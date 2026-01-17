Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

"Recusa imitações"

Linguiça de Maracaju é protegida em acordo entre Mercosul e União Europeia

Além da linguiça de Maracaju, o acordo protege diversos produtos brasileiros contra o uso indevido de nomes ligados à origem

Alison Silva

Alison Silva

17/01/2026 - 19h00
Continue lendo...

A linguiça de Maracaju, iguaria regional e tradicional de Mato Grosso do Sul passou a ter proteção internacional de indicação geográfica após a assinatura do Acordo de Parceria entre Mercosul e União Europeia (UE), neste sábado (17), em Assunção, no Paraguai. O tratado também cria a maior área de livre comércio do mundo, reunindo um mercado de cerca de 700 milhões de consumidores e prevendo ampla redução de tarifas sobre bens e serviços.

Além da linguiça de Maracaju, o acordo protege diversos produtos brasileiros contra o uso indevido de nomes ligados à origem. A indicação geográfica garante que apenas produtores autorizados, das regiões reconhecidas, possam utilizar as denominações registradas, preservando características vinculadas ao território e ao modo de produção.

Entre os itens contemplados estão cachaças de Abaíra, Paraty e Salinas; queijos como Canastra e Serro; vinhos de Altos Montes, Farroupilha, Monte Belo, Pinto Bandeira, Vale dos Vinhedos e Vales da Uva Goethe; cafés, erva-mate e especiarias de Alta Mogiana, Norte Pioneiro do Paraná, Serra da Mantiqueira, Região de Pinhal, Cerrado Mineiro e São Matheus; além de mel do Oeste do Paraná, Ortigueira e Pantanal.

A lista inclui ainda frutas e nozes frescas e processadas de Carlópolis, Marialva, Mossoró, Piauí e Vale do Submédio São Francisco; carnes frescas, congeladas e processadas do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional; cacau de Linhares; produtos de confeitaria e panificados de Pelotas; crustáceos da Costa Negra; além de outros produtos de origem animal, como a Própolis Verde de Minas Gerais e itens dos Manguezais de Alagoas. Também são protegidos o inhame da Região São Bento de Urânia e as especiarias da Mara Rosa.

O Acordo de Parceria entre Mercosul e União Europeia possui 20 capítulos e estabelece diretrizes para a relação comercial entre os dois blocos. Os textos foram concluídos em dezembro de 2024 e agora seguem para os trâmites internos e processos de ratificação nos países envolvidos. A entrada em vigor ocorrerá um mês após a notificação da conclusão desses procedimentos.

Benefícios

No capítulo de comércio de bens, a União Europeia prevê a liberalização de cerca de 95% dos produtos e 92% do valor das importações de bens brasileiros, com prazos de desgravação que variam de 4 a 12 anos.

Do lado do Mercosul, a liberalização abrange aproximadamente 91% dos bens e 85% do valor importado da UE, com prazos entre 4 e 15 anos. Setores considerados sensíveis terão cotas ou tratamentos específicos.

O setor automotivo recebeu condições especiais, com prazos mais longos de desgravação para veículos eletrificados, movidos a hidrogênio e novas tecnologias, que podem chegar a 30 anos.

O acordo também estabelece regras de origem modernizadas, mecanismos de facilitação de comércio, normas sobre barreiras técnicas e medidas sanitárias e fitossanitárias, além de capítulos sobre serviços, investimentos, compras governamentais, propriedade intelectual, apoio a pequenas e médias empresas, defesa da concorrência, subsídios e empresas estatais.

Há ainda compromissos com comércio e desenvolvimento sustentável, com referência ao Acordo de Paris e à Agenda 2030, além de mecanismos de solução de controvérsias, salvaguardas e um protocolo de cooperação.

Lista de itens protegidos pelo acordo 

  • Maracaju - Carnes frescas, congeladas e processadas
  • Alta Mogiana  - Café, Erva Mate, Especiarias e suas preparações
  • Altos Montes - Vinhos
  • Cachaça - Bebidas destiladas
  • Região da Canastra - Queijos
  • Carlópolis - Frutas e nozes frescas e processadas
  • Costa Negra - Crustáceos
  • Cruzeiro do Sul - Produtos da indústria de moagem
  • Região Farroupilha - Vinhos
  • Linhares - Cacau e preparações de cacau
  • Litoral Norte Gaúcho - Cereais
  • Manguezais de Alagoas - Outros produtos comestíveis de origem animal
  • Marialva - Frutas e nozes frescas e processadas
  • Microrregião Abaíra - Bebidas destiladas
  • Monte Belo - Vinhos
  • Mossoró - Frutas e nozes frescas e processadas
  • Norte Pioneiro do Paraná - Café, Erva Mate, Especiarias e suas preparações
  • Oeste do Paraná - Mel
  • Ortigueira - Mel
  • Pampa Gaúcho da Campanha Meridional - Carnes frescas, congeladas e processadas
  • Pantanal - Mel
  • Paraty - Bebidas destiladas
  • Pelotas - Produtos de confeitaria e panificados
  • Piauí - Frutas e nozes frescas e processadas
  • Pinto Bandeira - Vinhos
  • Região da Mara Rosa - Especiarias
  • Região da Própolis Verde de Minas Gerais - Outros produtos comestíveis de origem animal
  • Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais - Café, Erva Mate, Especiarias e suas preparações
  • Região de Pinhal - Café, Erva Mate, Especiarias e suas preparações
  • Região de Salinas - Bebidas destiladas
  • Região do Cerrado Mineiro - Café, Erva Mate, Especiarias e suas preparações
  • Região São Bento de Urânia - Produtos vegetais frescos e processados
  • São Matheus - Café, Erva Mate, Especiarias e suas preparações
  • Serro - Queijos
  • Vale do Submédio São Francisco - Frutas e nozes frescas e processadas
  • Vale dos Vinhedos - Vinhos
  • Vales da Uva Goethe - Vinhos

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 799, sexta-feira (16/01): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/01/2026 08h19

Foto: Super Sete

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 799 da Super Sete na noite desta sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 950 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 21.716,51
  • 5 acertos - 33 apostas ganhadoras, R$ 940,10
  • 4 acertos - 387 apostas ganhadoras, R$ 80,16
  • 3 acertos - 3.982 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 799 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 9
  • Coluna 2: 6
  • Coluna 3: 0
  • Coluna 4: 4
  • Coluna 5: 7
  • Coluna 6: 1
  • Coluna 7: 8

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 800

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 19 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 800. O valor da premiação está estimado em R$ 1 milhão.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2913, sexta-feira (16/01): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/01/2026 08h15

Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2913 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8,5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 18 apostas ganhadoras R$ 7.030,25
  • 4 acertos - 1.147 apostas ganhadoras R$ 126,08
  • 3 acertos - 21.401 apostas ganhadoras R$ 3,37

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 25 apostas ganhadoras R$ 4.555,60
  • 4 acertos - 1.258 apostas ganhadoras R$ 114,96
  • 3 acertos - 23.602 apostas ganhadoras R$ 3,06

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2913 são:

Primeiro sorteio

  • 49 - 22 - 12 - 04 - 43 - 20

Segundo sorteio

  • 13 - 02 - 20 - 47 - 27 - 49

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2914

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 19 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2914. O valor da premiação está estimado em R$ 9 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

