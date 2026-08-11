Bolão de MS acerta 15 dezenas e ganha mais de meio milhão na Lotofácil

Bolão ganhou mais de R$ 530 mil na Lotofácil - Foto: Divulgação

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Um bolão realizado em Mato Grosso do Sul acertou 15 números da Lotofácil e ganhou o prêmio de R$ R$ 530.611,68. Isto porque o prêmio principal será dividido com mais sete apostadores que também acertaram as dezenas em outros estados do Brasil.

O bolão foi feito presencialmente em uma casa lotérica Dallas, no município de Eldorado. A aposta foi de 17 dezenas, com 12 cotas, o que significa que cada apostador irá receber R$ 44,2 mil por cota.

O sorteio do concurso 3758 foi realizado nessa segunda-feira (10), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 20 - 24 - 25.

Os outros sete apostadores que também levarão o prêmio principal são de Fortaleza (CE), Vila Velha (ES), Aimorés (MG), Olinda (PE), Toledo (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Bagé (RS).

Além dos ganhadores do prêmio principal, houve ainda 9 apostadores de Mato Grosso do Sul que acertaram 14 dezenas e vão levar o prêmio de R$ 1.273,59 cada um. Quatro destas também foram feitas em Eldorado, na mesma casa lotérica, e uma é um outro bolão, que levou o prêmio de R$ 38.207,64.

Nas demais faixas de premiação, em todo o Brasil, 19.111 acertaram 13 dezenas, com prêmio de R$ 50; 197.208 fizeram 12 dezenas e vão receber R$ 14 e outros 963.231 ganharam R$ 7 por terem acertado 11 números.

O próximo sorteio da Lotofácil será nesta terça-feira (11), com prêmio estimado de R$ 2 milhões.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. Fatura prêmio, de diferentes valores, quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras sempre às 20h e aos domingos às 10h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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