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Economia

ROTA BIOCEÂNICA

Chile mostra potencial comercial, logístico e turístico para viabilizar parcerias em MS

Evento foi a oportunidade para esquentar as relações comerciais e promover desenvolvimento econômico das duas regiões

Naiara Camargo

Naiara Camargo

07/07/2026 - 17h45
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Governo de Tarapacá (Chile) realizou um evento de intercâmbio comercial e cultural na manhã desta terça-feira (7), em um hotel localizado na avenida Mato Grosso, bairro Carandá Bosque, em Campo Grande.

Na ocasião, o Chile mostrou seu potencial comercial, logístico e turístico no Estado, com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico das duas regiões, esquentar as relações comerciais e viabilizar futuras parcerias com Mato Grosso do Sul, por meio da Rota Bioceânica.

Na oportunidade, ainda foi comemorado o terceiro aniversário do escritório “Tarapacá para o mundo”, instalado na Capital.

O governador de MS, Eduardo Riedel (PP), destacou a importância das relações comerciais e institucionais com a região chilena.

“A Ásia é o nosso principal parceiro comercial e o caminho mais curto para chegar lá passa por Tarapacá. A região vai se tornar um grande hub logístico para América do Sul conectando não apenas à Ásia, mas também ao oeste americano. Tarapacá tomou iniciativa importante de abrir um escritório em Campo Grande. Cada encontro vão nos atualizando da evolução sobre as relações comerciais. Momento de estreitamento de laços e captação de novas oportunidades de negócios. A rota é mais do que um corredor rodoviário e sim um conceito. Um ambiente de integração e desenvolvimento”, ressaltou o chefe do executivo estadual.

Segundo o governador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, a parceria entre Chile e MS promete ser promissora.

“Sabemos do esforço de Mato Grosso do Sul para viabilizar este intercâmbio cultural e comercial. Estamos aqui construindo nos últimos anos uma relação de parceria. Vamos construindo uma relação de confiança com o Estado. Assim Tarapacá será a porta do Pacífico para Mato Grosso do Sul”, afirmou a autoridade chilena.

As autoridades presentes no evento foram o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; governador de Tarapacá, José Miguel Carvajal; secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Artur Falcette; entre outras.

ROTA BIOCEÂNICA

Rota Bioceânica é um corredor logístico, de 2.396 quilômetros, utilizado para o transporte de cargas/mercadorias, que ligará o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico.

Abrange os países do Chile, Argentina, Paraguai e Brasil. Começa em Santos (Brasil) e terminará em Iquique (Chile) e Antofagasta (Chile).

No Brasil, conecta os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, liga as cidades de Campo Grande, Sidrolândia, Nioaque, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Caracol e Porto Murtinho.

O corredor promete encurtar em 17 dias o transporte de cargas entre Brasil e Ásia. Além disso, vai economizar em 9.700 quilômetros a rota marítima das exportações brasileiras.

Os objetivos são facilitar o comércio entre Ásia e América do Sul, reduzir custos e tempo, integração regional entre os países e desburocratizar processos.

PONTE BINACIONAL

Ponte Nacional Bioceânica está localizada em Porto Murtinho (MS), município situado a 437 quilômetros de Campo Grande. Vai ligar o Brasil ao Paraguai, mais especificamente Porto Murtinho (BRA) a Carmelo Peralta (PY), que são cidades vizinhas. A ponte tem 1,3 quilômetro de extensão, está 90% pronta e deve ser entregue/inaugurada em breve.

O investimento é de R$ 575,5 milhões - US$ 93 milhões, em consórcio binacional entre os dois países.

A estratégia da ponte é integrar modais de transporte, implantar estrutura logística moderna, fortalecer a economia regional e atrai investimentos produtivos/tecnológicos.

Mais de 400 funcionários (engenheiros, pedreiros, arquitetos, topógrafos, operadores e técnicos) trabalham na obra atualmente.

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 869, segunda-feira (06/07): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/07/2026 08h33

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Super Sete

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 869 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 6 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 42 apostas ganhadoras, (R$ 1.123,95)
  • 4 acertos - 708 apostas ganhadoras, (R$ 66,67)
  • 3 acertos - 6.105 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 869 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 8
  • Coluna 2: 7
  • Coluna 3: 4
  • Coluna 4: 3
  • Coluna 5: 9
  • Coluna 6: 6
  • Coluna 7:

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 870

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 8 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 870. O valor da premiação está estimado em R$ 2,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1238, segunda-feira (06/07): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/07/2026 08h29

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Confira o rateio do Dia de Sorte

Confira o rateio do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1238 da Dia de Sorte na noite desta segunda-feira, 6 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 621.276,06)
  • 6 acertos - 49 apostas ganhadoras, (R$ 1.958,09)
  • 5 acertos - 1.318 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 17.412 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

Abril - 60.942 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1238 são:

  •  09 - 27 - 02 - 19 - 16 - 10 - 13 
  • Mês da sorte: 04 - Abril

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1239

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 7 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 1239. O valor da premiação está estimado em R$ 100 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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