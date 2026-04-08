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Canetas emagrecedoras mudam consumo de alimentos e pressionam varejo em MS

Pesquisa aponta redução de ultraprocessados, restaurantes e delivery, aprofundando desaceleração do setor supermercadista

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

08/04/2026 - 08h00
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O avanço das chamadas canetas emagrecedoras já começa a provocar uma mudança estrutural no consumo das famílias brasileiras e acende um alerta para o varejo de Mato Grosso do Sul, que já enfrenta perda de fôlego causada pelos juros elevados.

O uso crescente desses medicamentos está reduzindo o consumo de ultraprocessados e diminuindo a frequência em restaurantes e pedidos de delivery, o que pode provocar impactos em cadeia na economia.

Levantamento do Instituto Locomotiva, publicado pelo Valor Econômico, mostra que 95% dos domicílios em que há usuários dessas medicações registraram redução no consumo de pelo menos uma categoria de alimentos ou bebidas.

Os segmentos mais afetados são justamente aqueles com maior presença no varejo tradicional, como doces, snacks e salgadinhos, que tiveram queda de 70%.

Também houve retração no consumo de bebidas açucaradas (50%), massas e outros carboidratos (47%), bebidas alcoólicas (45%) e alimentos ultraprocessados (42%).

Ao mesmo tempo, cresce a demanda por alimentos considerados mais saudáveis. Cerca de 4 em cada 10 domicílios passaram a consumir mais proteínas magras (30%), frutas e vegetais (26%), alimentos integrais (25%) e água ou chás sem açúcar (22%).

“A saudabilidade já era uma tendência. O que estamos vendo agora é esse movimento se acelerar com o uso das canetas”, afirmou Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, ao Valor Econômico.

Em Mato Grosso do Sul, essa transformação ocorre em um momento de maior restrição financeira das famílias. Conforme já mostrou o Correio do Estado, o consumo vinha sendo impactado pela combinação de juros elevados e aumento dos gastos com apostas on-line, as chamadas bets, que disputam espaço no orçamento doméstico e reduzem a renda disponível para compras.

O mestre em Economia Eugênio Pavão avalia que a realidade local impõe limites a mudanças mais bruscas, mas que o segmento varejista precisa estar atento.

Ele observa que o fenômeno pode abrir oportunidades para o setor de saúde, mas não necessariamente provocar um choque imediato no varejo alimentar sul-mato-grossense.

“Diante desse quadro, temos a possibilidade de ganhos para a área de saúde, como farmácias, indústria farmacêutica e serviços médicos. Os supermercados não devem ter impacto imediato, mas precisam antecipar tendências de consumo e ajustar o mix de produtos”, avaliou.

Para o comércio sul-mato-grossense, o desafio passa a ser entender esse novo consumidor, mais pressionado por juros e exposto a novas formas de gastos.

Em todo o País, supermercados e atacarejos já vêm reagindo com estratégias de preços, ampliação de marcas próprias e reforço em categorias de maior giro.

Ao mesmo tempo, farmácias e drogarias ganham protagonismo, impulsionadas pela maior demanda por medicamentos e serviços de saúde.

No curto prazo, a avaliação predominante entre economistas é de cautela. “A economia segue desacelerada, e o consumo só deve ganhar algum fôlego mais à frente, se houver melhora consistente da renda e do crédito”, ponderou o economista Eduardo Matos.

Segundo ele, o cenário descrito pelo estudo nacional se manifesta em Mato Grosso do Sul de forma menos intensa, mas não deixa de exigir atenção.

No Estado, onde o consumo das famílias tem forte influência no desempenho do comércio e dos serviços, a disseminação desses medicamentos reforça um cenário de mudança no perfil de gastos. 

MUDANÇAS

A pesquisa indica ainda que as mudanças provocadas pelos medicamentos vão além do supermercado. Nos domicílios em que há uso das canetas, 47% registraram diminuição na frequência de ida a restaurantes e 56% reduziram pedidos de delivery e fast-food, o que amplia o impacto sobre bares, lanchonetes e aplicativos de entrega.

Um dos fatores que explicam essa mudança é a diminuição do apetite provocada pelos medicamentos. Ao imitarem o hormônio GLP-1, as canetas retardam o esvaziamento do estômago e aumentam a sensação de saciedade. Segundo o estudo, 80% dos domicílios com usuários relatam redução do apetite.

O levantamento também mostra que o uso dos medicamentos não está restrito às classes de maior renda. Entre os entrevistados das classes C, D e E, 30% afirmaram que alguém do domicílio usa ou já utilizou a medicação. Nas classes A e B, o porcentual é de 39%.

Para Meirelles, o avanço do uso também reflete a presença de um mercado informal ativo. “Muita gente fala do mercado formal, das patentes que podem popularizar, mas esquecem do mercado informal. Só tem produto pirata se tem demanda”, afirmou.

A tendência é de ampliação do acesso nos próximos anos e a quebra da patente da semaglutida, princípio ativo de medicamentos como Ozempic e Wegovy, deve permitir a entrada de versões genéricas.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2993, terça-feira (07/04): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/04/2026 08h17

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2993 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 7 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 15 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 31 apostas ganhadoras, (R$ 46.749,60)
  • 4 acertos - 2.014 apostas ganhadoras, (R$ 1.186,12)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2993 são:

  • 43 - 51 - 15 - 31 - 42 - 03

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2995

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 9 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2995. O valor da premiação está estimado em R$ 20 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2377, terça-feira (07/04): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/04/2026 08h15

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Confira o rateio do concurso de ontem

Confira o rateio do concurso de ontem Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2377 da Timemania na noite desta terça-feira, 7 de abril de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 17 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 32.751,81)
  • 5 acertos - 212 apostas ganhadoras, (R$ 1.324,19)
  • 4 acertos - 3.211 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 31.654 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • BAHIA /BA - 20.820 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2377 são:

  • 61 - 67 - 21 - 35 - 58 - 40 - 54
  • Time do Coração: Bahia (BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2380

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 9 de abril, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2380. O valor da premiação está estimado em R$ 17,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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