Chocolate, cerveja e TV puxam inflação da Copa em Campo Grande

A “inflação” da Copa do Mundo em Campo Grande é bem maior que a inflação aferida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Levantamento feito pela Lifetime mostra que a maioria dos itens do “carrinho da Copa” teve variação de preço superior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em Campo Grande no período compreendido entre a Copa de 2022, no Catar, e a Copa de 2026, realizada na América do Norte.
O chocolate foi o item com a maior variação no período, com 42% de aumento. O IPCA acumulado no mesmo intervalo foi de 17,27%.
Depois do chocolate aparecem cerveja (28%), refrigerante e água mineral (24%), carnes (16%) e biscoito (9%).
O chocolate, tradicional companheiro de lanches e confraternizações durante os jogos, foi fortemente pressionado por fatores globais e climáticos. As quebras de safra de cacau nos principais países produtores — especialmente Costa do Marfim e Gana — elevaram o preço internacional da commodity a recordes históricos, movimento que acabou chegando às prateleiras brasileiras.
A economista-chefe da Lifetime, Marcela Kawauti, destaca que esse repasse foi inevitável.
“O aumento expressivo do chocolate está diretamente ligado à escalada do preço do cacau no mercado internacional. Eventos climáticos severos reduziram a oferta global, levando a uma alta abrupta da matéria-prima. Como a cadeia produtiva depende fortemente de importações, o impacto no preço final ao consumidor foi rápido e bastante significativo”, explica.
Serviços
Também houve aumentos significativos no segmento de serviços. A TV por assinatura registrou alta de 27%, liderando a inflação desse grupo em Campo Grande. Na sequência aparece o serviço de streaming, com avanço de 19%, impulsionado pela maior oferta de conteúdo e reajustes recentes das plataformas.
Para a economista-chefe da Lifetime, Marcela Kawauti, o movimento reflete tanto tendências nacionais quanto particularidades regionais.
“Os produtos mais ligados à experiência de assistir aos jogos — como cerveja, chocolate e carnes — tiveram reajustes relevantes em Campo Grande. Em anos de Copa, esse impacto é ainda mais sentido, porque boa parte das famílias aumenta o consumo desses itens. Antecipar compras e buscar substituições pode ajudar a aliviar o orçamento”, afirma a economista.
Inflação do “Carrinho da Copa”
- Chocolate em barra e bombom — 42%
- Cerveja (em casa) — 28%
- TV por assinatura — 27%
- Refrigerante e água mineral (fora de casa) — 24%
- Refrigerante e água mineral (em casa) — 22%
- Alimentação fora de casa — 20%
- Serviços de streaming — 20%
- Lanche — 19%
- Cerveja (fora de casa) — 16%
- Índice geral — 16%
- Pão francês — 16%
- Suco de frutas — 16%
- Carnes — 13%
- Queijo — 13%
- Combo de telefonia/internet e TV — 13%
- Alimentação e bebidas — 11%
- Plano de telefonia móvel — 9%
- Biscoito — 4%
- Acesso à internet — 1%
- Televisor — -5%
- Plano de telefonia fixa — -8%
- Linguiça — -9%
- Aparelho — -13%
- Conserto de aparelho celular — -14%