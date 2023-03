Chuvas adiam fim da colheita de soja para abril e expõem safrinha a riscos climáticos em MS

O boletim da Siga MS, elaborado pelas entidades do setor produtivo lideradas pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS) já trabalha com um cenário pessimista para o encerramento da colheita de soja da safra deste ano: a semana do dia 14 de abril.

O cenário é o mesmo do ciclo 2020/2021, ano em que também houve atraso na colheita e, consequentemente, no plantio da segunda safra em que a maioria dos produtores optam pela cultura do milho.

Com apenas 54% de toda a soja plantada em Mato Grosso do Sul colhida até o início desta semana, o atraso nas operações podem colocar em risco a safrinha de milho em algumas regiões do Estado, onde no segundo trimestre, estão mais sujeitas a intempéries climáticas como estiagem, geada e queda de granizo.

“O produtor deve estar atento ao zoneamento agrícola de risco climático e verificar se a propriedade ou região possui histórico de condições climáticas ruins antes de semear”, informa o Boletim Siga, da Aprosoja, governo do Estado e sistema Famasul.

Na segunda-feira o Correio do Estado já havia noticiado em primeira mão que só pouco mais da metade da soja ainda havia sido colhida em MS. No ano passado, nesta mesma semana do ano, a colheita da oleaginosa já havia passado dos 80%.

Em números brutos: foram platados 3,84 milhões de hectares de soja no Estado, colhidos pouco mais de 2 milhões, e ainda resta 1,8 milhão de hectares a serem colhidos.

A expectativa é de que a produção deste ano no Estado seja de 13,3 milhões de toneladas.

Regiões

A região mais atrasada no plantio da soja é a central, onde estão localizadas cidades como Campo Grande, Sidrolândia, Nova Alvorada do Sul, Jaraguari, entre outras. Essas cidades, coincidentemente, também tem sido fortemente castigadas pelas chuvas.

Na região central, 43,8% da soja foi colhida. A colheita está mais adiantada no Norte do Estado, onde 58,5% da soja foi colhida. A região Sul, onde a área plantada é maior, 56,3% da soja já foi colhida.

Milho

Para a safrinha de milho, a estimativa é de que a área plantada neste ano seja 5,4% maior que a da segunda safra do ano passado. A expectativa é de uma produtividade de 80,33 sacas por hectare, com uma previsão de produção de 11,2 milhões de toneladas do cereal no Estado.

Na esteira da soja já colhida, o produtor não perde tempo. Até agora, 46% da área prevista já foi semeada com o milho. O volume, poré, é 25,8 pontos percentuais menor que na segunda safra do ciclo passado.

