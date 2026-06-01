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Citricultura avança em MS com aporte de R$ 3 bilhões

Estado tem 35 mil hectares destinados ao cultivo de cítricos e presença em 44 municípios

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

01/06/2026 - 08h00
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Mato Grosso do Sul vive uma expansão acelerada da citricultura e já acumula mais de R$ 3 bilhões em investimentos privados no setor.

Com aproximadamente 35 mil hectares destinados ao cultivo de laranja e de outras frutas cítricas, o Estado se consolida como uma das novas fronteiras da atividade no País, atraindo grandes grupos empresariais e ampliando sua participação na diversificação do agronegócio.

A expansão dos pomares pode ser observada em diferentes regiões sul-mato-grossenses, principalmente na Costa Leste, onde a atividade avança sobre áreas antes ocupadas por pastagens. Parte dos plantios também está integrada a regiões de cultivo de eucalipto, formando novos polos produtivos.

Segundo dados apresentados pelo governo do Estado durante a ExpoCitros 2026, realizada em Cordeirópolis (SP), Mato Grosso do Sul já conta com mais de 13 milhões de mudas cítricas plantadas.

Atualmente, pelo menos seis grandes grupos do setor têm operações no Estado, entre eles Cutrale, Cambuí, Junqueira Rodas, Agroterena, Citrosuco, Cruzamento, Agro Hernandes e Agro GB.

Considerando que o custo médio de implantação de um pomar gira em torno de R$ 80 mil por hectare, os projetos em andamento já superam a marca de R$ 3 bilhões em investimentos.

O secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Rogério Beretta, atribui o crescimento da atividade a uma combinação de incentivos, segurança jurídica e controle sanitário.

“MS se tornou um destino atrativo para o setor porque reúne incentivos, linhas de crédito e uma gestão eficiente da pressão sanitária. Além disso, temos áreas disponíveis para expansão, condições naturais favoráveis e um ambiente regulatório que oferece segurança para quem deseja investir”, afirmou.

EXPANSÃO

Dos cerca de 35 mil hectares destinados à citricultura, 26 mil hectares já estão implantados e outros 8,6 mil hectares encontram-se em fase de implantação.

O crescimento também é percebido no aumento das autorizações para produção de mudas emitidas pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

Hoje, a atividade está distribuída em 44 municípios de MS, formando um novo polo de produção cítrica no País.

De acordo com a Semadesc, a competitividade do Estado está baseada em três pilares: condições climáticas e de solo favoráveis à produção, segurança econômica para investidores e rigor técnico no controle fitossanitário.

O titular da Semadesc, Artur Falcette, afirmou que a expansão da citricultura integra a estratégia estadual de diversificação econômica.

“Estamos estruturando Mato Grosso do Sul para ser referência nacional na citricultura, com planejamento, segurança jurídica, defesa sanitária eficiente e políticas públicas que garantam competitividade ao produtor e confiança ao investidor”, declarou.

Além das condições produtivas, o governo aposta na localização estratégica do Estado para ampliar a atração de investimentos.

A proximidade dos polos de processamento, a malha rodoviária e a disponibilidade de áreas para expansão são apontadas como vantagens competitivas.

Outro diferencial destacado pelo Executivo estadual é a Rota Bioceânica, corredor logístico que ligará o Brasil aos portos do norte do Chile e facilitará o acesso a mercados da Ásia e da Costa Oeste dos Estados Unidos.

Segundo Falcette, a nova rota poderá reduzir em até 16 dias o tempo de transporte de produtos destinados à exportação.

“A infraestrutura está avançando com a conclusão de obras e a ampliação das conexões logísticas. Isso cria novas oportunidades para produtos de maior valor agregado e fortalece a competitividade do Estado”.

DIVERSIFICAÇÃO

Para o governo estadual, o avanço da citricultura representa mais um capítulo do processo de diversificação da economia sul-mato-grossense, tradicionalmente baseada na soja e na pecuária.

Segundo Falcette, mais de 5 milhões de hectares de áreas degradadas passaram a ser ocupados por novas atividades produtivas nos últimos 15 anos, ampliando a geração de riqueza e empregos no campo.

“Nossa proposta é mostrar Mato Grosso do Sul como uma área segura para produzir, com foco em sustentabilidade, proteção sanitária, incentivos econômicos e desburocratização. Queremos consolidar o Estado como referência nacional no desenvolvimento agrícola sustentável”, concluiu.

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Loterias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3699, sábado (30/05): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

31/05/2026 08h15

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3699 da Lotofácil na noite deste sábado, 30 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

15 acertos
Não houve acertador

14 acertos
234 apostas ganhadoras, R$ 2.204,04

13 acertos
9111 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
106591 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
554234 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Os números da Lotofácil 3699 são:

  • 02 - 21 - 25 - 24 - 20 - 22 - 01 - 14 - 11 - 03 - 08 - 18 - 09 - 06 - 05

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Quina de ontem, concurso 7039, sábado (30/05): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/05/2026 08h00

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7039 da Quina na noite deste sábado, 30 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
64 apostas ganhadoras, R$ 9.591,81

3 acertos
4.842 apostas ganhadoras, R$ 120,74

2 acertos
127.365 apostas ganhadoras, R$ 4,59

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7039 são:

  • 16 - 67 - 80 - 12 - 15

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7040

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda, 1° de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 7040. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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