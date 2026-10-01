Campo Grande oficializa chegada de asfalto em bairro com 'cartão postal'

Foi publicado hoje (1°) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) mais um extrato de contrato parte do "pacotão" de pavimentação na Capital, com o Executivo municipal "batendo o martelo" e oficializando a chegada de asfalto em um bairro que abriga um dos cartões postais da Cidade Morena: o Jardim Itatiaia.
Esse extrato publicado hoje trata-se apenas da oficialização do acordo firmado, já que a contratada responsável e o montante de quanto essa obra deve custar já haviam sido divulgados pelo Executivo de Campo Grande.
Essa "etapa-D" de obras conta com o empenho de R$4.969.886,52 e possui o prazo de aproximadamente seis meses para a execução total dos trabalhos a partir de quando for recebida a ordem de execução dos serviços pela contratada, a Gradual Engenharia e Consultoria Ltda.
Ou seja, assim que receber a dita ordem de serviço, a Gradual terá cerca de aproximadamente seis meses para executar essa pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, conforme previsto no Projeto Básico da Licitação.
Considerado um dos cartões postais da Cidade Morena, a Lagoa Itatiaia teve seu projeto de revitalização lançado ainda em 2022, com o objetivo do Executivo Municipal através dessas obras sendo a adequação desse local para um melhor espaço de convivência e demais atividades de esporte e lazer.
"Pacotão"
Ainda no início desta semana o Executivo da Campo Grande oficializou a chegada do asfalto para seis bairros, somando R$59.587.105,55, para o custeio das seguintes frentes de obras:
- Guanandi II
- Guanandi II - 2a etapa
- Jardim São Conrado - 2ª etapa
- Jardim das Nações - 2ª etapa
- Jardim Tarumã
- Bairro Coophavila II e Bairro Batistão
Essas frentes integram o conjunto de licitações para 23 localidades, inicialmente divulgado por R$188 milhões. Porém, conforme homologado anteriormente pelo Executivo da Capital, esse 'pacotão' para asfaltar bairros saiu por R$174,5 mi, como bem acompanha o Correio do Estado, cerca de 14 milhões mais barato que o previsto.
Após atualização, o "pacotão de asfalto" para bairros da Capital apresenta as seguintes licitantes vencedoras e os respectivos valores a serem pagos em cada caso.
- ITEM 02 - R$ 14.436.766,76 | Meta Construtora Ltda.
- ITEM 03 - R$ 3.618.880,98 | CG3F Serviços e Construtora Ltda.
- ITEM 04 - R$ 4.969.886,52 | GRADUAL ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
- ITEM 05 - R$ 6.010.491,52 | META CONSTRUTORA Ltda.
- ITEM 06 - R$ 8.491.872,72 | SOUZA DOS SANTOS CONSTRUTORA Ltda.
- ITEM 07 - R$ 7.708.091,27 | MACRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Ltda.
- ITEM 08 - R$ 11.580.993,60 | TST CONSTRUÇÕES Ltda.
- ITEM 09 - R$ 13.008.484,55 | TST CONSTRUÇÕES Ltda.
- ITEM 10 - R$ 9.584.999,00 | SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM Ltda.
- ITEM 12 - R$ 14.299.998,79 | TST CONSTRUÇÕES Ltda.
- ITEM 13 - R$ 5.222.844,06 | RELEVO ENGENHARIA Ltda.
- ITEM 14 - R$ 8.605.537,11 | MACRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Ltda.
- ITEM 15 - R$ 15.009.480,60 | META CONSTRUTORA Ltda
- ITEM 16 - R$ 17.366.814,11 | DMP CONSTRUÇÕES Ltda.
- ITEM 17 - R$ 13.461.154,96 | MOBICON CONSTRUTORA Ltda.
- ITEM 18 - R$ 6.946.149,35 | RR BARROS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES Ltda.
Conforme divulgado, esses recursos fazem parte do planejamento do Executivo de Campo Grande a serem empregados para cobertura da pavimentação e drenagem. A previsão da Capital do Mato Grosso do Sul é alcançar um volume de 640 milhões de reais em investimentos até o ano de 2028.