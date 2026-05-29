Censo inédito vai mapear suinocultura e orientar investimentos em MS

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A suinocultura de Mato Grosso do Sul passará por um dos maiores levantamentos já realizados no Estado. Com o objetivo de conhecer em profundidade a realidade dos produtores rurais e identificar os principais desafios enfrentados pela atividade, será realizado o Censo da Suinocultura 2026, iniciativa que pretende alcançar todos os suinocultores sul-mato-grossenses.

As entrevistas ocorrerão entre os dias 28 de maio e 10 de agosto e reunirão informações consideradas estratégicas para o desenvolvimento da cadeia produtiva.

O levantamento contará com aproximadamente 70 perguntas estruturadas, abordando temas como infraestrutura, acesso a crédito, sustentabilidade ambiental, aspectos sociais e condições técnicas das propriedades.

A proposta é construir um retrato atualizado da atividade no Estado, permitindo que futuras decisões relacionadas ao setor sejam tomadas com base em dados concretos. O diagnóstico também deverá servir como ferramenta para embasar projetos, políticas públicas e investimentos voltados ao fortalecimento da produção.

Levantamento detalhado

O questionário será aplicado pela Hilles Consultoria, responsável pela execução técnica do projeto. Para facilitar a participação dos produtores, as entrevistas poderão ser realizadas por telefone, videochamada ou presencialmente, conforme a preferência de cada participante.

A expectativa é reunir informações capazes de apontar gargalos e oportunidades de crescimento da atividade, além de fornecer indicadores sobre a realidade econômica e produtiva das propriedades rurais.

Segundo os organizadores, a iniciativa representa um passo importante para a construção de um planejamento de longo prazo da suinocultura sul-mato-grossense, permitindo identificar necessidades relacionadas à infraestrutura, financiamento, adequação ambiental e expansão da produção.

Como será a participação

O processo de coleta de dados será realizado em três etapas:

1. Agendamento - O produtor receberá contato oficial via WhatsApp para definir a melhor data e horário para a entrevista.

- 2. Aceite dos termos - Antes do início do questionário, será necessário realizar a concordância digital com os termos de privacidade e proteção de dados.

3. Entrevista - A equipe responsável fará a aplicação das perguntas por telefone, videochamada ou visita presencial previamente agendada.

Sigilo das informações

Os dados coletados serão tratados de forma confidencial e armazenados de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A medida busca garantir segurança jurídica e privacidade aos participantes do levantamento.

Base para novos investimentos

A expectativa é que o censo gere uma base estatística inédita sobre a suinocultura em Mato Grosso do Sul.

Com informações mais precisas sobre o perfil dos produtores e as condições de produção, o setor poderá direcionar melhor investimentos, ampliar oportunidades de mercado e fortalecer a competitividade da atividade nos próximos anos.

A meta é atingir a totalidade dos produtores do Estado, criando um panorama abrangente que sirva de referência para o planejamento e a expansão da cadeia produtiva da carne suína em Mato Grosso do Sul.