Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Bradesco e Itaú pedem à justiça suspensão de decreto de falência da Oi

As instituições financeiras também pediram que se mantenha o afastamento da administração da Oi e a permanência no comando do gestor apontado pela Justiça

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

13/11/2025 - 21h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Bradesco e o Itaú Unibanco, que são credores da Oi, recorreram contra o decreto de falência da companhia. As instituições financeiras também pediram que se mantenha o afastamento da administração da Oi e a permanência no comando do gestor apontado pela Justiça.

As manifestações obtidas em primeira mão pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) estão correndo na segunda instância, dentro da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Elas buscam reformar o decreto de falência expedido pela 7ª Vara Empresarial do Rio na segunda-feira, 10. As peças foram escritas pelos escritórios SOB Advogados e Machado Meyer.

Os bancos têm argumentos semelhantes. Em suma, apontam que a quebra da Oi não representa a saída mais benéfica para pagamento dos credores, nem a proteção das partes atendidas pelos serviços da tele.

"A quebra de um dos maiores grupos econômicos da América Latina, em detrimento da manutenção de sua recuperação judicial, será potencialmente mais prejudicial não só à toda a coletividade de credores, mas ao próprio interesse público e àqueles que contratam seus serviços", afirmaram os representantes do Bradesco.

Na petição, citaram que a Oi mantêm contratos relevantes de serviços de tecnologia e conectividade não só com Bradesco e Itaú, como também com outras empresas de grande porte como Caixa, Santander, Petrobras, Axia (ex-Eletrobras), Americanas, Magazine Luiza e 13 mil lotéricas, entre outros, conforme constou no relatório feito pelo gestor judicial. Também citam os serviços de telefonia fixa do tipo tridígitos, que atendem órgãos públicos importantes, como o 193 dos Bombeiros, o 190 da Polícia Militar, entre outros.

"É preciso cautela para a decretação da falência de um conglomerado econômico que presta serviços relevantes, possui ativos substanciais e que foram parte de um plano de pagamento organizado, exequível e benéfico aos credores, conforme aprovação em assembleia geral de credores", emendaram os advogados.

Na sua avaliação, o decreto de falência na primeira instância não deu chances à possibilidade de uma solução negociada entre a Oi, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a União para a solução da crise econômica, o que, na sua avaliação, possibilitaria a continuação de suas atividades.

"O juízo de primeiro grau, ao invés de aplicar medidas destinadas à solução negociada (...) decidiu de pronto decretar a falência sem tentar a adoção de medidas que poderiam soerguer as recuperandas e resguardar suas relações contratuais", apontaram.

Vale lembrar, entretanto, que a Oi teve a sua falência decretada pela juíza Simone Gastesi Chevrand, da 7ª Vara Empresarial, após ficar constatado que a empresa já não tinha dinheiro suficiente para manter suas operações, nem condições de reanimar o caixa.

"A despeito de todas as tentativas e esforços, não há mínima possibilidade de equacionamento entre o ativo e o passivo da empresa. Não há mínima viabilidade financeira no cumprimento das obrigações devidas pela Oi", afirmou a magistrada na sua decisão, que foi embasada em relatório do gestor judicial.

A despeito disso, Bradesco e Itaú requereram a concessão de efeito suspensivo da decretação da falência da Oi até o julgamento definitivo.

Também reiteram a necessidade de se manter o afastamento da atual administração do Grupo Oi e deixar que a companhia siga sob comando do advogado Bruno Rezende, do escritório Preserva-Ação, um dos três que atuava como administrador judicial da Oi, junto com os escritórios Wald e K2.

Rezende foi indicado como gestor após o afastamento da diretoria e do conselho da empresa. Os bancos pediram que o gestor judicial "garanta a imediata execução do plano de recuperação judicial já homologado".

loteria

Resultado da Quina de hoje, concurso 6878, quinta-feira (13/11)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/11/2025 20h06

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6878 da Quina na noite desta quinta-feira, 13 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6878 são:

  • 23 - 20 - 51 - 56 - 18

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6879

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 14 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6879. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

loteria

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

13/11/2025 20h03

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3538 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 13 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3538 são:

  • 19 - 13 - 17 - 25 - 10 - 03 - 21 - 02 - 05 - 09 - 20 - 14 - 24 - 08 - 22

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3539

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 14 de novembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3539. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026
MUDANÇA

/ 1 dia

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3537 quarta-feira (12/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3537 quarta-feira (12/11): veja o rateio

3

Arauco ganha licença para ligar fábrica de celulose à Malha Norte
Economia

/ 1 dia

Arauco ganha licença para ligar fábrica de celulose à Malha Norte

4

Prefeita Adriane Lopes reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista
2026

/ 1 dia

Prefeita Adriane Lopes reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 302, quarta-feira (12/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 302, quarta-feira (12/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 22 horas

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade