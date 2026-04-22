Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Disparada

CNJ cria regras para conter recuperação judicial no agro

Critérios endurecem comprovação de crise financeira e reforçam análise técnica da atividade rural diante da alta de pedidos

Súzan Benites e Clodoaldo Silva, de Brasília

Súzan Benites e Clodoaldo Silva, de Brasília

22/04/2026 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Diante do forte aumento dos pedidos de recuperação judicial no agronegócio, que em Mato Grosso do Sul cresceram 118%, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou neste mês o Provimento nº 216/2026, estabelecendo critérios mais rigorosos para o acesso dos produtores rurais ao instrumento de reestruturação de dívidas. 

A norma orienta magistrados de primeira instância sobre a aplicação da legislação após as alterações nas Leis nº 11.101/2005 e nº 14.112/2020, diante da preocupação com interpretações divergentes que afetam o crédito rural.

O texto, assinado pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, foi editado “com o objetivo de assegurar a segurança jurídica e a estabilidade econômica do setor agropecuário”, diante da “complexidade e especialidade dos processos de recuperação judicial, tendo como devedor o empresário produtor rural, pessoa física ou jurídica”.

O aumento dos pedidos reforçou a necessidade de padronização. No Estado, foram 216 solicitações em 2025, volume 118% superior ao de 2024 e 756% maior que o registrado em 2023, quando houve apenas 25 casos, segundo a Serasa Experian. Em 2024, o número já havia subido para 99.

O crescimento foi impulsionado por juros elevados, oscilações de preços e mudanças no mercado agrícola.

Pelo provimento, o produtor rural deverá demonstrar efetiva insolvência ao protocolar o pedido, comprovando insuficiência de recursos financeiros para quitar dívidas e apresentando laudos sobre as condições operacionais da atividade, incluindo maquinário, estrutura produtiva e garantias vinculadas às safras.

O magistrado poderá nomear perito para verificar as informações e confirmar se o devedor exerce a atividade rural pessoalmente, sendo vedado o benefício a quem apenas arrenda terras ou participa de sociedades sem assumir o risco da produção.

O CNJ também definiu quais créditos não podem ser incluídos na recuperação judicial, como valores renegociados com instituições financeiras antes do pedido, financiamentos contratados nos três anos anteriores para aquisição de propriedade rural e operações de antecipação de câmbio para exportação.

O documento estabelece ainda que “os créditos e as garantias cedulares vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, nos casos de antecipação parcial ou integral do preço, ou quando representarem operação de troca por insumos (barter)”, não se submetem aos efeitos da recuperação, salvo em situações de caso fortuito ou força maior.

Outro ponto destacado é que “tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis [...] prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais”, preservando garantias essenciais ao financiamento da atividade rural.

EQUILÍBRIO

Especialistas avaliam que a medida busca preservar o equilíbrio do sistema de crédito agrícola. Para André Aidar, sócio e head de Direito do Agronegócio no Lara Martins Advogados, o uso recorrente da recuperação judicial pode gerar distorções no mercado.

“Quando a recuperação judicial se torna previsível, ela deixa de cumprir plenamente sua finalidade. Credores passam a precificar o risco de inadimplemento de forma sistêmica, elevando custos, endurecendo garantias e reduzindo a flexibilidade contratual. O resultado é um ambiente mais caro e menos eficiente para todos, inclusive para produtores financeiramente saudáveis”, afirma.

Segundo ele, a banalização do instrumento afeta toda a cadeia de financiamento. “A recuperação judicial, quando utilizada de forma recorrente, fragiliza o próprio sistema de financiamento do agronegócio, pois transfere custos e incertezas para toda a cadeia”, explica.

Na avaliação do advogado Leandro Provenzano, integrante da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB-MS, a alta nos pedidos é reflexo de fatores estruturais.

“O produtor brasileiro tem custo elevado porque a maioria dos insumos é importado e cotado em dólar. Só a semente tem produção local, o restante [fertilizantes, defensivos, corretivos de solo] vem de fora. Isso encarece a produção e reduz a competitividade”, analisa.

Ele destaca ainda a limitação do seguro rural no País. “A maioria dos produtores está desprotegido. O seguro rural poderia minimizar os impactos das quebras de safra, mas é pouco acessível”.

Para Aidar, o desafio está na prevenção das crises financeiras. “Estamos utilizando a recuperação judicial para corrigir falhas que deveriam ser tratadas antes da crise, na modelagem dos contratos, na estruturação do crédito e na organização jurídica da atividade rural”, conclui.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2946, sexta-feira (17/04): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/04/2026 09h45

Compartilhar
Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2947 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 20 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$1 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 12 apostas ganhadoras (R$4.036,60 cada); 
  • 4 acertos - 600 apostas ganhadoras (R$92,26 cada);
  • 3 acertos - 10.287 apostas ganhadoras (R$2,69 cada).

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$10.898,82 cada);
  • 4 acertos - 348 apostas ganhadoras (R$159,07 cada); 
  • 3 acertos - 7.435 apostas ganhadoras (R$3,72 cada). 

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2947 são:

Primeiro sorteio

  • 44 - 08 - 24 - 05 - 22 - 36

Segundo sorteio

  • 24 - 08 - 01 - 40 - 25 - 44

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2948

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 20 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2947. O valor da premiação está estimado em R$1,5 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 837, segunda-feira (20/04) veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/04/2026 09h41

Compartilhar
Confira o resultado da Super Sete

Confira o resultado da Super Sete Foto: Super Sete

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 837 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 20 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 73 apostas ganhadoras, (R$1.106,58 cada);
  • 4 acertos - 1.187 apostas ganhadoras, (R$68,05 cada); 
  • 3 acertos - 10.852 apostas ganhadoras, (R$6,00 cada). 

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 837 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 1
  • Coluna 2: 0
  • Coluna 3: 3
  • Coluna 4: 0
  • Coluna 5: 0
  • Coluna 6: 4
  • Coluna 7: 4

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 838

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 838. O valor da premiação está estimado 6,5 milhões de reais.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Campo-grandense desaparecida em SC pode ter fugido após desvio de R$ 40 mil
polícia investiga

/ 17 horas

Campo-grandense desaparecida em SC pode ter fugido após desvio de R$ 40 mil

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 7006, segunda-feira (20/04); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7006, segunda-feira (20/04); veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7006, segunda-feira (20/04)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7006, segunda-feira (20/04)

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2914, segunda-feira (20/04)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2914, segunda-feira (20/04)

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3666, segunda-feira (20/04); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3666, segunda-feira (20/04); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Ceratocone dá direito à aposentadoria?
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/04/2026

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 08/04/2026

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/04/2026

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta