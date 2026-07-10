Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

IPCA | IBGE

Campo Grande sai da maior do País para a menor inflação entre capitais em junho

Feijão carioca (5,13%) e cebola (5,02%) aparecem entre "vilões" que compõem a mesa dos campo-grandenses, com o tomate 7% mais barato indo para o lado dos "mocinhos"

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

10/07/2026 - 11h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Divulgado nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) referente ao mês de julho mostra que Campo Grande saiu do maior índice do País em maio para o posto de menor cenário de inflação entre as capitais no último mês. 

Conforme o IBGE, o IPCA nacional de junho foi de 0,16%, que por si só representa uma queda da inflação no País em 0,42 ponto percentual abaixo da taxa de 0,58% que havia sido registrada no mês de maio. 

Em 2026 esse índice já acumula alta de 3,36%, estando 4,64%, abaixo dos 4,72% nos últimos 12 meses em comparação com o período imediatamente anterior. Olhando o IPCA de junho de 2025 (0,24%) também há uma redução, o que indicaria melhor cenário neste ano. 

Cabe esclarecer que, no último mês de junho a qual o índice recente faz referência alguns territórios que compõe a pesquisa registraram deflação, queda essa no IPCA anotada nas seguintes localidades: 

  • -0,04 | Recife 
  • -0,03 | São Paulo 
  • -0,02 | Aracaju 

Campo Grande aparece na sequência dos desempenhos entre as localidades, a primeira fora do cenário da deflação, porém com a menor inflação (0,02%) entre as capitais, desempenho esse registrado logo após bater o maior índice do País no mês de maio, como bem acompanha o Correio do Estado

No cenário nacional, conforme o IBGE, a maior variação  (0,52%) em junho foi anotada em Brasília, influenciada pelas altas da passagem aérea (11,05%) e da gasolina (1,74%).  

Análise local

Em análise do recorte regional, repassada pela Seção de Disseminação de Informações (SDI-MS) do IBGE, o aumento registrado em Campo Grande no grupo dos "Transportes" acabou compensado por quedas registradas em "Alimentação e bebidas" e "Habitação".

Quanto ao IPCA de junho em Campo Grande, seis dos nove grupos pesquisados apresentaram alta, com a segunda variação mensal em Transportes (0,12 p.p) sendo o principal fator a impactar o índice. 

Para além desse, o grupo de "Saúde e cuidados pessoais" (0,72% e 0,93 p.p.) foi o outro vilão pelo segundo maior impacto e a maior variação no IPCA de Campo Grande. 

Do outro lado dessa balança, sendo inclusive o grupo com maior peso mensal no IPCA de Campo Grande, em "Alimentação e bebidas" houve queda de 0,52%. 

Nesse sentido, um dos itens que estava entre os principais "vilões" da inflação de maio em Campo Grande, o tomate, figura agora do lado dos "mocinhos" uma vez que apareceu 7,13% mais barato no último mês. 

Impactando positivamente este grupo aparecem ainda o café moído (-2,78%) e o leite longa vida (-1,86%). Entretanto, alguns itens aparecem com percentuais de barateamento ainda maior, como no caso da melancia (-12,67%), do repolho (-12,57%) e da laranja–pêra (-9,63%). 

Enquanto isso, os vilões da inflação de junho na Cidade Morena que aparecem na mesa dos campo-grandenses tratam-se do feijão carioca (5,13%), margarina (5,03%) e cebola (5,02%).

Além disso, graças ao impacto registrado nos subitens do lanche (0,71%) e da refeição (0,18%), a alimentação fora do domicílio também ficou mais cara no último mês em Campo Grande, registrando aumento de 0,46% segundo o IBGE. 

Ainda no "raio-x" regional sobre o IPCA de junho em Campo Grande, o recuo de 0,20% em Habitação representa inclusive a segunda menor variação do País para esse grupo. 

Entre os responsáveis por esse desempenho cabe apontar o recuo no "gás de botijão", que ficou mais de um ponto percentual (1,01%) mais barato em Campo Grande no mês de junho. Além disso, houve queda de 0,71% na energia elétrica residencial.

 

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1241, quinta-feira (09/07): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/07/2026 08h59

Compartilhar
Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1241 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 9 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 500 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 34 apostas ganhadoras, (R$ 1.980,65)
  • 5 acertos - 1.048 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 13.338 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Fevereiro - 34.835 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1241 são:

  • 31 - 30 - 27 - 04 - 06 - 28 - 09 
  • Mês da sorte: 02 - Fevereiro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1242

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 1242. O valor da premiação está estimado em R$ 650 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2413, quinta-feira (09/07): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/07/2026 08h58

Compartilhar
Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2413 da Timemania na noite desta quinta-feira, 9 de julho de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 79.922,64)
  • 5 acertos - 73 apostas ganhadoras, (R$ 1.564,04)
  • 4 acertos - 1.270 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 12.349 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • BRASILIENSE /DF - 2.981 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2413 são:

  • 56 - 76 - 26 - 60 - 35 - 49 - 23 
  • Time do Coração: 22 - Brasiliense (DF)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2415

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2415. O valor da premiação está estimado em R$ 3,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7061, quinta-feira (09/07)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7061, quinta-feira (09/07)

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3029, quinta-feira (09/07)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3029, quinta-feira (09/07)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3731, quinta-feira (09/07)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3731, quinta-feira (09/07)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3730, de quarta-feira (08/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3730, de quarta-feira (08/07): veja o rateio

5

Gigante da celulose pede à Justiça despejo de ex-funcionários
Mato Grosso do Sul

/ 20 horas

Gigante da celulose pede à Justiça despejo de ex-funcionários

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Juliane Penteado

/ 13 horas

Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Provenzano

/ 1 dia

Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 1 semana

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 02/07/2026

O contrato "temporário" que durou onze anos