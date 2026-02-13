Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

PANORAMA

Carnaval de Corumbá deve movimentar R$ 15 milhões

Escolas de samba e blocos movimentaram R$ 2,6 milhões e abriram 1.200 empregos

Súzan Benites e Sílvio de Andrade, de Corumbá

13/02/2026 - 08h20
O investimento público tem retorno garantido no Carnaval de Corumbá, cenário positivo da arrecadação e lucro que ainda não despertou a atenção e interesse do setor privado, principalmente as grandes empresas da região.

A prefeitura estima que os oito dias da programação oficial da folia vão gerar um movimento financeiro de R$ 14,7 milhões.

O gasto geral na organização da festa será em torno de R$ 6 milhões, com o Estado se limitando esse ano ao repasse de R$ 1,2 milhão para as escolas de samba e blocos. Para o prefeito Gabriel Alves de Oliveira, o carnaval não é custo, mas investimento, ao movimentar toda a cadeia produtiva, gerar empregos temporários e fomentar o turismo.

Os empresários locais apostam na estimativa econômica do Observatório do Turismo do Pantanal, feita com base na grande procura por leitos (a ocupação deve chegar a 75% nos 26 empreendimentos locais), gerando um fluxo turístico de sete mil pessoas ao destino.

As escolas de samba e blocos movimentaram R$ 2,6 milhões e abriram 1.200 empregos em seus barracões.

“O carnaval é o motor para a nossa economia e vitrine da nossa cultura e turismo”, resume o prefeito corumbaense.

APRESENTAÇÕES

A noite de quarta-feira foi de festa, memória e identidade cultural na histórica Avenida General Rondon. O bloco Sandálias de Frei Mariano arrastou famílias inteiras de foliões à Passarela Pantaneira do Samba para comemorar seus 20 anos de história no Carnaval de Corumbá, reafirmando sua posição como um dos mais tradicionais e simbólicos da folia local.

Na noite de quarta-feira, o bloco Sandálias de Frei Mariano abriu a programação em CorumbáNa noite de quarta-feira, o bloco Sandálias de Frei Mariano abriu a programação em Corumbá - Foto: Silvio de Andrade

A programação começou com concentração no Jardim da Independência, às 20 horas, reunindo brincantes, famílias e admiradores do bloco. De lá, o cortejo seguiu animado, embalado por sambas-enredo que marcaram época e, principalmente, pela irreverente marchinha inspirada na lenda de Frei Mariano de Bagnaia.

O desfile contou com a presença do prefeito que esteve acompanhado da primeira-dama, Tatiane Patrício, participando da celebração ao lado da comunidade.

Também chamou a atenção a expressiva participação de servidores municipais, que mantêm viva a essência do bloco, criado originalmente por trabalhadores do serviço público e que, ao longo dos anos, ampliou-se para abraçar toda a população.

“O Sandálias é patrimônio afetivo da nossa gente, uma tradição forte que mantém viva a cultura popular da cidade. São vinte anos abrindo o nosso Carnaval com irreverência e criatividade”, disse Oliveira.

Fundado em 2006 pela ativista cultural Heloísa Urt (falecida em 2011), o Sandálias de Frei Mariano nasceu da proposta bem-humorada de transformar em folia uma das lendas mais conhecidas de Corumbá.

A história conta que o Frei Mariano, após deixar a cidade no século 19, teria enterrado suas sandálias, prevendo que o município só voltaria a prosperar quando elas fossem encontradas.

A narrativa popular virou marchinha e, com o tempo, consolidou-se como um dos hinos mais emblemáticos do Carnaval corumbaense.

Ao completar duas décadas, o bloco demonstrou fôlego renovado e forte ligação com a cultura pantaneira. O público acompanhou o desfile com entusiasmo, celebrando não apenas a trajetória do Sandálias, mas também a força do Carnaval de Corumbá como expressão legítima da tradição, da criatividade e do orgulho local.

Depois do abre-alas com a saída do bloco Sandálias de Frei Mariano, a quinta-feira teve apenas o concurso de fantasias, com a participação de 25 carnavalescos, sem programação no circuito do samba.

Nesta sexta-feira, acontece o esperado desfile do bloco de sujos Cibalena, que arrasta mais de 30 mil foliões. O bloco fundado há 48 anos faz concentração entre as Ruas Frei Mariano e Joaquim Murtinho, ao som de muito samba regado a cerveja, e está autorizado a sair para a Avenida General Rondon às 22h. O horário tem que ser cumprido, por determinação do Ministério Público. 

Em Campo Grande a movimentação será de R$ 25,5 milhões.

CAMPO GRANDE

Em Campo Grande, o Carnaval deste ano deve gerar R$ 25,2 milhões em circulação financeira em Campo Grande, segundo levantamento realizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL-MS) e pela CDL Campo Grande (CDL-CG), com suporte técnico do SPC Brasil.

A pesquisa indica crescimento estimado de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados mostram que, durante o feriado, Campo Grande concentra o maior volume interno de consumo do Estado, principalmente em função do deslocamento de moradores de municípios do interior.

De acordo com o levantamento, a Capital recebe público oriundo, sobretudo, de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Corumbá e Naviraí, cidades que elevam significativamente o número de consumidores circulando na Capital ao longo do período carnavalesco.

Esse movimento altera o ritmo do comércio, dos serviços e da rede hoteleira. “O Carnaval interfere diretamente no faturamento do varejo. Quando há estrutura e organização, o consumidor permanece na cidade, compra no comércio local e utiliza serviços”, afirma o presidente da CDL-CG, Adelaido Figueiredo.

Entre os moradores da Capital, o gasto médio previsto é de R$ 550 por pessoa, destinado principalmente a alimentação fora do lar, vestuário, calçados, transporte por aplicativo e lazer. Esse consumo gera efeito direto na arrecadação municipal, especialmente por meio do Imposto Sobre Serviços (ISS).

No cenário estadual, o aumento das vendas em segmentos como moda, calçados, papelarias e livrarias também influencia a arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em razão da presença de consumidores vindos do interior.

A projeção econômica do levantamento indica que cada real aplicado na realização do Carnaval gera retorno até sete vezes maior para a cadeia produtiva, considerando comércio, serviços e fornecedores.

Segundo a presidente da FCDL-MS, Inês Santiago, o período carnavalesco ativa uma cadeia econômica que envolve todo o Estado. “Há impacto no comércio, nos serviços, no transporte e no turismo, com circulação de renda entre municípios e aumento da atividade econômica regional”, diz.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2355, quinta-feira (12/02): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/02/2026 08h26

Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2355 da Timemania na noite desta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6,2 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 102 apostas ganhadoras, (R$ 1.622,19)
  • 4 acertos - 2.055 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 19.242 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • MANAUS /AM - 3.673 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2355 são:

  • 12 - 24 - 33 - 64 - 73 - 38 - 63
  • Time do Coração:  Manaus (AM)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2360

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 7 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2360. O valor da premiação está estimado em R$ 6,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6952, quinta-feira (12/02): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/02/2026 08h24

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6952 da Quina na noite desta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 18 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 100 apostas ganhadoras, (R$ 6.595,81)
  • 3 acertos - 5.067 apostas ganhadoras, (R$ 123,97)
  • 2 acertos - 127.826 apostas ganhadoras, (R$ 4,91)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6952 são:

  • 02 - 57 - 01 - 62 - 79

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6955

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 13 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6955. O valor da premiação está estimado em R$ 20 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

