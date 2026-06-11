Chocolate, cerveja e TV puxam inflação da Copa em Campo Grande

Safra recorde

Projeção é de que 7,02 milhões de hectares sejam colhidos neste ano

Mato Grosso do Sul deve colher 29,1 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2026, segundo estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume representa crescimento de 3,56% em relação à safra de 2025, quando foram produzidas 28,1 milhões de toneladas, um acréscimo de aproximadamente 1 milhão de toneladas.

A área destinada à colheita também deve aumentar. A projeção é de que 7,02 milhões de hectares sejam colhidos neste ano, alta de 2,89% em comparação com 2025, o equivalente a 197,1 mil hectares adicionais.

Os principais responsáveis pelo desempenho do setor continuam sendo a soja e o milho de segunda safra. Juntas, as duas culturas representam 95,06% da produção estimada e ocupam 94,57% da área total a ser colhida no Estado.

A soja aparece como destaque da safra. A produção deve atingir 15,7 milhões de toneladas em 2026, crescimento de 19,85% em relação às 13,1 milhões de toneladas registradas no ano anterior. A área plantada também avançou, passando de 4,26 milhões para 4,38 milhões de hectares. Com esse desempenho, Mato Grosso do Sul deve permanecer como o quinto maior produtor de soja do Brasil, respondendo por 9,04% da produção nacional.

Já o milho apresenta cenário diferente. Considerando a primeira e a segunda safra, a produção total está estimada em 12,1 milhões de toneladas, volume 13,43% menor que o registrado em 2025, quando a colheita alcançou aproximadamente 13,9 milhões de toneladas. A maior redução ocorreu no milho de segunda safra, principal cultura do segmento.

Outro destaque é o sorgo, que registrou forte expansão. A área colhida deve crescer 72,83%, passando de 131,2 mil para 226,8 mil hectares. A produção está estimada em 881 mil toneladas, aumento de 64,76% em relação ao ano anterior. Com esses números, Mato Grosso do Sul ocupa a terceira posição entre os maiores produtores de sorgo do país, com participação de 15,7% na produção nacional.

A produção de algodão também apresenta crescimento. A estimativa é de 172,8 mil toneladas em 2026, alta de 3,04% sobre as 167,7 mil toneladas produzidas em 2025. A área plantada permanece praticamente estável, em cerca de 32 mil hectares.

Em contrapartida, algumas culturas devem registrar retração. O feijão, considerando as três safras, tem produção estimada em 11,2 mil toneladas, redução de 7,44% em comparação ao ano passado. A mandioca também deve apresentar queda de 5,98%, com produção prevista de 1,417 milhão de toneladas.

Na cana-de-açúcar, o cenário é de estabilidade. A produção está estimada em 55,26 milhões de toneladas, mesmo volume registrado em 2025. As áreas plantada e colhida também permanecem inalteradas, em aproximadamente 723 mil hectares.

Entre as culturas que mais ampliaram a área colhida em relação a 2025 estão o sorgo, com crescimento de 72,82%, o milho de primeira safra, com alta de 16,95%, o amendoim de primeira safra, com 4,23%, e a soja, com avanço de 2,95%. Por outro lado, trigo, arroz e aveia registraram as maiores reduções de área cultivada no Estado.