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Cinco apostas de Mato Grosso do Sul ganharam até R$ 48 mil com a Quina de São João

Concurso especial não acumulou e, de mais de 12 mil apostas acertadoras da quadra, cinco jogos foram do Estado

Noysle Carvalho

29/06/2026 - 10h00
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O sorteio do concurso de R$ 260 milhões da Quina de São João, no último domingo (28), teve no mínimo cinco sortudos de Mato Grosso do Sul, que embolsaram valores de até R$ 48 mil por acertar a quadra. O prêmio principal foi dividido por nove apostas que gabaritaram os cinco números sorteados.

O concurso 7051 realizado pela Caixa Econômica Federal, ocorreu às 13h no horário de MS, com a extração dos números: 19 - 32 - 50 - 73 - 75.

Com quatro acertos, das cinco apostas vencedoras do Estado, três são de Campo Grande, enquanto as outras duas são de Jardim e Sidrolândia.

Ao todo 1.674 apostas acertaram quatro números e levaram o valor de um prêmio de R$ 12.234,37. Para aqueles que dobraram a aposta com bolão, o valor aumentou, chegando uma das apostas sul-mato-grossenses a receber R$ 48.937,22.

A primeira aposta da Capital foi do tipo simples, realizada presencialmente e recebeu o valor de um prêmio.

As outras duas jogaram como bolão, uma com 34 cotas e outra com 20. Dessas duas, a primeira teve quatro prêmios por faixa e embolsou o mairo valor, de R$ 48 mil, enquanto a segunda, com três prêmios, embolsou R$ 36.703,00.

No interior, a aposta de Jardim foi a única das premiadas sul-mato-grossenses realizada digitalmente. O sortudo ou sortuda levou um prêmio no valor de R$ 12 mil. Em Sidrolândia, o apostador que teve os quatro acertos também embolsou o mesmo valor.

O sorteio da Quina e de outros concursos são transmitidos ao vivo pela Caixa Econômica Federal e podem ser assistidos no canal oficial da Caixa no Youtube.

Confira o rateio da Quina de ontem!

Premiação

  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 26.603.233,33)
  • 4 acertos - 1.674 apostas ganhadoras, (R$ 12.234,37)
  • 3 acertos - 144.198 apostas ganhadoras, (R$ 135,26)
  • 2 acertos - 3.654.461 apostas ganhadoras, (R$ 5,33)

Próximo sorteio: Quina 7052

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 29 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 7052. O valor da premiação está estimado em R$ 500 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de São João, concurso 7051, domingo (28/06)

Concurso especial não acumula e, caso não haja vencedores na quina, o valor vai para acertados da quadra

28/06/2026 13h05

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Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7051 da Quina de São João, na tarde de domingo, 28 de junho de 2026, a partir das 14h (de Brasília). A extração dos números ocorreu em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 260 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7051 são:

  • 19 - 32 - 50 - 73 - 75

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7052

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 29 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 7052. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Loteria Federal 06078-0 de ontem, sábado (27/06); veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

28/06/2026 07h48

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Confira o resultado da Loteria Federal

Confira o resultado da Loteria Federal Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06078-0 da Loteria Federal na noite do último sábado, 27 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 5º prêmio: Jundiaí/SP - (R$ 20.503,00)
  • 4º prêmio: São Bernado do Campo/SP - (R$ 25.000,00) 
  • 3º prêmio: Campinas/SP - (R$ 30.000,00)
  • 2º prêmio: Estancia Velha - (R$ 35.000,00)
  • 1º Prêmio: São Carlos/SP - (R$ 500.000;00)

Resultado da extração 06078-0:

5º prêmio: 15020

4º prêmio: 00467

3º prêmio: 07818

2º prêmio: 53888

1º prêmio:  06440

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

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