Chile mostra potencial comercial, logístico e turístico para viabilizar parcerias em MS

Governador de MS, Eduardo Riedel e governador de Tarapacá, José Miguel Carvajal juntos em Campo Grande - Foto: Divulgação

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Governo de Tarapacá (Chile) realizou um evento de intercâmbio comercial e cultural na manhã desta terça-feira (7), em um hotel localizado na avenida Mato Grosso, bairro Carandá Bosque, em Campo Grande.

Na ocasião, o Chile mostrou seu potencial comercial, logístico e turístico no Estado, com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico das duas regiões, esquentar as relações comerciais e viabilizar futuras parcerias com Mato Grosso do Sul, por meio da Rota Bioceânica.

Na oportunidade, ainda foi comemorado o terceiro aniversário do escritório “Tarapacá para o mundo”, instalado na Capital.

O governador de MS, Eduardo Riedel (PP), destacou a importância das relações comerciais e institucionais com a região chilena.

“A Ásia é o nosso principal parceiro comercial e o caminho mais curto para chegar lá passa por Tarapacá. A região vai se tornar um grande hub logístico para América do Sul conectando não apenas à Ásia, mas também ao oeste americano. Tarapacá tomou iniciativa importante de abrir um escritório em Campo Grande. Cada encontro vão nos atualizando da evolução sobre as relações comerciais. Momento de estreitamento de laços e captação de novas oportunidades de negócios. A rota é mais do que um corredor rodoviário e sim um conceito. Um ambiente de integração e desenvolvimento”, ressaltou o chefe do executivo estadual.

Segundo o governador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, a parceria entre Chile e MS promete ser promissora.

“Sabemos do esforço de Mato Grosso do Sul para viabilizar este intercâmbio cultural e comercial. Estamos aqui construindo nos últimos anos uma relação de parceria. Vamos construindo uma relação de confiança com o Estado. Assim Tarapacá será a porta do Pacífico para Mato Grosso do Sul”, afirmou a autoridade chilena.

As autoridades presentes no evento foram o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; governador de Tarapacá, José Miguel Carvajal; secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Artur Falcette; entre outras.

ROTA BIOCEÂNICA

Rota Bioceânica é um corredor logístico, de 2.396 quilômetros, utilizado para o transporte de cargas/mercadorias, que ligará o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico.

Abrange os países do Chile, Argentina, Paraguai e Brasil. Começa em Santos (Brasil) e terminará em Iquique (Chile) e Antofagasta (Chile).

No Brasil, conecta os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, liga as cidades de Campo Grande, Sidrolândia, Nioaque, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Caracol e Porto Murtinho.

O corredor promete encurtar em 17 dias o transporte de cargas entre Brasil e Ásia. Além disso, vai economizar em 9.700 quilômetros a rota marítima das exportações brasileiras.

Os objetivos são facilitar o comércio entre Ásia e América do Sul, reduzir custos e tempo, integração regional entre os países e desburocratizar processos.

PONTE BINACIONAL

Ponte Nacional Bioceânica está localizada em Porto Murtinho (MS), município situado a 437 quilômetros de Campo Grande. Vai ligar o Brasil ao Paraguai, mais especificamente Porto Murtinho (BRA) a Carmelo Peralta (PY), que são cidades vizinhas. A ponte tem 1,3 quilômetro de extensão, está 90% pronta e deve ser entregue/inaugurada em breve .

O investimento é de R$ 575,5 milhões - US$ 93 milhões, em consórcio binacional entre os dois países.

A estratégia da ponte é integrar modais de transporte, implantar estrutura logística moderna, fortalecer a economia regional e atrai investimentos produtivos/tecnológicos.

Mais de 400 funcionários (engenheiros, pedreiros, arquitetos, topógrafos, operadores e técnicos) trabalham na obra atualmente.