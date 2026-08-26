MS cai uma posição, mas permanece entre os dez estados mais competitivos do país

Mato Grosso do Sul caiu uma posição no ranking de Competitividade dos Estados, passando do 9º lugar que ocupava em 2025 para a 10ª posição neste ano. O ranking é elaborado desde 2011 pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Tendências Consultoria, e a edição deste ano foi divulgada nesta quarta-feira (26).
Aavaliação das 27 unidades federativas foi feita a partir de 100 indicadores, distribuídos em dez pilares temáticos considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública dos estados brasileiros: Infraestrutura, Sustentabilidade Social, Segurança Pública, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina Pública, Capital Humano, Sustentabilidade Ambiental, Potencial de Mercado e Inovação.
Apesar de cair uma posição no ranking geral, Mato Grosso do Sul melhorou sua colocação em quatro pilares, sendo solidez fiscal,eficiência da máquina pública, segurança pública e inovação.
O principal destaque de Mato Grosso do Sul está em Capital Humano, onde o Estado mantém a 2ª posição nacional pelo segundo ano consecutivo, igualando sua melhor colocação histórica nesse pilar.
O desempenho também coloca Mato Grosso do Sul como o estado mais bem posicionado do Centro-Oeste.
Este pilar avalia o nível educacional da mão de obra, aspectos ligados à inserção no mercado de trabalho e os impactos sobre a produtividade da economia.
Outro avanço importante ocorreu em solidez fiscal, onde Mato Grosso do Sul ganhou seis posições, passando do 16º para o 10º lugar nacional, maior crescimento ventre os dez pilares avaliados em 2026.
Em eficiência da máquina pública, o Estado subiu quatro posições e passou do 9º para o 5º lugar nacional. Já em segurança pública, avançou três colocações, chegando à 16ª posição, enquanto em inovação subiu duas posições e alcançou o 12º lugar.
Na classificação regional, Mato Grosso do Sul é o quarto estado mais competitivo do Centro-Oeste, atrás do Distrito Federal (6º), Goiás (8º) e Mato Grosso (9º).
Apesar disso, lidera a região em Capital Humano e mantém presença relevante entre os primeiros colocados nacionais em outros pilares.
Campo Grande
Com relação aos municípios, Campo Grande teve avanço no ranking, saindo da 71ª colocação para a 58ª, sua melhor posição desde o início da série histórica.
A capital avançou 13 posições em relação à edição anterior e consolidou-se como uma das cidades mais competitivas da Região Centro-Oeste.
Ranking
O Ranking de Competitividade dos Estados foi criado em 2011com o intuito de gerar diagnósticos e direcionamentos para a atuação dos líderes públicos estaduais e é uma ferramenta para balizar as ações dos governos estaduais e apoiar a elaboração de políticas baseadas em evidências.
Conforme destacado na própria pesquisa, o ranking promove a competição saudável e faz com que Estados e Municípios busquem melhorar seus serviços públicos, atraindo empresas, trabalhadores e estudantes para ali viverem e se desenvolverem social e economicamente.
Todos os dados dos 423 municípios avaliados serão apresentados no evento de lançamento do Ranking, no dia 27 de agosto, em São Paulo.