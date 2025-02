Bolsa Família realiza pagamento para mais de 200 mil famílias de MS; veja cronograma

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Governo Federal por meio do programa social Bolsa Família realizou pagamento para 200.054 famílias de Mato Grosso do Sul contempladas nesta segunda-feira (17).

O investimento ultrapassa o valor de R$ 135,88 milhões, que garante um valor médio de R$ 679,26 aos beneficiários nos 79 municípios do estado.

O cronograma de pagamentos segue até o dia 28 de fevereiro, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

Grupos prioritários

No mês de fevereiro, o Bolsa Família alcança mais de 25,9 mil famílias contempladas nos grupos prioritários no Mato Grosso do Sul. Entre elas estão:

1.297 famílias em situação de rua

21,6 mil famílias indígenas

459 famílias quilombolas

180 famílias com crianças em situação de trabalho infantil

580 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo

1.792 famílias de catadores de material reciclável

O maior número de beneficiários no estado está em Campo Grande, com 51,4 mil famílias contempladas. Na sequência, estão Dourados, com 13.599 famílias; Corumbá, com 9.927; Ponta Porã, com 9.483; e Três Lagoas, com 7.658.

Entre os valores médios, o município de Paranhos registrou o maior valor em fevereiro, com R$ 814,74. Em seguida, aparecem Ladário, com valor de R$ 725,55; Porto Murtinho, com R$ 717,21; Corumbá, com R$ 716,93; e Japorã, com valor médio de R$ 716,34.

Cronograma de pagamentos do Bolsa Família em fevereiro de 2025. (Reprodução, Governo Federal)

Auxílio Gás

Em fevereiro, o Governo Federal também paga o Auxílio Gás. Com o mesmo calendário do Bolsa Família, o benefício é destinado a pessoas em situação de maior vulnerabilidade social.

Ao todo, 49,1 mil famílias sul-mato-grossenses receberão R$ 106 referentes ao valor integral de um botijão de 13 quilos de gás GLP. O investimento nesta categoria é de R$ 5,2 milhões.

Primeira Infância

Dentro do pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 118 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância em Mato Grosso do Sul. O investimento público para assegurar o repasse nesta categoria é de R$ 16 milhões.

O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a mais de 176,6 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de beneficiar 10 mil gestantes e 3,9 mil nutrizes. Para esses pagamentos, o investimento federal supera R$ 8,36 milhões.

Cenário Nacional

Em âmbito nacional, o Bolsa Família contempla um total de 20,56 milhões de famílias. O investimento total do Governo Federal é de R$ 13,8 bilhões, em fevereiro.

Das quase 54 milhões de pessoas beneficiadas, 9,12 milhões são crianças de zero a seis anos, 12,3 milhões são crianças e adolescentes de sete anos a 16 anos incompletos, e 2,6 milhões são adolescentes de 16 anos a 18 anos incompletos. O valor médio ficou em R$ 671,81.

Entre o perfil de responsáveis familiares cadastrados no programa, chama atenção, a maioria esmagadora de mulheres. Ao todo, 83,52% dos responsáveis são do sexo feminino, índice que representa 17,17 milhões.

No recorte por regiões, o Nordeste reúne o maior número de contemplados em fevereiro. São 9,4 milhões de beneficiários, a partir de um investimento de R$ 6,29 bilhões. Na sequência, aparecem:

Sudeste: 5,93 milhões de famílias

Norte: 2,63 milhões

Sul: 1,48 milhão

Centro-Oeste: 1,10 milhão de contemplados

