Campo Grande alcança melhor posição da história no ranking de competitividade

Campo Grande subiu 13 posições no ranking de competitividade, saltando da 71ª para a 58ª colocação nacional, sua melhor posição desde o início da série histórica. O ranking é elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Tendências Consultoria, e a edição deste ano foi divulgada nesta quarta-feira (26).
A classificação no ranking leva em conta pontos distribuídos entre 65 indicadores relacionados a 13 pilares considerados essenciais para a competitividade das cidades: Sustentabilidade Fiscal, Funcionamento da Máquina Pública, Acesso à Saúde, Qualidade da Saúde, Acesso à Educação, Qualidade da Educação, Segurança, Saneamento, Meio Ambiente, Inserção Econômica, Inovação e Dinamismo Econômico, Capital Humano e Telecomunicações.
Campo Grande aparece entre os principais destaques nacionais em Funcionamento da Máquina Pública (11º), Capital Humano (20º), Qualidade da Saúde (27º) e Inovação e Dinamismo Econômico (30º).
Além da capital sul-mato-grossense, Mato Grosso do Sul tem apenas mais um município no top 100 do ranking.
Três Lagoas foi, inclusive, o município que mais evoluiu no Estado, ganhando 84 posições e alcançando a 98ª colocação nacional.
O município apresentou excelente desempenho em acesso à saúde, ocupando a 4ª colocação nacional neste pilar, além da 28ª posição em Sustentabilidade Fiscal.
Mato Grosso do Sul também conta com Dourados (164º), Corumbá (258º) e Ponta Porã (312º) no levantamento.
Apesar de estarem fora do top 100, Corumbá subiu 63 colocações e Dourados ganhou 43 posições, demonstrando uma evolução consistente dos principais municípios sul-mato-grossenses.
Corumbá protagonizou um dos maiores crescimentos do país em Meio Ambiente, enquanto Dourados figura entre os 30 melhores municípios do país em Acesso à Educação, ocupando a 27ª colocação nacional.
Todos os dados dos 423 municípios avaliados serão apresentados no evento de lançamento do Ranking, no dia 27 de agosto, em São Paulo.
Dentre os estados, Mato Grosso do Sul caiu uma posição em comparação com o ano passado, saindo de 9º para o 10º lugar.
Segundo o ranking, os resultados reforçam a posição de Mato Grosso do Sul entre os estados mais competitivos do Centro-Oeste, combinando o avanço histórico da Capital com a consolidação de Três Lagoas entre os 100 melhores municípios do Brasil e o crescimento consistente de outras importantes cidades do estado.
"A competitividade municipal não é resultado do acaso. Ela é construída quando boas políticas públicas se transformam em melhores serviços, mais oportunidades e maior qualidade de vida para a população. O Ranking mostra que municípios de todas as regiões do país estão conseguindo avançar, cada um a partir de suas vocações e desafios. Mais do que apontar quem lidera, o estudo identifica experiências que podem inspirar gestores públicos de todo o Brasil a tomar decisões cada vez mais baseadas em evidências", afirma Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP.
O Ranking
O Ranking de Competitividade dos Municípios chega à sua sétima edição avaliando os 423 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes.
Todos os dados dos 423 municípios avaliados serão apresentados no evento de lançamento do Ranking, no dia 27 de agosto, em São Paulo.