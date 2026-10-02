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Economia

Suinocultura em Expansão

Censo revela potencial para ampliar suinocultura em 500 mil animais em MS

Levantamento inédito mostra que 75% dos produtores querem expandir a atividade e projeta R$ 286,5 milhões em investimentos no setor.

Welyson Lucas

02/10/2026 - 17h47
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A suinocultura de Mato Grosso do Sul tem potencial para ampliar a capacidade produtiva em mais de 500 mil animais, enquanto três em cada quatro produtores demonstram interesse em expandir a atividade nos próximos anos. Os dados fazem parte do primeiro Censo da Suinocultura de MS 2026, divulgado nesta quinta-feira (2), durante o Fórum Desenvolvimento da Suinocultura de MS, realizado em Dourados.

O levantamento ouviu 130 produtores, contingente que representa aproximadamente 40% dos suinocultores do Estado. Foram aplicadas cerca de 70 perguntas envolvendo estrutura das propriedades, capacidade produtiva, tecnologia, sustentabilidade, mão de obra, sucessão familiar, acesso ao crédito e perspectivas de investimentos.

A pesquisa foi realizada pela Hilles Consultoria em Agronegócio a pedido da Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores (Asumas), com entrevistas feitas diretamente com produtores.

Entre os principais resultados está a disposição do setor para continuar crescendo. Conforme o estudo, 75% dos entrevistados disseram ter interesse em ampliar a produção.

Somadas as diferentes modalidades produtivas analisadas, o potencial de expansão ultrapassa meio milhão de animais. Somente as unidades de terminação, responsáveis pela fase final de criação dos suínos antes do abate, apresentam capacidade de crescimento estimada em 346.258 animais.

Nas propriedades que trabalham em ciclo completo, reunindo diferentes etapas da criação, o potencial adicional chega a 124.550 animais.

Expansão esbarra em gargalos

Apesar da disposição dos produtores em aumentar a produção, o levantamento aponta obstáculos capazes de limitar novos projetos.

Entre aqueles que pretendem crescer, 57,28% apontaram a disponibilidade de empresas integradoras como principal dificuldade.

Essas companhias são responsáveis por coordenar etapas da cadeia e, dependendo do modelo adotado, fornecer animais, alimentação, assistência técnica e garantir o recebimento da produção.

A falta de mão de obra aparece em segundo lugar, citada por 16,50% dos produtores, enquanto outros 12,62% mencionaram dificuldades relacionadas ao crédito rural.

Os resultados indicam que há capacidade física e interesse dos produtores para ampliar a atividade, mas a expansão depende também de condições econômicas, financiamento e estrutura de integração entre propriedades e empresas do setor.

Investimentos podem chegar a R$ 286,5 milhões

O censo identificou ainda uma carteira expressiva de investimentos planejados pelos produtores. Os projetos de ampliação e modernização somam aproximadamente R$ 286,5 milhões.

Os recursos incluem investimentos em máquinas e equipamentos, automação das propriedades, energia solar, biodigestores e projetos envolvendo produção de biometano, além da ampliação das próprias estruturas das granjas.

Segundo o levantamento, 75% dos produtores entrevistados utilizam crédito rural para financiar as atividades, enquanto 25% afirmaram não recorrer à modalidade.

Para o presidente da Asumas, Renato Spera, que conversou com o Correio do Estado, os dados permitem identificar com maior precisão os caminhos e as necessidades da atividade no Estado.

 

Renato Spera, presidente da Asumas, afirma que o censo ajuda a identificar gargalos, oportunidades e prioridades para o avanço da suinocultura em Mato Grosso do Sul. Foto: Agro Agência.

“A suinocultura de Mato Grosso do Sul precisava transformar a experiência de quem produz em informação organizada, capaz de mostrar não apenas onde estamos, mas principalmente para onde podemos avançar. O censo nos entrega esse retrato e, a partir dele, conseguimos enxergar oportunidades, gargalos e prioridades com muito mais clareza. É uma ferramenta estratégica para o produtor, para a cadeia produtiva e também para o diálogo com instituições e poder público”, afirmou.

Tecnologia já alcança maioria das propriedades

Outro ponto levantado pelo estudo é o avanço tecnológico nas propriedades rurais. De acordo com o censo, 51,75% das unidades pesquisadas foram classificadas com nível tecnológico alto, enquanto 42,11% aparecem em nível médio e apenas 6,14% foram enquadradas em nível baixo.

Entre as tecnologias e estruturas avaliadas estão sistemas automatizados de alimentação, climatização, energia solar, biodigestores, fertirrigação, tratamento dos dejetos e ferramentas digitais de gestão.

O tratamento dos resíduos produzidos pelos animais está presente em 100% das propriedades pesquisadas. A alimentação automatizada aparece em 97,37% das unidades, enquanto 96,49% utilizam fertirrigação, técnica que aproveita nutrientes dos dejetos tratados na adubação de áreas agrícolas.

O levantamento também identificou disponibilidade de áreas para aplicação desses resíduos e apontou que parte desse potencial ainda não é plenamente aproveitada.

Produtores envelhecem, mas maioria planeja sucessão

O perfil dos responsáveis pelas propriedades também entrou no diagnóstico. A maior parcela dos entrevistados, equivalente a 34,21%, possui entre 51 e 60 anos. Outros 24,56% têm mais de 60 anos e 20,18% estão na faixa entre 41 e 50 anos.

Mesmo diante do envelhecimento de parte dos produtores, a maioria afirma já ter algum planejamento para continuidade da atividade dentro da família.

Conforme o censo, 66,67% possuem sucessão familiar planejada, enquanto 15,32% disseram que o processo está parcialmente definido.

Outros 18,02% ainda não possuem planejamento para transferência da atividade às próximas gerações.

A mão de obra formal também predomina nas propriedades pesquisadas. Trabalhadores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) representam 89,47% da força de trabalho, enquanto a participação de familiares corresponde a 10,53%.

Para a representante da Hilles Consultoria, Gabriela Hillesheim, a adesão dos produtores ao levantamento demonstra interesse do setor em compreender os próprios desafios e planejar novos investimentos.

 “Percebemos um grande engajamento durante a pesquisa e uma compreensão clara da importância de construir esse diagnóstico para a suinocultura de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Com os resultados, a expectativa da Asumas é utilizar os dados como instrumento para orientar decisões dos produtores, atrair investimentos e subsidiar discussões com empresas, instituições financeiras e poder público sobre os próximos passos da cadeia produtiva no Estado.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7132, quinta-feira (01/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

02/10/2026 08h55

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7132 da Quina na noite desta quinta-feira, 1 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 41 apostas ganhadoras, (R$ 12.915,21)
  • 3 acertos - 3.344 apostas ganhadoras, (R$ 150,80)
  • 2 acertos - 91.450 apostas ganhadoras, (R$ 5,51)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7132 são:

  •   57 - 74 - 40 - 23 - 60

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7133

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 2 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7133. O valor da premiação está estimada em R$ 16 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3794, quinta-feira (01/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

02/10/2026 08h50

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3794 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 1 de outubro de 2026, a partr das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 444.649,02)
  • 14 acertos - 407 apostas ganhadoras, (R$ 981,74)
  • 13 acertos - 9993 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 104431 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 511231 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3794 são:

  •    08 - 06 - 13 - 04 - 03 - 24 - 21 - 05 - 19 - 01 - 18 - 12 - 15 - 10 - 23 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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