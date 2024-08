Bracell pode ter fábrica no 'vale da celulose' com capacidade de 2,8 milhões de produção - DIVULGAÇÃO/BRACELL

Mato Grosso do Sul está se consolidando como referência no chamado "vale da celulose" e pode ganhar mais uma fábrica em Água Clara. Isso se deve à recente solicitação da Bracell ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), que pediu um estudo de viabilidade para a instalação de uma nova planta.

A nova fábrica terá capacidade para produzir 2,8 milhões de toneladas e será localizada a cerca de 15 km do município de Água Clara. O anúncio foi feito pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente, Jaime Verruck, por meio das redes sociais.

O protocolo ocorreu durante uma reunião com o governador Eduardo Riedel (PSDB), o secretário Jaime Verruck e representantes da Bracell, que atua em Mato Grosso do Sul por meio da MS Florestal.



"Depois de um longo período de negociação a solicitação de um termo de referência para a instalação de uma nova indústria de celulose no município de Água Clara, nosso chamado vale da celulose”, enfatizou verruck e complementou:. “Então, Mato Grosso do Sul está se consolidando como grande vale da celulose com mais uma empresa, uma empresa global de referência internacional se instalando em nosso estado. Mato Grosso do Sul que já é uma referência continua com esse grande trabalho e agora nós vamos iniciar o processo de licenciamento e avaliação para que essa empresa se instale no próximo ano no município de Água Clara.

A Bracell, que é líder global na produção de celulose solúvel, está focada na expansão de seus negócios pelo País, e entre seus projetos está a implantação de uma base florestal em Mato Grosso do Sul – investimento iniciado em 2021.



A nova fábrica irá potencializar a renda no Estado e contribuirá com a geração de emprego. Conforme noticiado pelo Correio do Estado a companhia possui uma sede em Campo Grande e outra no município de Água Clara.



Municípios do vale celulose em MS

Três Lagoas

Ribas do Rio Pardo

Água Clara

Brasilândia

Inocência



Em novembro de 2023, a Bracell prometeu conservar 35 mil hectares de vegetação nativa e garantiu que a cada um hectare de eucalipto plantado um de floresta nativa será protegido ou conservado.

Produção

Em maio deste ano, Mato Grosso do Sul anunciou a quinta fábrica de celulose, localizada em Inocência. Atualmente, o estado é responsável por 24% da produção nacional, o que equivale a aproximadamente 5,5 milhões de toneladas por ano.

** Colaborou Súzan Benites



