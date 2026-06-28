Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1231, sábado (27/06); veja o rateio

Confira o resultado do Dia de Sorte - divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1231 da Dia de Sorte na noite do último sábado, 27 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 186 mil.

Premiação

7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 186.570,44)

1 aposta ganhadora, (R$ 186.570,44) 6 acertos - 52 apostas ganhadoras, (R$ 2.196,66)

52 apostas ganhadoras, (R$ 2.196,66) 5 acertos - 1.106 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)

1.106 apostas ganhadoras, (R$ 25,00) 4 acertos - 13.510 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

Fevereiro - 41.529 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Os números da Dia de Sorte 1231 são:

05 - 18 - 17 - 04 - 15 - 29 - 28

Mês da sorte: 02 - Fevereiro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1232

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 30 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 1232.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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