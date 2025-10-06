Campo Grande e outros 14 municípios recebem feirão da emprego nesta semana

Feirão acontece durante o mês na Capital e outros municípios de MS - FOTO: Divulgação/Funtrab

Em comemoração aos 50 anos do Sistema Nacional de Emprego (SINE) atuando em Mato Grosso do Sul celebrados em 2025, a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) vinculada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) realiza feirões de empregabilidade a partir desta terça-feira (7).

Além de Campo Grande, outros 14 municípios do Estado serão contemplados: Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Cassilândia, Costa Rica, Dourados, Inocência, Itaquiraí, Ivinhema, Mundo Novo, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Três Lagoas.

A ação reúne empresas contratantes, trabalhadores e instituições parceiras juntas em uma grande mobilização para intermediação de mão de obra.

São várias vagas em diferentes setores da economia, além de serviços como emissão da Carteira de Trabalho Digital, atendimento ao Seguro-Desemprego e palestras voltadas à qualificação e ao empreendedorismo ao longo do mês nos feirões.

Na Capital, 12 empresas confirmaram a participação no evento, disponibilizando 120 vagas de emprego nas áreas de tecnologia da informação, limpeza terceirizada, recursos humanos, produtos naturais, transportes, supermercado, call center, autopeças, entre outros. A ação acontecerá na Rua 13 de maio, 2.773, das 8 horas às 11 horas.

Confira a programação no interior do Estado:

CASA DO TRABALHADOR ENDEREÇO DATA Nº DE VAGAS OFERECIDAS APARECIDA DO TABOADO Av. Orlando Mascarenhas, 2059-Jd. Morumbi 08/10 (terça), das 8 às 15h30 + de 20 vagas AQUIDAUANA R. Estevão Alves Correa,1895-Bairro Alto 07 e 08/10 (terça e quarta), das 7 às 13 horas 20 vagas BATAGUASSU Av. Campo Grande, 65 07/10 (terça), das 8 às 12 horas + de 60 vagas BATAYPORÃ Av. Brasil, 2064- Centro 07/10 (terça), das 8 às 11 horas + de 130 vagas CASSILÂNDIA R. Antônio Batista de Almeida, 78 – Centro 07/10 (terça), das 7 às 12 horas + de 60 vagas COSTA RICA R. Josina Garcia de Melo,205 Centro 07/10 (terça) DOURADOS Av. Weimar Gonçalves Torres, 2548 Jardim Tropical 07/10 (terça), das 8 às 12 horas + de 160 vagas INOCÊNCIA Rua Projetada, 3 – Jardim Boa Esperança dia 08/10 (quarta), das 8 às 11 horas + de 60 vagas ITAQUIRAÍ Av. Industrial, 1400 – Centro dia 10/10 (sexta), das 8 às 11 horas Bello Alimentos e Brilho Festa (45 vagas) IVINHEMA Av. Panamá, 14 – Centro dia 08/10 (quarta), das 8 às 11 horas + de 30 vagas MUNDO NOVO R. Olavo Bilac, 795, Centro 09/10 (terça), das 8 às 12 horas 20 vagas NOVA ALVORADA DO SUL R. Antônio Carlos Barbosa, 1195 Centro 08/10 (terça), das 8 às 12 horas + de 70 vagas NOVA ANDRADINA R. Valter Hubacher, 1368 07/10 (terça), das 08 às 13 horas + de 120 vagas TRÊS LAGOAS R. Munir Tomé, 86 – Centro 07/10 (terça), das 8 às 11 horas + de 80 vagas

"Aqui em Três Lagoas, sabemos o quanto o trabalho é fundamental para a dignidade das famílias. Este feirão é uma oportunidade concreta para que os trabalhadores da nossa região tenham acesso direto às empresas, ampliando as chances de recolocação profissional e fortalecendo a economia local,” afirma o gestor da Casa do Trabalhador de Três Lagoas, Sidney de Abreu.

SINE

De acordo com estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), desde o início do ano até a primeira semana de outubro, 1,5 milhão de trabalhadores brasileiros conquistaram uma vaga no mercado de trabalho formal por meio de cartas de encaminhamento emitidas pelo SINE. Só em Campo Grande, foram 8 mil pessoas contratadas nesse período via Fundação Social do Trabalho (Funsat).

Coordenado pelo MTE, o SINE se consolidou como um dos principais instrumentos de política pública voltados à geração de emprego e renda no País.

Atualmente, a rede conta com 1.500 agências em todo o Brasil, sendo 80 apenas em Mato Grosso do Sul.

“Mais que celebrar os 50 anos, queremos mostrar que o SINE continua atual e necessário, acompanhando as mudanças do mercado e promovendo oportunidades reais para a população sul-mato-grossense”, destacou a diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi.

Emprega CG

Além do feirão promovido pela Casa do Trabalhador de Campo Grande, a Funsat também promove edições do Emprega CG. Na última, que aconteceu nesta segunda-feira, foram disponibilizadas 500 vagas imediatas com recrutadores de 18 empresas, além de consultas abertas a outros 922 anúncios no painel geral.

A próxima edição deve acontecer na quarta-feira (8), das 13 horas às 16 horas, em Campo Grande. Serão mais de 200 vagas com oportunidade de recrutamento no local pelas empresas Brilhas, Atacadão e Grupo Mais Farmácias.

Os interessados devem comparecer na Agência de Empregos da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, no Piso Térreo e, além do cadastro nas vagas oferecidas, também são disponibilizados serviços de intermediação de vagas, orientações sobre Carteira de Trabalho e Previdência Social, Seguro-Desemprego e atualização de cadastros.

