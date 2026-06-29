Cinco apostas de Mato Grosso do Sul ganharam até R$ 48 mil com a Quina de São João - Divulgação

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O sorteio do concurso de R$ 260 milhões da Quina de São João, no último domingo (28), teve no mínimo cinco sortudos de Mato Grosso do Sul, que embolsaram valores de até R$ 48 mil por acertar a quadra. O prêmio principal foi dividido por nove apostas que gabaritaram os cinco números sorteados.

O concurso 7051 realizado pela Caixa Econômica Federal, ocorreu às 13h no horário de MS, com a extração dos números: 19 - 32 - 50 - 73 - 75.

Com quatro acertos, das cinco apostas vencedoras do Estado, três são de Campo Grande, enquanto as outras duas são de Jardim e Sidrolândia.

Ao todo 1.674 apostas acertaram quatro números e levaram o valor de um prêmio de R$ 12.234,37. Para aqueles que dobraram a aposta com bolão, o valor aumentou, chegando uma das apostas sul-mato-grossenses a receber R$ 48.937,22.

A primeira aposta da Capital foi do tipo simples, realizada presencialmente e recebeu o valor de um prêmio.

As outras duas jogaram como bolão, uma com 34 cotas e outra com 20. Dessas duas, a primeira teve quatro prêmios por faixa e embolsou o mairo valor, de R$ 48 mil, enquanto a segunda, com três prêmios, embolsou R$ 36.703,00.

No interior, a aposta de Jardim foi a única das premiadas sul-mato-grossenses realizada digitalmente. O sortudo ou sortuda levou um prêmio no valor de R$ 12 mil. Em Sidrolândia, o apostador que teve os quatro acertos também embolsou o mesmo valor.

O sorteio da Quina e de outros concursos são transmitidos ao vivo pela Caixa Econômica Federal e podem ser assistidos no canal oficial da Caixa no Youtube.

Confira o rateio da Quina de ontem!

Premiação

5 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 26.603.233,33)

9 apostas ganhadoras, (R$ 26.603.233,33) 4 acertos - 1.674 apostas ganhadoras, (R$ 12.234,37)

1.674 apostas ganhadoras, (R$ 12.234,37) 3 acertos - 144.198 apostas ganhadoras, (R$ 135,26)

144.198 apostas ganhadoras, (R$ 135,26) 2 acertos - 3.654.461 apostas ganhadoras, (R$ 5,33)

Próximo sorteio: Quina 7052

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 29 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 7052. O valor da premiação está estimado em R$ 500 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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