Cinco meses após inauguração, fábrica de celulose oferece "palanque para Lula" em MS

Inaugurada sem alarde e em funcionamento desde junho último, a fábrica de celulose da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, servirá, seis meses após o início de seu funcionamento, como uma espécie de “palanque” ao presidente Lula, que visita o empreendimento de R$ 22,2 bilhões no próximo dia 5, no interior do Estado.

A presença do presidente na cidade distante cerca de 100 km da Capital ganha mais força à medida em que Lula adiou pela segunda vez sua presença em Antônio João, onde estaria no próximo dia 4 para homologar a Terra Indígena (TI)Ñande Ru Marangatu, oficialização que desta vez segue sem data para ocorrer.

À época do lançamento a maior fábrica em linha única de celulose do mundo não contou com nenhum tipo de solenidade ou festa.

Em contrapartida, em dezembro de 2012, período de inauguração da fábrica da Eldorado Brasil Celulose, em Três Lagoas, houve “festa” com a presença do presidente em exercício, Michel Temer, e show do tenor italiano Andrea Bocelli para cerca de 800 convidados.

Com capacidade para produzir 2,55 milhões de toneladas por ano, o empreendimento teve investimento de R$ 22,2 bilhões, dos quais R$ 15,9 bilhões foram destinados à construção da fábrica e R$ 6,3 bilhões para formação da base de plantio e a estrutura logística para escoamento da celulose.

Toda a produção é despachada via MS-377 até o município de Inocência, onde a empresa inaugurou em novembro último, um terminal intermodal às margens da Ferronorte. De lá, os grãos seguem por ferrovia até o porto de Santos, são mais de 24 mil m² e 8,8 mil metros de transporte ferroviário pela Malha Norte.

Praticamente toda a produção será destinada à exportação. Quando estiver operando com a capacidade máxima, o que não ocorre até o presente momento, 140 carretas deixarão diariamente a indústria, cada uma levando em torno 50 toneladas de celulose de eucalipto.

Produção

Com a chegada da Suzano, Mato Grosso do Sul passou a ter capacidade para produzir 7,6 milhões de toneladas de celulose por ano. Além da nova unidade, em Três Lagoas a Suzano já tem uma fábrica com capacidade para 3,25 milhões de toneladas anuais. No mesmo município, a Eldorado tem capacidade para produzir 1,8 milhão de toneladas.

