimentos somam, aproximadamente, R$ 111,4 milhões. 

Entre as entregas, estão reformas de escolas, investimentos em infraestrutura e saneamento, além de abastecimento de água, pavimentação, drenagem urbana e mobilidade. 

As solenidades contaram com a presença do governador em exercício de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que assumiu o governo do Estado com a ausência do governador Eduardo Riedel. 

Água Clara

Na última terça-feira (13), o governador em exercício inaugurou a reforma da Escola Estadual Chico Mendes, que contou com um investimento de R$ 7,5 milhões. A unidade tem 230 alunos que vão desde o 4º ano do ensino fundamental até o 9º ano, em regime integral. 

A obra levou modernização e ampliação do prédio, além de acessibilidade a alunos e funcionários. 

“Tivemos aqui a entrega não de uma reforma, mas de uma reconstrução desta escola, para dar melhores condições aos alunos e profissionais. Criar o melhor ambiente para o processo de aprendizagem. Somos o segundo Estado que mais cresceu no índice de alfabetização e menor índice de evasão escolar. Este trabalho está fazendo diferença na vida das pessoas. Eu fui resgatado e sou fruto da educação”, afirmou Barbosinha.

Também foram entregues obras de pavimentação e drenagem aos moradores do Loteamento Morumbi e Jardim Primavera, investimentos de R$ 5,7 milhões. 

Na área de saneamento, a rede de distribuição de água foi ampliada em um pacote que dispõe de 170 ligações domiciliares, um reservatório de 50 m³ e o tratamento e urbanização no Distrito de Barra Mansa.

Na cidade, outras obras estão em andamento, como a implantação do aeródromo e o hospital municipal. 

Naviraí

Na quarta-feira (14), Barbosinha entregou obras no município de Naviraí que, juntas, somam mais de R$ 39 milhões. 

Na área de saneamento, foram entregues novas ligações domiciliares de esgoto, a implantação de uma estação elevatória (esgoto bruto) e outras obras no valor de R$ 21,8 milhões. 

As adequações também contaram com a entrega de dois poços tubulares, que ultrapassam R$ 2,4 milhões. 

“Antigamente o Estado tinha baixa cobertura de esgoto e problemas no abastecimento, agora tivemos uma transformação significativa. Para cidade são mais de 65 km de rede de esgoto, atendendo 3.437 domicílios. Isto faz a diferença“, afirmou Barbosinha. 

O evento, que aconteceu no escritório da Sanesul, contou ainda com a entrega de três pontes de concreto, duas sobre o Rio Laranjai e uma no Córrego Moroti, nas rodovias vicinais de Naviraí e Juti. O investimento chega a R$ 4,4 milhões. 

Na educação, foram inauguradas as reformas da Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra, com investimento de R$ 6 milhões, e do Centro Estadual de Educação Profissional Senador Ramez Tebet, que custou R$ 4,1 milhões. 

Três Lagoas

Também na quarta-feira (14), foram entregues obras de abastecimento de água, pavimentação, drenagem urbana e mobilidade no município de Três Lagoas, com entregas de aportes superiores a R$ 33 milhões. 

As entregas incluem a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água e da perfuração e ativação de um poço tubular profundo, além da construção de dois reservatórios de água, com capacidades de 850 m³ e 1.300 m³, além de estação elevatória de água tratada e unidade de tratamento. 

Também foram entregues a pavimentação com drenagem no Bairro Parque São Carlos, a construção da ponte em concreto sobre o Ribeirão Campo Triste e obras de saneamento, colocando Três Lagoas com, aproximadamente, 99% de cobertura de esgoto. 

“Essas entregas refletem um trabalho conjunto entre o município, o Governo do Estado e a Câmara Municipal, com planejamento e foco em resultados. Três Lagoas avançou de forma consistente, especialmente na segurança hídrica e no saneamento, que hoje alcançam cerca de 99% de cobertura, e com investimentos contínuos em modernização e expansão. Esse esforço integrado garante infraestrutura, desenvolvimento e melhores condições de vida para a população”, declarou o prefeito do município, Cassiano Rojas Maia. 

Caarapó

Por fim, na quinta-feira (15), Barbosinha entregou um pacote de obras que contou com a reforma de cinco escolas estaduais, com investimentos que somam R$ 24,7 milhões. 

A Escola Estadual Cleusa Aparecida Vargas Galhardo, que atende 1,2 mil alunos, ganhou uma reforma com acessibilidade no valor de R$ 3,8 milhões. 

Outras unidades que receberam reformas foram as escolas estaduais Arcênio Rojas (R$ 4,5 milhões), Frei João Damasceno (R$ 7,8 milhões) - que fica no distrito Nova América -, Escola Padre José de Anchieta (R$ 5,9 milhões), no distrito de Crisaltina. 

Na Escola Indígena Yvy Poty o investimento de R$ 2,6 milhões contemplou a reforma e construção da quadra de esporte com arquibancada. 

Ainda foi entregue a obra de ampliação da rede de esgoto na cidade, com 1.406 ligações domiciliares promovida pela Empresa de Saneamento do Estado (Sanesul), parte do Programa Avançar Cidades 3ª Etapa, garantindo esgoto para 63% da cidade. 

ECONOMIA

Entenda como sanção dos EUA fragiliza economias ao redor do globo

Irã e Venezuela, por exemplo, alvos recentes de ações militares dos Estados Unidos, também têm em comum as sanções econômicas aplicadas pela Casa Branca

18/01/2026 09h00

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Irã e Venezuela, alvos recentes de ações militares dos Estados Unidos, também têm em comum as sanções econômicas aplicadas pela Casa Branca aos dois países. Estudos apontam que cercos econômicos prolongados têm sido cada vez mais utilizados como arma de política externa para pressionar ou derrubar determinados governos. 

No caso do Irã, há também sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU contra o programa nuclear de Teerã. Na raiz dos protestos que sacudiram o país persa nas últimas semanas está a desvalorização de 50% da moeda iraniana e uma inflação oficial de 42% em 2025. 

Para entender como essas sanções fragilizam as economias dos dois países, a Agência Brasil  conversou com especialistas e analisou estudos científicos e relatórios das Nações Unidas (ONU) sobre o tema. 

A economista e socióloga Juliane Furno, professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), lembra que as sanções contra o Irã foram aprofundadas pela ONU em setembro de 2025, após a guerra de 12 dias iniciada por Israel.  

“O agravamento das sanções, basicamente, impede ou dificulta a entrada de dólares no país. Tanto pelas sanções diretas, quanto pela dificuldade operacional do Irã em acessar o sistema financeiro internacional”, diz a economista. 

As sanções ao Irã são diversas e bloqueiam ativos do país no exterior; dificultam as transações financeiras internacionais; proíbem quase todo o comércio do Irã com EUA e punem empresas de qualquer país que fazem investimentos acima de US$ 20 milhões no setor energético da nação. 

Juliane lembra que o bloqueio econômico tem origem anterior: começou em 1979, logo após a Revolução Iraniana que tirou um governo aliado de Washington do poder. As medidas causam uma expressiva desvalorização do rial, a moeda iraniana. 

“Se a moeda se desvalorizava, um dos principais e imediatos efeitos é a inflação. Por isso há, de fato, uma deterioração das condições de vida dos iranianos”, completou a economista.   

Dono da terceira maior reserva de petróleo comprovada do planeta e quinto maior produtor de hidrocarbonetos do mundo, o Irã ainda é dependente das exportações de petróleo, apesar de ter uma economia bem mais diversificada que a venezuelana. 

Documentos do próprio Congresso norte-americano, classificam as medidas contra o Irã como “o conjunto de sanções mais extenso e abrangente que os Estados Unidos mantêm contra qualquer país”.  

Impactos na indústria petroleira 

A relatora especial da ONU sobre os impactos das sanções para os direitos humanos, Alena Douhan, publicou em julho de 2024 relatório sobre as consequências econômicas e sociais do bloqueio econômico ao Irã.   

A especialista afirma que existe correlação entre a imposição de sanções e o desempenho econômico do país, “devido, em particular, às restrições comerciais e financeiras ao setor energético iraniano, que é a fonte de renda mais significativa do país”.  

“Cerca de metade do orçamento fiscal do governo depende exclusivamente das exportações de petróleo e outros líquidos”, aponta. 

Douhan destaca que, com a suspensão parcial das sanções em 2015, o país conseguiu aumentar as exportações de 700 mil a 1,4 milhão, na média entre 2010 a 2015, para 2,5 milhões de barris por dia entre 2016 e 2018. 

“Com a reimposição das sanções dos Estados Unidos [em 2019], as exportações caíram para menos de 500 mil barris por dia em julho de 2020. Somente em 2018 e 2019, as exportações de petróleo diminuíram 57%”, afirmou a relatora da ONU. 

Douhan pede à suspensão - total ou parcial - das sanções devido aos efeitos sociais e nos direitos humanos dos iranianos. 

“[O embargo econômico] levou à redução das receitas do Estado e ao aumento da pobreza e exacerbou as desigualdades socioeconômicas existentes, resultando em recursos insuficientes para garantir as necessidades básicas das pessoas de baixa renda e de outros grupos vulneráveis”, afirmou. 

Inflação e saúde

A especialista Alena Douhan demonstra que o nível dos preços oscila de acordo com a imposição ou relaxamento das sanções econômicas. Depois de apresentar uma média de 23,8% entre 2011 e 2015, a inflação caiu para 7,2% e 8% em 2016 e 2017, após acordo que reduziu a intensidade do bloqueio. Segundo ela, desde o retorno das sanções em 2018, os preços gerais no país subiram 85% e o custo dos dos alimentos dobrou. 

A classe média vem encolhendo nos últimos anos, em parte, devido à política de sanções. Estudo da Revista Europeia de Economia Política El Sevier, de dezembro de 2025, calculou que as sanções levaram a uma redução média anual de 17 pontos percentuais no tamanho da classe média iraniana entre 2012 e 2019.   

Já outra pesquisa da revista inglesa The Lancet apontou que as sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU interromperam as importações de medicamentos essenciais, causando aumentos de preços de até 300% em alguns antiepilépticos.  

“[Houve] reduções consideráveis na disponibilidade de 13 dos 26 medicamentos essenciais para doenças não transmissíveis e mais de 6 milhões de pacientes com doenças não transmissíveis ficaram sem acesso a tratamento de alta qualidade”, diz a publicação. 

Os Estados Unidos e a ONU 

A Casa Branca sustenta que as sanções contra o regime de Teerã são necessárias devido a violações de direitos humanos e suposto apoio ao “terrorismo”. O objetivo seria forçar o Irã a desmantelar seu programa nuclear, que Teerã alega ser para fins pacíficos. 

No caso da ONU, as sanções são justificadas como forma de pressionar o governo a adotar medidas que impeçam o desenvolvimento de armas nucleares.  Para os críticos, as justificativas são pretextos para mudar um regime político que se contrapõe à hegemonia de Israel e do Ocidente no Oriente Médio. 

O cientista político, professor de relações internacionais e jornalista da HispanTV Brasil, Bruno Lima Rocha, avalia que os Estados Unidos não têm compromisso com a democracia. 

“Se assim fosse se colocariam contra monarquias absolutistas, como a da dinastia destronada dos Pahlavi (no próprio Irã) ou os monarcas da Península Arábica. O tema de fundo é a posição do Irã contra o imperialismo e em defesa da Palestina”, destacou. 

Para o especialista, a justificativa de barrar o programa nuclear é uma falácia. “O país é signatário do Tratado de Não Proliferação (TNP) de Armas Nucleares e não tem ogiva alguma. Israel não assinou o TNP e tem um arsenal que não se sabe nem o tamanho nem o alcance”, completou.   

Impactos das sanções no mundo

Estudos recentes demonstram que os impactos econômicos e sociais das sanções equivalem a guerras tradicionais. 

Artigo publicado na influente revista científica The Lancet Global Health calculou que as sanções unilaterais estão associadas a cerca de 560 mil mortes por ano, “semelhante à carga global de mortalidade associada a conflitos armados”.  

A revista Estudos de Desenvolvimento, da editora acadêmica Taylor & Francis, do Reino Unido, calculou que as sanções podem reduzir a expectativa de vida em cerca de 0,4 a 1,4 anos, a depender da sua intensidade. 

“Além disso, encontramos evidências de que as mulheres são afetadas mais severamente pela imposição de sanções” A publicação cita ainda o  aumento da mortalidade infantil e das mortes por cólera, bem como a diminuição dos gastos públicos com saúde. 

 

