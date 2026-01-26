Campo Grande tem 26 mil famílias beneficiadas pelo gás do povo - Crédito: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil

Com a implementação do Programa Gás do Povo nesta segunda-feira (26), o Governo Federal irá beneficiar mais de 26,3 mil famílias em Campo Grande com o fornecimento do vale gratuito.

Somente em janeiro, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com o Ministério de Minas e Energia (MME), alcançou 17 capitais brasileiras que não haviam sido contempladas em novembro de 2025.

“O benefício alivia o orçamento familiar dos mais pobres, que podem destinar o dinheiro que gastariam no botijão para comprar alimentos ou suprir outra necessidade básica”, avaliou Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Nesta etapa do programa, além de Campo Grande, foram incluídas as capitais:

Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) e Vitória (ES).

O programa alcançou 10 mil pontos credenciados para a comercialização em menos de dois meses. Com isso, uma em cada seis revendas de GLP do país está conectada à iniciativa.

Isso garante uma cobertura em que praticamente todas as famílias atendidas dispõem de um ponto de revenda localizado a até dois quilômetros de distância de sua residência, uma estratégia essencial para combater a pobreza energética.

A previsão é que o benefício esteja em pleno funcionamento em março, quando 15 milhões de famílias, cerca de 50 milhões de pessoas, em todos os 5.571 municípios estarão contempladas.

“É uma política que leva dignidade, saúde e segurança alimentar a milhões de famílias. Em março, o programa estará em todos os municípios do país e vai consolidar o maior programa de promoção do cozimento limpo do mundo”, disse Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.

A iniciativa envolve os ministérios de Minas e Energia (MME), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Caixa.

Quem tem direito?



Para participar do programa, a família deve ser beneficiária do Bolsa Família, ter pelo menos duas pessoas e possuir renda de até meio salário mínimo. Além disso, é necessário manter o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses.

O CPF do responsável pela família precisa estar regular, e o cadastro não pode apresentar pendências, como averiguação cadastral ou indício de óbito.

O cidadão que tiver interesse em saber se está elegível para participar pode acessar o aplicativo “Meu Social - - Gás do Povo”, pelo celular, para conferir a situação do vale e encontrar revendas credenciadas.

No aplicativo, também é possível consultar telefone e endereço dos pontos credenciados, caso a pessoa queira entrar em contato com o estabelecimento para tirar dúvidas.



