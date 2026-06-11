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Bolso do torcedor

Chocolate, cerveja e TV puxam inflação da Copa em Campo Grande

Levantamento mostra que preços de itens consumidos durante os jogos subiram acima da inflação oficial entre as Copas de 2022 e 2026

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

11/06/2026 - 16h08
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A “inflação” da Copa do Mundo em Campo Grande é bem maior que a inflação aferida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Levantamento feito pela Lifetime mostra que a maioria dos itens do “carrinho da Copa” teve variação de preço superior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em Campo Grande no período compreendido entre a Copa de 2022, no Catar, e a Copa de 2026, realizada na América do Norte.

O chocolate foi o item com a maior variação no período, com 42% de aumento. O IPCA acumulado no mesmo intervalo foi de 17,27%.

Depois do chocolate aparecem cerveja (28%), refrigerante e água mineral (24%), carnes (16%) e biscoito (9%).

O chocolate, tradicional companheiro de lanches e confraternizações durante os jogos, foi fortemente pressionado por fatores globais e climáticos. As quebras de safra de cacau nos principais países produtores — especialmente Costa do Marfim e Gana — elevaram o preço internacional da commodity a recordes históricos, movimento que acabou chegando às prateleiras brasileiras.

A economista-chefe da Lifetime, Marcela Kawauti, destaca que esse repasse foi inevitável.

“O aumento expressivo do chocolate está diretamente ligado à escalada do preço do cacau no mercado internacional. Eventos climáticos severos reduziram a oferta global, levando a uma alta abrupta da matéria-prima. Como a cadeia produtiva depende fortemente de importações, o impacto no preço final ao consumidor foi rápido e bastante significativo”, explica.

Serviços

Também houve aumentos significativos no segmento de serviços. A TV por assinatura registrou alta de 27%, liderando a inflação desse grupo em Campo Grande. Na sequência aparece o serviço de streaming, com avanço de 19%, impulsionado pela maior oferta de conteúdo e reajustes recentes das plataformas.

Para a economista-chefe da Lifetime, Marcela Kawauti, o movimento reflete tanto tendências nacionais quanto particularidades regionais.

“Os produtos mais ligados à experiência de assistir aos jogos — como cerveja, chocolate e carnes — tiveram reajustes relevantes em Campo Grande. Em anos de Copa, esse impacto é ainda mais sentido, porque boa parte das famílias aumenta o consumo desses itens. Antecipar compras e buscar substituições pode ajudar a aliviar o orçamento”, afirma a economista.

Inflação do “Carrinho da Copa”

  • Chocolate em barra e bombom — 42%
  • Cerveja (em casa) — 28%
  • TV por assinatura — 27%
  • Refrigerante e água mineral (fora de casa) — 24%
  • Refrigerante e água mineral (em casa) — 22%
  • Alimentação fora de casa — 20%
  • Serviços de streaming — 20%
  • Lanche — 19%
  • Cerveja (fora de casa) — 16%
  • Índice geral — 16%
  • Pão francês — 16%
  • Suco de frutas — 16%
  • Carnes — 13%
  • Queijo — 13%
  • Combo de telefonia/internet e TV — 13%
  • Alimentação e bebidas — 11%
  • Plano de telefonia móvel — 9%
  • Biscoito — 4%
  • Acesso à internet — 1%
  • Televisor — -5%
  • Plano de telefonia fixa — -8%
  • Linguiça — -9%
  • Aparelho — -13%
  • Conserto de aparelho celular — -14%

Safra recorde

IBGE prevê safra de 29,1 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em MS

Projeção é de que 7,02 milhões de hectares sejam colhidos neste ano

11/06/2026 15h00

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Colheita de soja / Reprodução

Colheita de soja / Reprodução

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Mato Grosso do Sul deve colher 29,1 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2026, segundo estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume representa crescimento de 3,56% em relação à safra de 2025, quando foram produzidas 28,1 milhões de toneladas, um acréscimo de aproximadamente 1 milhão de toneladas.

A área destinada à colheita também deve aumentar. A projeção é de que 7,02 milhões de hectares sejam colhidos neste ano, alta de 2,89% em comparação com 2025, o equivalente a 197,1 mil hectares adicionais.

Os principais responsáveis pelo desempenho do setor continuam sendo a soja e o milho de segunda safra. Juntas, as duas culturas representam 95,06% da produção estimada e ocupam 94,57% da área total a ser colhida no Estado.

A soja aparece como destaque da safra. A produção deve atingir 15,7 milhões de toneladas em 2026, crescimento de 19,85% em relação às 13,1 milhões de toneladas registradas no ano anterior. A área plantada também avançou, passando de 4,26 milhões para 4,38 milhões de hectares. Com esse desempenho, Mato Grosso do Sul deve permanecer como o quinto maior produtor de soja do Brasil, respondendo por 9,04% da produção nacional.

Já o milho apresenta cenário diferente. Considerando a primeira e a segunda safra, a produção total está estimada em 12,1 milhões de toneladas, volume 13,43% menor que o registrado em 2025, quando a colheita alcançou aproximadamente 13,9 milhões de toneladas. A maior redução ocorreu no milho de segunda safra, principal cultura do segmento.

Outro destaque é o sorgo, que registrou forte expansão. A área colhida deve crescer 72,83%, passando de 131,2 mil para 226,8 mil hectares. A produção está estimada em 881 mil toneladas, aumento de 64,76% em relação ao ano anterior. Com esses números, Mato Grosso do Sul ocupa a terceira posição entre os maiores produtores de sorgo do país, com participação de 15,7% na produção nacional.

A produção de algodão também apresenta crescimento. A estimativa é de 172,8 mil toneladas em 2026, alta de 3,04% sobre as 167,7 mil toneladas produzidas em 2025. A área plantada permanece praticamente estável, em cerca de 32 mil hectares.

Em contrapartida, algumas culturas devem registrar retração. O feijão, considerando as três safras, tem produção estimada em 11,2 mil toneladas, redução de 7,44% em comparação ao ano passado. A mandioca também deve apresentar queda de 5,98%, com produção prevista de 1,417 milhão de toneladas.

Na cana-de-açúcar, o cenário é de estabilidade. A produção está estimada em 55,26 milhões de toneladas, mesmo volume registrado em 2025. As áreas plantada e colhida também permanecem inalteradas, em aproximadamente 723 mil hectares.

Entre as culturas que mais ampliaram a área colhida em relação a 2025 estão o sorgo, com crescimento de 72,82%, o milho de primeira safra, com alta de 16,95%, o amendoim de primeira safra, com 4,23%, e a soja, com avanço de 2,95%. Por outro lado, trigo, arroz e aveia registraram as maiores reduções de área cultivada no Estado.

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 858, quarta-feira (10/06): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/06/2026 08h21

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 858 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 10 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 25.746,49)
  • 5 acertos - 29 apostas ganhadoras, (R$ 1.268,29)
  • 4 acertos - 585 apostas ganhadoras, (R$ 62,87)
  • 3 acertos - 4.975 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 858 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 2
  • Coluna 2: 3
  • Coluna 3: 4
  • Coluna 4: 0
  • Coluna 5: 6
  • Coluna 6: 2
  • Coluna 7: 6

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 859

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 12 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 859. O valor da premiação está estimado em R$ 1,5 milhão.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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